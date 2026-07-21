España

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

Afrontaron la final como otras fechas señaladas como Navidad o fin de año: alejados de sus familias pero entre compañeros y sentimiento de integración

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Un hombre vestido con uniforme militar posa frente a una bandera española que lleva las inscripciones "Armada" y "Numancia". Un grupo numeroso de personas, muchas con camisetas de la selección española de fútbol, se reúne y celebra con banderas de España en un entorno con poca luz. Este contenido es una cobertura de evento que muestra a personal militar español festejando la final de la Copa del Mundo durante sus despliegues internacionales, incluyendo buques y bases en el extranjero.

Existen miles de historias sobre cómo se han vivido momentos como la final de Mundial de este domingo. La victoria de España con la que ha alcanzado su segunda estrella ha dejado imágenes memorables tanto sobre el terreno, en Nueva York, donde se jugó el partido, como en numerosos puntos de España. Las pantallas en las plazas se llevan el gran protagonismo. No obstante, hay un escenario totalmente distinto: las misiones internacionales.

Miles de militares españoles están repartidos por el mundo en ejercicios y despliegues. En la mayoría de casos pudieron parar sus funciones para ver el partido. Así, vivieron la final como otras fechas señaladas como Navidad o fin de año: alejados de sus familias pero entre compañeros y sentimiento de integración. Por ello, como ha mostrado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) en sus redes sociales, la final del Mundial se vio desde Yibuti a distintas zonas de Europa o en alta mar.

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Once militares con uniformes de camuflaje posan al aire libre, sosteniendo banderas de España, con helicópteros y un hangar al fondo
Militares españoles en misión internacional posan con banderas nacionales frente a helicópteros militares en una base de despliegue. (EMAD)

Ánimos desde todo el mundo

A pesar de la distancia y las exigencias propias de una operación internacional, la tripulación mantuvo el ánimo y la ilusión, reuniéndose para ver los encuentros y celebrar cada logro del equipo nacional. El EMAD destacó el orgullo de los marinos por el desempeño de los jugadores y agradeció las alegrías brindadas por la selección. “Nos sentimos muy cerca de España, y ver a la selección nos motiva y nos une aún más como equipo”, añadió otro integrante. Desde el contingente en Eslovaquia, uno de sus militares lanzaba un mensaje horas antes del partido. “Enviamos todos nuestros ánimos a la selección española. Ya estamos a solo un paso”, aseguraba.

Desde el buque de asalto Castilla, otra voz afirmaba que “este es nuestro momento. A por la segunda estrella”. En Yibuti, a miles de kilómetros de casa, se trasladaban ánimos: “Jugar con la misma ilusión, corazón, unión que nos ha traído hasta aquí”, a lo que se unían desde la base aérea de Sigonella, Finalmente, desde Eslovaquia, concluían el vídeo previo con un: “A por esa estrella. ¡Vamos, España!”. Así, todos los militares se unían en torno a la Selección y esperaban, al igual que todo el país, con nervios uno de los momentos más importantes de la historia deportiva de España.

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Este video es una campaña de apoyo que muestra a miembros de las Fuerzas Armadas españolas en diversos emplazamientos. Se observan grupos de militares vestidos con uniformes de camuflaje y camisetas de la selección nacional, portando banderas de España y algunas autonómicas. Algunos individuos sostienen balones de fútbol. Las escenas transcurren en exteriores, como una pista de aterrizaje con helicópteros y un área con señales direccionales, y en interiores, incluyendo una oficina y una instalación tipo hangar. El contenido documenta el apoyo del contingente militar español a su selección de fútbol.

Celebración y felicitación de los militares

La fragata ‘Numancia’, desplegada en el océano Índico como parte de la operación ‘Atalanta’, ha acompañado de cerca a la selección española de fútbol durante todo el Mundial. A bordo, la dotación ha seguido cada partido, compartiendo la emoción de cada gol y mostrando su apoyo al equipo, en una demostración del arraigo del espíritu español incluso lejos de tierra firme.

“Aunque estamos en misión, no perdemos la conexión con nuestro país y celebramos cada victoria como si estuviéramos en casa”, expresa un miembro de la tripulación. “Desde la mar y toda España unida por La Roja, ayer pudimos disfrutar de una final increíble. Gracias a estos jugadores que nos han hecho soñar durante todo el mundial”, concluye en el vídeo de felicitación.

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