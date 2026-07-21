El Gobierno insiste en apoyar a Zapatero pese a que su socio ratifica que dirigió el rescate de Plus Ultra: “Seguimos defendiendo su presunción de inocencia”

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional (César Vallejo Rodríguez - Europa Press)

El Gobierno ha vuelto a cerrar filas este martes con José Luis Rodríguez Zapatero. “Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero”, ha proclamado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, después de que la investigación del caso Plus Ultra haya sumado un nuevo testimonio que vuelve a situar al expresidente en el centro de las gestiones que precedieron al rescate de la aerolínea. Lejos de modificar su posición, el Ejecutivo ha reiterado su respaldo al exlíder socialista, ha evitado valorar las declaraciones prestadas ante la Audiencia Nacional y ha reivindicado la legalidad de la actuación del Gobierno.

La posición del Ejecutivo llega apenas unas horas después de que el empresario Julio Martínez Martínez, socio de Zapatero en Análisis Relevante e investigado en la causa, ratificara ante el juez José Luis Calama el escrito que presentó el lunes, al que ha tenido acceso Infobae. En él sostiene que el expresidente era quien “marcaba los pasos a seguir” para sacar adelante el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia, una versión que se incorpora a la investigación y que se suma a otros testimonios ya obrantes en la causa.

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Pese a ello, Saiz ha dejado claro que el Gobierno no variará su discurso mientras avance el procedimiento judicial. “No voy a comentar ni a calificar ni a valorar las distintas versiones, las distintas declaraciones ni las distintas estrategias de defensa que en sede judicial se vayan desarrollando”, ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Ejecutivo vuelve a defender el rescate

Más allá de reiterar su respaldo a Zapatero, la portavoz ha defendido la actuación del Gobierno en la concesión del préstamo a Plus Ultra y ha insistido en que el expediente superó todos los controles técnicos, jurídicos e institucionales previstos.

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“La actuación del Gobierno de España en el rescate de Plus Ultra fue correcta”, ha afirmado Saiz, antes de recordar que el préstamo fue tramitado y avalado por los servicios técnicos de la SEPI, contó con asesoramiento financiero y jurídico externo, fue revisado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, analizado por la Comisión Europea y fiscalizado por el Tribunal de Cuentas.

“En lo que tiene que ver con el expediente del préstamo a la compañía Plus Ultra ante la crisis del covid, creo que es bueno recordar que este expediente fue tramitado y avalado por los servicios técnicos de la SEPI”, ha señalado la ministra, que ha defendido que todo el procedimiento se ajustó a la legalidad.

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Yolanda Díaz marca distancias

El respaldo del PSOE a Zapatero ha contrastado con la posición expresada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha reclamado al expresidente que ofrezca explicaciones públicas por su situación judicial.

Aunque ha insistido en que no entra a valorar los sumarios, la líder de Sumar ha defendido que Zapatero “tiene que dar explicaciones porque hay tristeza e inquietud en la ciudadanía”, introduciendo así un matiz distinto dentro del propio Ejecutivo respecto a la respuesta política al avance de la investigación.

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De este modo, las nuevas revelaciones incorporadas a la investigación no han alterado, por ahora, la posición del Ejecutivo. Frente a los últimos testimonios que apuntan al expresidente, el Gobierno mantiene el mismo mensaje: respaldo a Zapatero, apelación a la presunción de inocencia y defensa de la legalidad del rescate de Plus Ultra.