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Qué es la Rosa de Oro que el papa ha entregado a la Virgen de la Almudena en su visita a la catedral: solo tres advocaciones en España la habían recibido antes

El sumo pontífice dirige una oración a la imagen, a la que hará entrega de una de las distinciones más valiosas del Vaticano

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Imagen de la Rosa de Oro, junto a una fotografía del papa León XIV. (Montaje realizado por Infobae)
Imagen de la Rosa de Oro, junto a una fotografía del papa León XIV. (Montaje realizado por Infobae)

Desde este fin de semana, la visita del papa León XIV ha puesto sobre Madrid todos los focos de la religión católica. El sumo pontífice estará en la capital hasta el 9 de junio, en una estancia donde, tras realizar actos como la vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima u ofrecer una misa con más de medio millón de personas en la Plaza de Cibeles, continuará con una penúltima jornada este lunes empieza en la Catedral de Santa María de la Almudena.

En este recinto, está planificado que el papa dirija una oración a la Virgen, a la que además le hará entrega de la Rosa de Oro, un reconocimiento personal y excepcional que el pontífice otorga a ciertas imágenes de vírgenes y que tiene un origen milenario, al ser instaurada por León IX en el año 1049. De este modo, la Virgen de la Almudena se suma a un selecto grupo de advocaciones españolas distinguidas con esta condecoración, puesto que, antes de ella, solo la habían recibido la Virgen de la Cabeza de Jaén en 2009, la Virgen de Montserrat en 2023 y la Macarena de Sevilla en 2024.

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Imágenes de la solemne procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles de Madrid. Cientos de fieles, sacerdotes y niños de primera comunión se congregan en un acto de fe y devoción.

La reina de España que recibió una Rosa de Oro

Cuando se estrenó este distintivo en el siglo XI, no solo se destinaba a imágenes religiosas, sino también a personas cuya trayectoria se identificaba con la defensa del catolicismo. Así, entre las personalidades que también recibieron a título personal la Rosa de Oro figura la reina española Isabel II. Esta, según las crónicas, era profundamente devota de la Virgen de la Almudena. Un signo de ese vínculo es que uno de los mantos de la imagen fue donado por la propia reina, lo que a la postre condujo a la entrega de la Rosa de Oro en el año 1868.

Así, la Rosa de Oro es considerada uno de los símbolos más exclusivos del Vaticano, reservado para celebraciones y figuras de especial relevancia en la tradición católica. La distinción, que se materializa en una rosa de oro macizo, se entrega en ceremonias solemnes como la que tendrá lugar en la catedral madrileña. “Para esta ocasión”, informan desde la Archidiócesis de Madrid, “se ha retirado la peana que hay normalmente a los pies de la Virgen, en su camarín, y se colocará una columna nueva en la que habrá un centro de plata para que León XIV pueda depositar la Rosa de Oro. Además, rezará ante la patrona de la Villa".

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Tras este acto, León XIV se dirigirá al estadio Santiago Bernabéu para presidir un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid. Un evento para el que se ha reunido un gran Coro Familiar Iglesia de Madrid que contará con 1.000 cantantes, así como con artistas invitados de la talla de David Bustamante, Daniel Diges o Diana Navarro. El 9 de junio, su último día en Madrid, el papa realizará un encuentro con los voluntarios que han trabajado en la organización de su estancia en la capital, un encuentro tras el que se trasladará a Barcelona y a las islas Canarias para continuar con su viaje.

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