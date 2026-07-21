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La Armada suma un nuevo avance en su programa de fragatas: la F113 se construye con siete meses de adelanto y las cuatro unidades progresan

El plan contempla la incorporación de cinco fragatas en los próximos años, que asumirán un papel central en las operaciones navales del país

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Hombre con casco de seguridad y uniforme azul en primer plano observa un bloque de casco de barco levantado por una grúa en un astillero
Un trabajador de Navantia observa el traslado de un bloque del casco de una fragata F-110 de la Armada española en un astillero. (Armada)

La Armada Española ha registrado un nuevo avance en el programa de fragatas F110 tras la colocación de la quilla de la F113 ‘Menéndez de Avilés’ en el astillero de Navantia en Ferrol. Esta fase de construcción se ha alcanzado siete meses antes de lo previsto en el contrato, lo que representa un adelanto en el calendario del proyecto. Con este paso se inicia una nueva etapa para la F113, que continuará con el ensamblaje de bloques y su preparación para la botadura.

El desarrollo de las F-110 representa una apuesta fundamental para el futuro de la Armada Española. El plan contempla la incorporación de cinco fragatas en los próximos años, que asumirán un papel central en las operaciones navales del país. Estas nuevas unidades, en diferentes fases de construcción en el astillero de Ferrol, están pensadas para actuar como escoltas polivalentes y dotadas de capacidades avanzadas contra amenazas submarinas, aéreas y de superficie.

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El acto de presentación de la nueva fragata contó con la presencia del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Antonio Piñeiro, el Director General de Armamento y Material, Almirante Aniceto Rosique, y el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, junto a otros responsables del Ministerio de Defensa. El diseño de las F110 responde a la necesidad de afrontar escenarios de creciente complejidad tecnológica y amenazas híbridas. Su llegada permitirá ampliar los recursos operativos de la flota, dotando a la Armada de buques preparados para misiones multifunción y operaciones en entornos exigentes. Además, el desarrollo de estas fragatas supone un impulso directo a la industria naval y tecnológica nacional.

Entrevista al Comandante de la fragata Victoria en el Mar Rojo, Jorge Fernández de Navarrete Bedoya

Avance en las distintas unidades de la serie F110

El programa de fragatas F110 continúa avanzando en el astillero de Ferrol. La primera de la serie, la F111 ‘Bonifaz’, ya se encuentra a flote en el muelle 10, donde se están llevando a cabo trabajos de integración de sistemas y pruebas de funcionamiento antes de iniciar las pruebas de mar. Entre los próximos hitos para esta fragata destacan la activación del Sistema Integrado de Control de Plataforma y la instalación del radar SPY-7, tecnologías que permitirán mejorar tanto la supervisión interna como la capacidad defensiva.

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La previsión es que la F111 esté lista para su entrega en 2028, consolidándose como la nave pionera de esta nueva generación. Por otro lado, la F112 ‘Roger de Lauria’ ha completado la estructura principal tras el montaje del bloque de proa. El siguiente paso será la instalación del mástil integrado, elemento clave antes de afrontar la botadura, programada para después del verano. Los preparativos para esta fase ya están en marcha en la grada 3 del astillero.

La cuarta fragata de la serie, la F114 ‘Luis de Córdova’, avanza en sus primeras fases de fabricación y lo hace de forma paralela a la entrada en funcionamiento de la nueva Fábrica Digital de Bloques de Navantia. Este ritmo de trabajo permite que las diferentes fragatas progresen de manera simultánea, manteniendo el calendario marcado y reforzando la capacidad de la industria naval para responder a las necesidades de la Armada.

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