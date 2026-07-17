La Riviera de los Cíclopes de ‘La Odisea’: el pequeño pueblo pesquero de 5.000 habitantes desde el que contemplar las rocas que lanzó Polifemo

Aci Trezza. (Wilson/Wikipedia)

Con ‘La Odisea’ ya en cines, ha resurgido un interés inusitado por la literatura de Homero y la historia de Ulises (perdón, de Odiseo). Entre las muchas vicisitudes de su (ejem) odisea, destaca el encuentro con el cíclope Polifemo, un cíclope de un solo ojo que no se toma bien que Odiseo y su tripulación desembarquen en su isla y le roben sin su permiso quesos y cabritos.

La escena que sigue es más bien gore: “Levantándose de súbito, echó mano a los compañeros, agarró a dos y, cual si fuesen cachorrillos, los arrojó en tierra con tamaña violencia que el encéfalo fluyó al suelo y mojó el piso. Seguidamente despedazó los miembros, se aparejó una cena y se puso a comer como montaraz león, no dejando ni los intestinos, ni la carne, ni los medulosos huesos”, cuenta La Odisea. Para escapar, Odiseo emborracha al gigante y le clava una estaca en el ojo mientras duerme. Ciego y furioso, Polifemo arranca la cumbre de una montaña y la lanza frente al barco en el que escapan los hombres. Según la leyenda siciliana, esas rocas son los farallones que hoy se ven frente a Aci Trezza, una de las localidades de la ‘costa de los Cíclopes’ que es posible visitar hoy en Italia. (Pasaremos por alto que la ciencia ya ha demostrado que esos farallones basálticos proceden del enfriamiento rápido de la lava del Etna).

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El pequeño puerto pesquero de Aci Trezza se encuentra a unos 10 kilómetros al norte de Catania y concentra una de las estampas más reconocibles del Mediterráneo oriental: ocho formaciones de lava solidificada que emergen casi verticales del mar Jónico, junto al paseo marítimo, y que forman un tramo de 12 kilómetros que se conoce como ‘La Rivera de los Cíclopes’. La zona, declarada área marina protegida, incluye la isla Lachea —donde la Universidad de Catania instaló un centro de estudios marinos—, el Faraglione Grande —con una escalera que asciende hasta una imagen de la Virgen—, el Faraglione Piccolo y otras rocas dispuestas en arco. Las aguas cristalinas permiten nadar, bucear, recorrerlas en barco de fondo transparente o cruzar los 400 metros que separan la costa de la isla Lachea.

Los distintos formatos de 'La Odisea', explicados. El director la concibió íntegramente en IMAX de 70mm, pero ningún cine puede actualmente proyectar así en España.

En la literatura y en el cine

Aci Trezza también protagoniza la novela Los Malavoglia (1881), de Giovanni Verga, que narró sin concesiones la lucha de una familia de pescadores por sobrevivir. En 1948, Luchino Visconti llevó esa historia al cine con La tierra tiembla, rodada en el propio pueblo con pescadores reales en lugar de actores.

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Entre los puntos de interés para visitar, destacan el museo casa del Nespolo, situado en el interior de una casa típica siciliana con vistas a un huerto, la iglesia de San Juan Bautista, de estilo barroco, y el castillo normando que domina el pueblo desde lo alto, como cuenta la página de Turismo de Italia.

Aci Trezza es hoy un pueblo pesquero de 5.000 habitantes sin mucho más que visitar, pero quien se siente en una terraza de su puerto con un granizado siciliano —cuyo origen se atribuye a los “nevaroli” que bajaban nieve del Etna hasta la orilla del mar— podrá al menos ver los mismos farallones que Homero convirtió en piedras lanzadas por un gigante ciego, y que Verga transformó en el horizonte cotidiano de los más pobres de Sicilia.

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