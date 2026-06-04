Dónde comer en Madrid si vienes a ver al papa León XIV, a Bad Bunny o a la Feria del Libro: cocina puertorriqueña, una tarta ‘sagrada’ y restaurantes castizos

Dónde comer en Madrid durante la visita del Papa, la Feria del Libro y los conciertos de Bad Bunny (Montaje Infobae)

El primer fin de semana de junio de 2026, Madrid acogerá simultáneamente la misa papal más multitudinaria en décadas, algunos de los 10 conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano y el tramo central de la 85.ª Feria del Libro. Unos días frenéticos y multitudinarios que marcarán la agenda de ocio de la capital y que la convertirán en un auténtico hervidero (y no solo por las altas temperaturas).

Un auténtico desafío que, cómo no, la restauración también notará. Según los datos de TheFork, la plataforma de reservas online de restaurantes, habrá un importante incremento en las reservas en restaurantes de la capital, especialmente en zonas céntricas, turísticas y de ocio. Se notará especialmente en barrios como Malasaña, Chueca y Tribunal, que lideran el volumen de reservas entre los fans del puertorriqueño, y a los que se suman Universidad, Justicia y Trafalgar, con un 9,5% del total de las registradas en la capital por la visita del obispo de Roma.

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Datos que nos dan un claro aviso: comer en la capital va a ser una misión complicada. Pero no imposible si sabemos dónde elegir. Recopilamos algunos de los restaurantes madrileños cercanos a estos tres grandes eventos en los que disfrutar de una buena comida asegurada y no fallar, vengas a lo que vengas.

Dónde comer si vas al centro de Madrid a ver al papa

Madrid ya está engalanada y preparada para recibir al papa León XIV, que visita la capital este fin de semana. Entre el 6 y el 9 de junio, el célebre ‘papamóvil’ circulará por Madrid y cientos de miles de peregrinos venidos de todas partes recorrerán las calles del centro para aclamar al Santo Padre.

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La agenda incluye varios actos religiosos, entre los que destacan la misa y procesión del Corpus Christi, que reunirán a casi dos millones de fieles en la plaza de Cibeles el domingo por la mañana en un encuentro que se espera muy emotivo. Otra de las actividades más esperadas es la oración a la Virgen de la Almudena, en la Catedral de Santa María de la Almudena el lunes 8 de junio por la tarde. El centro de Madrid estará repleto de peregrinos y, por eso, será de vital importancia organizar dónde y qué comer por la zona más transitada de la capital.

Uno de los destinos más tradicionales está en Botín (C. de Cuchilleros, 17), fundado en 1725 y considerado el restaurante más antiguo del mundo. Allí, el cochinillo y el cordero brillan como estrellas de la carta, asados que conviven con otras muchas preparaciones igualmente deliciosas de la cocina tradicional española: guisos y pescados, entrantes y postres, todos cocinados con la misma sabiduría centenaria y el mismo amor por el buen hacer de la gastronomía clásica y los grandes vinos españoles.

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Restaurante Botín, el más antiguo del mundo (Cedida)

Otra manera de disfrutar Madrid en su zona más céntrica pasa por las tapas, reinas de la gastronomía castiza. En Viva Madrid (C. Manuel Fernández y González, 7), estos bocados se convierten en toda una experiencia. En funcionamiento desde 1856, esta taberna sufrió un profundo lavado de cara conceptual en septiembre de 2018, cuando un tándem formado por un coctelero y un chef decidió darle una nueva vida. Tras su tradicional fachada de azulejos amarillos y azules, que dibujan la imagen de la Cibeles, esta taberna madrileña sirve tapas reinventadas con mucho sabor y originalidad.

Fachada de Viva Madrid (Cedida)

Para quienes busquen un final dulce a la jornada, la cafetería especializada en tartas de queso Caracola (C. de Sta. Isabel, 5) tiene una propuesta muy especial. Con motivo de la visita del papa, han creado la Holy Cheesecake, una edición limitada inspirada en la celebración que combina una deliciosa tarta de queso horneada de vainilla de Madagascar y miel con una decoración en tonos marfil y dorado con pan de oro, inspirada en la estética clásica romana.

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Holy Cheesecake, de la cafetería Caracola (Cedida)

Dónde comer antes (y dónde ir después) de los conciertos de Bad Bunny

“Acho, PR es otra cosa”, grita el boricua a pleno pulmón junto con sus miles de fans en cada concierto en la capital. Las diez noches que Bad Bunny ocupa el Metropolitano se han convertido en un reclamo para españoles llegados de todas partes. Para celebrar la llegada de Benito a Madrid, nada como acercarse a probar El Casal de Pepa (Plaza del Conde de Casal, 8), el único restaurante de cocina boricua en la ciudad. Allí, podrás probar platos típicos puertorriqueños como la chuleta ‘Kan Kan’ o el mofongo, un plato hecho con plátanos fritos, machacados y mezclados con pasta de ajo y chicharrón.

Otra opción es apostar por Bascoat (P.º de La Habana, 33), el exclusivo restaurante recomendado por la Guía Michelin en el que el cantante puertorriqueño compartió una cena con Marta Ortega, presidenta de Inditex. Este local, liderado por el chef Rodrigo García, destaca por la calidad de sus materias primas y una propuesta culinaria que está inspirada en los sabores y técnicas del norte de nuestro país.

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Restaurante Bascoat, en el Paseo de la Habana 33, Madrid

Para el after del concierto, la fiesta de música latina La Cucaracha ha preparado ‘Un Ratito Más Festival’, una edición especial que convertirá durante varias noches la ciudad en el gran punto de encuentro de la cultura latina y el espíritu puertorriqueño. El festival contará con 8 fechas en Florida Park (Paseo de Panamá) y dos noches especiales en El Internacional Club (2 y 3 de junio), reuniendo a artistas, creativos, talentos y prensa en una programación que combinará live bands, DJs, orquestas y showcases sorpresa hasta las 06:00 h.

Dónde comer cerca del Retiro si vas a la Feria del Libro

Madrid tiene su más importante cita con la cultura en el parque del Retiro, donde desde el 30 de mayo hasta el 15 de junio se celebrará el libro en todas sus formas y facetas. Aprovechando una visita a la Feria del Libro, merece la pena hacer una parada en algunos de los rincones gastronómicos que rodean este bello parque madrileño.

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Una de las paradas imperdibles está en Barracuda MX (C. de Valenzuela, 7), a pocos pasos de El Retiro. El restaurante de Roberto Ruiz, primer chef mexicano en ganar una estrella Michelin en Europa, acaba de renovar su carta reforzando su homenaje a la cocina del Pacífico mexicano con propuestas que combinan producto español, técnica y mucho sabor.

Fotos cedidas por el nuevo restaurante Barracuda MX, de Roberto Ruiz, cocinero y copropietario.

Castizo (C. de Velázquez, 97) se convierte en otra de las paradas perfectas si buscamos reconectar con los sabores más tradicionales de la gastronomía española, tras un paseo por la Feria del Libro. Su propuesta reivindica el recetario de siempre y el ambiente de barra castiza, con platos inspirados en distintas regiones del país y opciones para cualquier momento del día.

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Otra opción de cocina internacional a pocos pasos de la Puerta de Alcalá y del Parque de El Retiro es Em Sherif (C. Alcalá, 54), una de las aperturas gastronómicas de 2026 más destacadas de Madrid. Su carta permite realizar un auténtico viaje por la gastronomía libanesa mediante una amplia selección de mezzes fríos y calientes, platos de parrilla o principales pensados para compartir.