La guía definitiva de supervivencia para la visita del papa León XIV a Madrid: así es como su agenda cortará carreteras, metros, cercanías y autobuses

Infografía sobre la visita del papa León XIV a Madrid (Imagen Ilustrativa Infobae)

Madrid se prepara para un acontecimiento sin precedentes que transformará por completo su ritmo habitual. Entre el 6 y el 9 de junio de 2026, la capital de España recibirá la histórica visita del papa León XIV, un evento en el que se espera la asistencia de hasta 1.800.000 personas sumando sus distintos actos multitudinarios. Debido a la magnitud de los eventos de los próximos días, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han diseñado el mayor dispositivo de seguridad, movilidad y emergencias de su historia.

Para que puedas planificar tu día a día y evitar quedar atrapado en el caos, hemos elaborado esta guía de supervivencia con todo lo que necesitas saber. Primero debes saber que el Ayuntamiento ha recomendado extender el teletrabajo si es posible durante estos días, ya que hacer vida normal será prácticamente imposible. Por esto mismo, las autoridades aconsejan realizar tus compras básicas y de farmacia lo antes posible, ya que los cortes de tráfico duros comienzan a partir de hoy y los servicios de reparto y mensajería o “delivery” sufrirán retrasos muy severos del 6 al 9 de junio.

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En cuanto a la movilidad en vehículo privado, existe una ‘Regla de Oro’: no intentes cruzar el eje central de Castellana, Recoletos y Prado. Tu mejor plan, si es absolutamente imprescindible usar el coche, es rodear la ciudad utilizando las vías de circunvalación M-30, M-40, M-45 y M-50. A continuación, detallamos la agenda del Sumo Pontífice día por día y cómo afectará a la movilidad de la ciudad en cada jornada para que puedas organizarte.

Infografía detallando la agenda del Papa León XIV, las restricciones de tráfico y los cambios en el transporte público en Madrid para el 6 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restricciones para el sábado 6 de junio durante la visita del papa León XIV

El papa León XIV aterrizará en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10:30 horas, donde tendrá lugar su recepción oficial con los Reyes de España. A las 11:30 horas se celebrará la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, seguida de una visita a los monarcas a las 12:00. Media hora más tarde, Su Santidad pronunciará su primer discurso oficial ante autoridades y cuerpo diplomático.

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Ya por la tarde, a las 18:00 horas, visitará el Proyecto Social ‘CEDIA 24 HORAS’ de Cáritas Diocesana, antes de dirigirse a su primer gran acto multitudinario: la Vigilia de Oración con jóvenes a las 20:30 horas en la Plaza de Lima, donde se espera a medio millón de personas. Debido a su gran movimiento estos días, estas serán las restricciones del 6 de junio:

Cortes de tráfico: el entorno de la Plaza de Lima estará sufriendo un cierre total desde la medianoche del 3 al 4 de junio. Sin embargo, el sábado 6 a las 14:30 horas comenzarán los cortes masivos por el evento, pues se cortará todo el eje del Paseo de la Castellana desde la Plaza de Cuzco hasta la Plaza de Gregorio Marañón, pudiendo ampliarse hasta Colón dependiendo del público. Calles como General Perón y Concha Espina también quedarán cortadas.

Para facilitar la llegada, Metro de Madrid reforzará las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10 desde las 11:00 horas, y se ampliará el horario de apertura de toda la red hasta las 02:30 de la madrugada del sábado al domingo. Ten en cuenta que la estación de Santiago Bernabéu estará cerrada por obras, al igual que los accesos inhabilitados en la zona de Lima .

Autobuses (EMT): desde las 14:30 horas, debido a la vigilia, se suprimirá el servicio de las líneas 5, 14, 27, 40, 45, 51, 149 y el Servicio Especial S10. Además, otras treinta líneas sufrirán desvíos en sus itinerarios.

La visita del papa León XIV a Madrid el 7 de junio provocará restricciones de tráfico y transporte público, con 1,5 millones de fieles esperados para la misa en la Plaza de Cibeles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restricciones para el domingo 7 de junio durante la visita del papa León XIV

Este es el día que el Ayuntamiento ha calificado como la “jornada crítica”. A las 10:00 horas, el Papa presidirá la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, el acto central de la visita, donde se prevé congregar a 1,5 millones de fieles. Por la tarde, la agenda continuará con un encuentro privado en la Nunciatura Apostólica a las 16:30, y a las 18:00 participará en un evento cultural en el Movistar Arena (’Tejer redes con el mundo de la cultura...’). La jornada cerrará con una cena privada en la Residencia del Cardenal Arzobispo. Pero lo que debes tener en cuenta son estas restricciones:

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El cierre total de la Plaza de Cibeles será efectivo desde la medianoche del 4 de junio. Pero el domingo 7 a partir de las 06:30 horas, la ciudad quedará prácticamente partida en dos : se cortará todo el eje desde la Plaza del Doctor Marañón, Paseo de la Castellana, Colón, Recoletos, Cibeles y el Paseo del Prado hasta la Glorieta de Carlos V en Atocha. También sufrirán cortes vías aledañas como Goya, Génova, Gran Vía, Alcalá, Alfonso XII, O’Donnell y Serrano.

