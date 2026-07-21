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La hostelería carga contra la ‘Ley Antitabaco’: “Es absurdo que el país más turístico de Europa sea el que vaya a prohibir fumar en terrazas”

Hasta ahora, la ley prohibía fumar en espacios cerrados de uso público y colectivo, como el interior de bares y restaurantes, pero con la nueva regulación esa prohibición se extiende a las terrazas de establecimientos de hostelería, lo que representa el cambio de mayor impacto directo para el sector

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Una persona fuma en una terraza de Madrid. Eduardo Parra / Europa Press
Una persona fuma en una terraza de Madrid. Eduardo Parra / Europa Press

El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez, ha calificado de “absurdo” que España, “el país más turístico de Europa”, sea el que vaya a poner una prohibición de fumar en terrazas” de bares y restaurantes, una medida que el Gobierno ha incluido en el proyecto de ley del tabaco aprobado este martes en el Consejo de Ministros. Ahora, deberá superar la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones a EFE, Álvarez también ha subrayado la contradicción que supone que España sea el único país del continente, junto con Suecia, en vetar el tabaco en espacios al aire libre propios de la hostelería. Y, además, ha apuntado que nuestro país recibe “casi cerca de 100 millones de turistas extranjeros” al año, un flujo que atribuye, en parte, a la singularidad de su cultura de la calle. Nuestro clima permite que la convivencia en terrazas se prolongue durante todo el año, un rasgo que, a su juicio, forma parte del atractivo diferencial del destino. Vetar el tabaco en esos espacios, según él, sería “como pegarse un tiro en el pie”.

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Después, Álvarez ha cuestionado la eficacia de la medida desde el punto de vista sanitario. La prohibición, ha argumentado, “no va a proporcionar un descenso del consumo, sino que lo que va a hacer es desplazar a los fumadores de esos espacios al aire libre a otros de alrededor, y las colillas quedarán donde quedarán”.

“Queremos buscar un consenso que ayude a todos a convivir”

En su opinión, el debate sobre la convivencia entre fumadores y no fumadores en las terrazas se está planteando de una manera muy distorsionada a como es realmente. “Anteayer y ayer, viendo el Mundial, no hubo ningún altercado y primó el respeto”, ha citado como ejemplo de la dinámica habitual en esos espacios. Además, el presidente de la patronal ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) “ha marcado claramente que hay que hacer acciones regulatorias en espacios interiores”, y no en los exteriores.

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En el marco del Día Mundial sin Tabaco, la Reina Letizia de España reflexiona sobre los peligros de fumar y el uso de nuevos productos como los vapeadores. En su mensaje, cuestiona las motivaciones detrás de su consumo, ya sea por adicción o por moda.

Por último, Álvarez se ha mostrado abierto a reunirse con los grupos parlamentarios durante la tramitación de la norma. “Estamos a disposición de los políticos para tener las reuniones necesarias con el fin de buscar un consenso que ayude a todos a convivir en un país turístico por excelencia, donde existe el respeto en las terrazas”, ha indicado. Confía en que los partidos políticos tengan presente el peso del turismo en la economía española a la hora de negociar el texto final.

Qué incluye el proyecto de ley del tabaco

El proyecto de ley aprobado por el Gobierno supone una de las reformas más amplias de la legislación antitabaco en España en más de una década. El texto equipara el tabaco tradicional a los cigarrillos electrónicos, los vapeadores, las cachimbas y cualquier otro producto que imite el acto de fumar, con o sin nicotina. Todas las restricciones vigentes sobre dónde se puede fumar se aplicarán también a estos dispositivos.

La ampliación de los espacios sin humo es el eje central de la norma. Hasta ahora, la ley prohibía fumar en espacios cerrados de uso público y colectivo, como el interior de bares y restaurantes. Con la nueva regulación, esa prohibición se extiende a las terrazas de establecimientos de hostelería, lo que representa el cambio de mayor impacto directo para el sector.

Pero, con la aprobación de esta medida, también quedarán sujetos a la prohibición otros espacios como playas marítimas y fluviales, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, parques nacionales y recintos abiertos donde se celebren espectáculos públicos —teatros, cines o conciertos al aire libre—. Y lo mismo ocurrirá con estaciones de transporte, andenes y marquesinas, así como con el interior de vehículos de trabajo, salvo que su uso sea exclusivamente personal.

Mano con tatuaje en el antebrazo sujeta un cigarrillo encendido con filtro naranja y ceniza, del que se eleva humo. Fondo oscuro desenfocado
Una mano sostiene un cigarrillo encendido del que emana humo, ilustrando el consumo de tabaco y la presencia de nicotina.

El proyecto introduce además el concepto de “entornos de protección reforzada”, un perímetro de 15 metros alrededor de espacios considerados sensibles, dentro del cual tampoco se podrá fumar. Esa zona de exclusión afectará a los alrededores de edificios públicos, centros sanitarios públicos y privados, centros sociales, educativos, universidades, centros de investigación, museos, bibliotecas, centros culturales, instalaciones deportivas y parques o recintos infantiles.

La norma también prohíbe por primera vez el consumo de tabaco entre menores de edad, una medida que el Gobierno enmarca en la protección de la infancia y la adolescencia. Quedan fuera del ámbito de estas prohibiciones las bolsitas de nicotina, al no emitir humo, aunque deberán cumplir con el resto de las restricciones legales vigentes.

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