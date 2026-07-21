España

El Gobierno insiste en apoyar a Zapatero pese a que su socio ratifica que dirigió el rescate de Plus Ultra: “Seguimos defendiendo su presunción de inocencia”

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, evita valorar la declaración de Julio Martínez Martínez y reivindica que el préstamo de 53 millones a la aerolínea fue avalado por la SEPI, revisado por la Justicia y fiscalizado por el Tribunal de Cuentas

Guardar
Google icon
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional (César Vallejo Rodríguez - Europa Press)
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional (César Vallejo Rodríguez - Europa Press)

El Gobierno ha vuelto a cerrar filas este martes con José Luis Rodríguez Zapatero. “Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero”, ha proclamado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, después de que la investigación del caso Plus Ultra haya sumado un nuevo testimonio que vuelve a situar al expresidente en el centro de las gestiones que precedieron al rescate de la aerolínea. Lejos de modificar su posición, el Ejecutivo ha reiterado su respaldo al exlíder socialista, ha evitado valorar las declaraciones prestadas ante la Audiencia Nacional y ha reivindicado la legalidad de la actuación del Gobierno.

La posición del Ejecutivo llega apenas unas horas después de que el empresario Julio Martínez Martínez, socio de Zapatero en Análisis Relevante e investigado en la causa, ratificara ante el juez José Luis Calama el escrito que presentó el lunes, al que ha tenido acceso Infobae. En él sostiene que el expresidente era quien “marcaba los pasos a seguir” para sacar adelante el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia, una versión que se incorpora a la investigación y que se suma a otros testimonios ya obrantes en la causa.

PUBLICIDAD

Pese a ello, Saiz ha dejado claro que el Gobierno no variará su discurso mientras avance el procedimiento judicial. “No voy a comentar ni a calificar ni a valorar las distintas versiones, las distintas declaraciones ni las distintas estrategias de defensa que en sede judicial se vayan desarrollando”, ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Ejecutivo vuelve a defender el rescate

Más allá de reiterar su respaldo a Zapatero, la portavoz ha defendido la actuación del Gobierno en la concesión del préstamo a Plus Ultra y ha insistido en que el expediente superó todos los controles técnicos, jurídicos e institucionales previstos.

PUBLICIDAD

“La actuación del Gobierno de España en el rescate de Plus Ultra fue correcta”, ha afirmado Saiz, antes de recordar que el préstamo fue tramitado y avalado por los servicios técnicos de la SEPI, contó con asesoramiento financiero y jurídico externo, fue revisado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, analizado por la Comisión Europea y fiscalizado por el Tribunal de Cuentas.

“En lo que tiene que ver con el expediente del préstamo a la compañía Plus Ultra ante la crisis del covid, creo que es bueno recordar que este expediente fue tramitado y avalado por los servicios técnicos de la SEPI”, ha señalado la ministra, que ha defendido que todo el procedimiento se ajustó a la legalidad.

Yolanda Díaz marca distancias

El respaldo del PSOE a Zapatero ha contrastado con la posición expresada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha reclamado al expresidente que ofrezca explicaciones públicas por su situación judicial.

Aunque ha insistido en que no entra a valorar los sumarios, la líder de Sumar ha defendido que Zapatero “tiene que dar explicaciones porque hay tristeza e inquietud en la ciudadanía”, introduciendo así un matiz distinto dentro del propio Ejecutivo respecto a la respuesta política al avance de la investigación.

De este modo, las nuevas revelaciones incorporadas a la investigación no han alterado, por ahora, la posición del Ejecutivo. Frente a los últimos testimonios que apuntan al expresidente, el Gobierno mantiene el mismo mensaje: respaldo a Zapatero, apelación a la presunción de inocencia y defensa de la legalidad del rescate de Plus Ultra.

Temas Relacionados

José Luis Rodríguez ZapateroCaso Plus UltraGobierno de EspañaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del 21 julio

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados ganadores del Super Once del 21 julio

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

200 euros de multa si pillan a tu hijo fumando: así son las sanciones de la nueva ley del tabaco

Por primera vez, será ilegal que los menores de edad fumen o consuman cualquier producto relacionado con el tabaco

200 euros de multa si pillan a tu hijo fumando: así son las sanciones de la nueva ley del tabaco

El 36% de las víctimas de violencia laboral en España no denuncia: el miedo a represalias es la principal razón

El silencio de víctimas y testigos deja sin sanción más de la mitad de los casos, en el 56% no se abre expediente disciplinario y en el 46% no hay ni amonestación, según un estudio de CCOO

El 36% de las víctimas de violencia laboral en España no denuncia: el miedo a represalias es la principal razón

La creatina ya no es solo para deportistas: un estudio revela los beneficios de este suplemento para los adultos mayores de 50 años

Este popular suplemento mejora la fuerza muscular y ayuda a preservar la capacidad física

La creatina ya no es solo para deportistas: un estudio revela los beneficios de este suplemento para los adultos mayores de 50 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los 12 acuerdos firmados entre Marruecos y Francia: impulso al transporte, cooperación en educación y cultura o feminismo

Estos son los 12 acuerdos firmados entre Marruecos y Francia: impulso al transporte, cooperación en educación y cultura o feminismo

Julio Martínez Martínez admite que Análisis Relevante siguió pagando a las hijas de Zapatero aunque su empresa dejó de prestar servicios en 2022

El Supremo suspende a un guardia civil por insultar a su superior: reveló su identidad como agente cuando estaba fuera de servicio en un pub

Cómo saber si un taller es legal: claves para comprobar que cumple la normativa y evitar problemas con tu vehículo

Manuel García-Castellón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, habla del sueldo de los jueces y de las oposiciones: “Es un sistema brutal, por no decir bestial”

ECONOMÍA

El 36% de las víctimas de violencia laboral en España no denuncia: el miedo a represalias es la principal razón

El 36% de las víctimas de violencia laboral en España no denuncia: el miedo a represalias es la principal razón

La presión de Estados Unidos precipita el cierre de todos los hoteles de Meliá en Cuba a partir de este viernes

Los propietarios de zonas tensionadas esquivan el control de precios y se pasan al alquiler de temporada

Europa va perdiendo la carrera por la infraestructura de la IA y se arriesga a quedarse solo con la factura, según advierte Funcas

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 21 de julio

DEPORTES

La FIFA deja fuera de la votación para el mejor 11 del Mundial a Cubarsí, Laporte o Dani Olmo: la Selección cuenta con seis candidatos

La FIFA deja fuera de la votación para el mejor 11 del Mundial a Cubarsí, Laporte o Dani Olmo: la Selección cuenta con seis candidatos

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

El encuentro entre Unai Simón y “La Lola Índigo esta” en la celebración del Mundial

Todas las actuaciones de la celebración del Mundial de España en la Plaza de Cibeles

Así te hemos contado la celebración de la Selección en Madrid, en directo| Los campeones del mundo celebran la segunda estrella en Cibeles, en vivo