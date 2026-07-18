Ni España ni Australia: así es la isla paradisíaca en la que Elsa Pataky celebra su 50 cumpleaños

Elsa Pataky cumple 50 años mejor que nunca. (Montaje Infobae)

El calendario personal de Elsa Pataky marca una fecha singular este mes de julio. La actriz española ha decidido celebrar su 50 cumpleaños fuera de los focos habituales, en un enclave que combina belleza natural y privacidad absoluta. Junto a Chris Hemsworth y sus hijos, ha puesto rumbo a uno de los destinos más codiciados de Centroamérica: la península de Nicoya, en Costa Rica.

Las imágenes del viaje comenzaron a circular tras la confirmación de la Dirección General de Migración y Extranjería costarricense: la familia aterrizó en el país el 4 de julio. Desde entonces, han recorrido algunos de los rincones más exclusivos de la región, alejados del bullicio y el turismo masivo. La elección no fue casual. Pataky y Hemsworth buscaban un escenario que permitiera celebrar un hito personal con tranquilidad, rodeados únicamente por su círculo más cercano y varios amigos íntimos que viajaron desde España.

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La celebración, prevista para este sábado 18 de julio, simboliza para la actriz la entrada en una nueva década. Todo se ha organizado con la máxima discreción, en línea con la filosofía de la pareja de preservar su vida privada. La fiesta reunirá solo a familiares y amigos llegados de lejos, en un ambiente de playa y naturaleza, lejos de cualquier exhibición pública o evento multitudinario.

El refugio de Elsa Pataky en Santa Teresa

El destino elegido no es un simple capricho de temporada. Costa Rica representa para Elsa Pataky y Chris Hemsworth un refugio ya conocido, un lugar al que han regresado en diversas etapas de sus vidas. En esta ocasión, la península de Nicoya y, en particular, el entorno de Santa Teresa, han servido como base de operaciones durante sus días de vacaciones lejos de Australia o España.

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La actriz y el actor compartieron en redes sociales momentos especiales de su aniversario junto a sus hijos. Créditos: Instagram/Elsa Pataky

Santa Teresa, ubicada en la costa del Pacífico, ha ganado fama internacional por su ambiente relajado y su entorno natural intacto. Allí, la familia ha sido vista paseando por la playa y compartiendo largas caminatas junto al mar. El pequeño pueblo, frecuentado por figuras como Beyoncé, Jay Z y donde Mel Gibson posee una propiedad, ofrece un equilibrio entre discreción y sofisticación que atrae a celebridades que buscan pasar inadvertidas.

La estancia en Santa Teresa permitió a los Hemsworth-Pataky seguir el Mundial de Fútbol 2026 desde la tranquilidad de la playa, sin renunciar a sus rutinas familiares. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a la pareja disfrutando de la compañía de su hija mayor y fusionando el ambiente familiar con el entorno silvestre costarricense.

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Las actividades de la familia en la isla

El viaje de Elsa Pataky no solo ha estado marcado por la celebración, sino también por la conexión con la naturaleza y el deporte. Chris Hemsworth, fiel a su afición por el surf, fue fotografiado en Playa Lajas, en Montezuma de Cabuya, caminando descalzo con la tabla antes de lanzarse al agua.

La isla donde Elsa Pataky cumple 50 años. (Foto cortesía Capture the atlas).

Durante la estancia, la familia ha mantenido una rutina de actividades al aire libre. Paseos por la playa, jornadas bajo el sol y momentos de relax han definido el ambiente de estos días. El entorno de la península de Nicoya, con su vegetación exuberante y playas de arena blanca, ha favorecido un clima de desconexión para todos los presentes.

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La elección de Costa Rica como escenario para celebrar los 50 años de Elsa Pataky responde a una relación consolidada con el país. La pareja ha elegido repetidas veces este destino para desconectar del ritmo profesional y reencontrarse con una vida sencilla, en contacto con el océano y la naturaleza. La presencia de amigos íntimos llegados desde España refuerza el carácter privado del viaje y la importancia de compartir este aniversario lejos de la exposición mediática.