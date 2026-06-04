España

La visita del papa llena los hoteles de cinco estrellas en Madrid: los alojamientos más caros crecen más que cualquier otro con la llegada de León XIV

La llegada del pontífice este fin de semana a la capital dejará un impacto económico estimado de 73 millones de euros, pero el sector hotelero absorberá solo un 6% del gasto turístico adicional

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Cartel que anuncia la visita del Papa en la plaza de Cibeles de Madrid.
Un cartel anuncia la visita del Papa León XIV, en la plaza de Cibeles de Madrid (Carlos Luján / Europa Press)

Un evento de fe masiva, con peregrinos que duermen en conventos, se organizan en grupos de autobús y madrugan para ver al papa, genera un efecto contraintuitivo en el turismo español: los hoteles de cinco estrellas de Madrid serán unos de los grandes beneficiarios de la visita de León XIV, con el mayor aumento en reservas entre todos los segmentos. El resto de categorías cuenta una historia diferente, con incrementos moderados o incluso caídas en la tarifa media. El dato contrasta con las expectativas del sector, que anticipaba un crecimiento generalizado de las reservas que finalmente no se ha materializado en los niveles medios.

La visita del pontífice, prevista del 6 al 12 de junio con paradas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, movilizará a 1,8 millones de asistentes y generará un impacto económico de entre 90 y 125 millones de euros en el conjunto del país, según el informe de ObservaTUR sobre turismo religioso en España. Los organizadores del viaje son incluso más optimistas: Fernando Giménez Barriocanal, coordinador nacional de la visita y vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), cifra el retorno en al menos 150 millones de euros, seis veces el presupuesto de 25 millones que costará el evento. Data Appeal Mabrian, la división de Turismo y Destinos de The Data Appeal Company, estima que Madrid concentrará 73,8 millones de ese gasto y el alojamiento hotelero en su conjunto apenas captará el 6% del total que generará el evento en la ciudad.

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La plataforma de gestión hotelera SiteMinder registró un incremento del 43,8% en las reservas de Madrid para los días 6 al 8 de junio, con una tarifa media diaria de 281 euros, un 8,3% más que en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, ese crecimiento agregado no refleja lo que ocurre en el interior del mercado. Beatriz Oficialdegui, directora de Marketing de Destinia, señala que el sector esperaba “un incremento altísimo de las reservas hoteleras en Madrid y esto no lo hemos visto”. El aumento existe, pero es selectivo, y se concentra en los extremos del mercado de alojamiento: los apartamentos turísticos y, sobre todo, los hoteles de máxima categoría.

La restauración absorbe la mayoría del gasto turístico

La razón principal está en el perfil del visitante que atrae un evento de estas características. La mayoría de peregrinos no buscan un hotel de tres o cuatro estrellas. Se aloja en albergues, conventos o casas de acogida, o directamente no pernocta en la ciudad. “Vemos grupos organizados desde la península que se levantan a las cinco de la mañana, vienen a Madrid, ven al papa, van a la misa, a las diferentes celebraciones, y luego vuelven y llegan a las dos de la mañana a sus ciudades de origen”, describe Oficialdegui.

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Las afecciones al tráfico por la visita del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio comenzarán "de manera muy significativa" esta medianoche con la ocupación de la Plaza de Lima, de modo que únicamente se podrá circular por la glorieta y con determinadas limitaciones

Ese patrón de comportamiento explica la distribución del gasto turístico adicional que genera el evento. Según datos de Data Appeal Mabrian, el 78% del gasto extra se concentrará en restauración y el 16% en transporte. “El que viene, aunque venga a pasar el día en el autobús, va a comer aquí o va a tomar su café”, razona Oficialdegui para ilustrar por qué la restauración se lleva el grueso del impacto.

La tarifa media aumenta un 15,2% en el segmento de lujo

Frente a ese escenario, los hoteles de cinco estrellas se comportan como una categoría aparte. La tarifa media en Madrid durante el fin de semana de la visita se sitúa en 298 euros por noche, con una subida del 4,5% respecto a 2025, pero esa media esconde una brecha significativa entre segmentos: los establecimientos de cinco estrellas suben un 15,2%, los de tres estrellas un 5,2%, y los de cuatro estrellas registran una caída media del 1,5%.

“Vemos que hay dos perfiles que vienen a este tipo de eventos”, explica Oficialdegui. El primero es el peregrino tradicional, que prioriza la experiencia espiritual sobre el confort del alojamiento. El segundo es un viajero diferente, “normalmente más extranjero, que tiene un poder adquisitivo mayor y que ve esto como una experiencia única”, apuntan desde Destinia. “Viene a Madrid y se puede quedar en un hotel de cinco estrellas. Viene a ver al Papa, pero luego aprovecha y se queda unos días más”, explica Oficialdegui.

Ese perfil queda respaldado por los datos de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), que estima una ocupación media del 81,82% en los hoteles de la región entre el 5 y el 9 de junio, con el turista internacional representando el 58,48% del total. Estados Unidos, Francia y el Reino Unido son los principales mercados emisores.

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