Metro y Cercanías (Bloqueo del centro): Desde el inicio del servicio hasta las 14:00 horas, por motivos de seguridad no efectuarán parada los trenes en las estaciones de Retiro, Banco de España, Sevilla, Velázquez, Serrano, Colón y Chueca . En Cercanías, la estación de Recoletos también permanecerá cerrada hasta las 14:00 horas. No obstante, el Metro reforzará las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 hasta las 21:30 horas. La alternativa recomendada es usar la Línea 6 (Circular) para rodear el centro.

Autobuses (EMT): Desde el inicio del servicio hasta las 15:00 horas aproximadamente, quedarán suprimidas las líneas 37, 45, 001, 002 y C03 de la EMT, y otras treinta y una líneas verán limitados sus recorridos.

Este gráfico detalla la agenda oficial del Papa León XIV en Madrid el 8 de junio, incluyendo reuniones, ofrendas y un acto en el Bernabéu, junto con el impacto significativo en la movilidad y el transporte público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restricciones para el lunes 8 de junio durante la visita del papa León XIV

El lunes tendrá un marcado carácter institucional. El Papa comenzará a las 09:30 con una reunión con el Presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica. A las 10:30 acudirá al Congreso de los Diputados, y a las 11:30 visitará la Conferencia Episcopal Española. Ya por la tarde, a las 18:00 horas, realizará una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral. El día culminará a las 19:00 horas con un encuentro multitudinario en el Estadio Santiago Bernabéu. Con estos eventos

Con motivo de la ofrenda en la Catedral y el encuentro en el Bernabéu, Metro de Madrid aplicará incrementos de hasta un 75% en las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10 entre las 16:30 y las 23:00 horas. La red de autobuses volverá a sufrir afectaciones masivas en el entorno de la Almudena (líneas como la 3, 148 o C1) y de Nuevo Ministerios/Bernabéu (líneas 14, 27, 147, entre muchas otras) a partir de la tarde.

La visita final del papa León XIV en Madrid el 9 de junio generará restricciones en movilidad y transporte público, que continuarán por el desmontaje de infraestructuras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restricciones para el martes 9 de junio durante la visita del papa León XIV

En su última mañana en Madrid, el papa León XIV mantendrá un encuentro a las 10:20 horas con los miles de voluntarios que han hecho posible la organización, en el Pabellón 3 de IFEMA Madrid. Finalmente, a las 11:10 se dirigirá al aeropuerto para partir rumbo a Barcelona.

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Para cubrir la demanda hacia el recinto ferial, la Línea 8 de Metro contará con un refuerzo de hasta un 25% entre las 08:00 y las 11:00 horas. Las líneas de la EMT que dan servicio a la zona de IFEMA (73, 104, 112, 122, etc.) podrían sufrir alteraciones por seguridad. Tras la partida del Pontífice, la ciudad comenzará el largo proceso de desmontaje de infraestructuras, por lo que algunas zonas mantendrán restricciones en los días posteriores.

Madrid implementa un plan de transporte público reforzado, incluyendo Metro, EMT, Cercanías y autobuses interurbanos, para la visita del Papa León XIV del 3 al 9 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas excepcionales en el transporte público durante la visita del papa León XIV

Para compensar estas severas restricciones, el Ayuntamiento ha decretado que del 3 al 9 de junio, todos los viajes en la red de autobuses de la EMT y en el servicio BiciMAD serán completamente gratuitos (con la única excepción de la línea Exprés Aeropuerto). Además, se implementarán los siguientes refuerzos estructurales:

Debido a los escenarios, las cabeceras de los autobuses nocturnos ubicadas tradicionalmente en Cibeles y Alonso Martínez se han trasladado a Goya/Felipe II, Estación de Atocha y Argüelles.

Se ha reforzado con hasta 157 vehículos adicionales el servicio para 54 municipios de la periferia que acogen peregrinos.

Para asegurar la movilidad, todos los taxis de Madrid podrán prestar servicio desde las 20:00 horas del viernes 5 hasta las 20:00 del domingo 7, eliminándose las libranzas habituales. Sin embargo, decenas de paradas ubicadas en Paseo de la Castellana, Recoletos, Serrano y Prado estarán inhabilitadas.

Aunque el BiciMAD será gratuito, ten en cuenta que estaciones clave como Cibeles, Puerta de Alcalá, Banco de España o Sol permanecerán cerradas por seguridad a lo largo de esos días.

Habrá serias restricciones de estacionamiento en superficie (SER). El Ayuntamiento recomienda utilizar la aplicación oficial para “desaparcar” virtualmente si no vas a consumir tu tiempo de Servicio de Estacionamiento Regulado.

La visita del papa León XIV será un hito para Madrid, pero requerirá de paciencia y planificación por parte de todos sus vecinos. Si sigues estas recomendaciones, evitas el uso del coche privado y aprovechas los refuerzos en el Metro y las gratuidades en EMT, podrás sobrellevar con éxito estos intensos cuatro días.

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