Un estudio lo confirma: el humo de los incendios puede provocar alteraciones en el desarrollo del feto

Una nube de humo en medio de una ciudad. (REUTERS/Thomas Peter)

Los incendios, al igual que el año pasado, están siendo uno de los grandes protagonistas del verano en España. Según los últimos datos de MITECO, hasta el 12 de julio han ardido 61.163 hectáreas de superficie forestal, un 52% más que la media de la última década para esas fechas.

Estos datos reflejan una situación especialmente preocupante, ya que el aumento de la superficie calcinada no solo supone un grave impacto para los ecosistemas y la biodiversidad, sino que también afecta de forma directa a la población.

Aunque el riesgo más evidente suele asociarse a la proximidad del fuego, diversos expertos advierten de que la exposición al humo también puede tener importantes efectos sobre la salud, especialmente en las mujeres embarazadas.

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El peligro del humo para el feto

En este contexto, un estudio elaborado por los investigadores Risto Conte Keivabu y María Rubio Cabañez, publicado en Duke University Press, ha analizado el impacto de los incendios forestales sobre el desarrollo del embarazo en España.

Para ello, los autores examinaron cerca de 3,5 millones de nacimientos registrados entre 2008 y 2021 y cruzaron esos datos con la información del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales para determinar el grado de exposición de las madres a estos episodios.

Los resultados muestran que la exposición a los incendios forestales durante la gestación se asocia con un menor peso del bebé al nacer y con un mayor riesgo de parto prematuro. Los investigadores observaron que estos efectos eran especialmente relevantes cuando la exposición se producía durante el primer y el tercer trimestre del embarazo.

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Además, la investigación apunta a que las partículas PM2.5 presentes en el humo desempeñan un papel importante en estos resultados adversos. Los autores señalan que tanto la contaminación atmosférica generada por los incendios como el estrés que provocan estos episodios pueden afectar al desarrollo fetal, por lo que consideran necesario reforzar las medidas de salud pública dirigidas a proteger a las mujeres embarazadas durante este tipo de emergencias.

El incendio forestal de La Mierla, Guadalajara, ha arrasado ya con más de 26.000 hectáreas. (Plan INFOCAM)

Otros efectos del humo de los incendios sobre la salud

Aunque las personas con enfermedades respiratorias y las mujeres embarazadas forman parte de los grupos más vulnerables, el humo de los incendios forestales puede afectar a cualquier persona, especialmente cuando la exposición es prolongada.

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Diversas investigaciones han relacionado esta exposición con un aumento de los problemas respiratorios, como crisis de asma, bronquitis o un empeoramiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Además, también se ha observado un mayor riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares, entre ellas infartos e ictus, especialmente en personas de edad avanzada o con patologías previas.

A corto plazo, el humo puede provocar irritación de los ojos, la nariz y la garganta, además de tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza o sensación de fatiga. Por ello, los expertos recomiendan reducir al mínimo la exposición durante los episodios de contaminación, permanecer en espacios cerrados con buena calidad del aire y limitar la actividad física al aire libre hasta que mejoren las condiciones.

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