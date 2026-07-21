España

El restaurante de carretera en plena A-3 que es parada infalible en los viajes Madrid-Valencia: cocina casera, perdiz escabechada y quesos manchegos

Llegan días de peregrinación y atascos en busca de un chapuzón, momentos del verano en los que encontrar un restaurante de carretera que amenice el viaje se convierte en absoluta prioridad

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Una de las paradas imprescindibles en la Autovía del Este para este verano (Montaje Infobae)
Una de las paradas imprescindibles en la Autovía del Este para este verano (Montaje Infobae)

Cuando, en los primeros días de nuestras vacaciones, cogemos carretera en busca de playas, temperaturas amables y chiringuitos, nuestras paradas en el camino no suelen poner grandes exigencias. A un restaurante de carretera no le pedimos demasiado, poco más que un servicio rápido, calidad en la cocina y buen precio. Si a esto le sumas una oferta gastronómica tradicional, amabilidad y un negocio con historia, esta parada en el camino se convierte en una experiencia a la que volver.

En la Autovía del Este, la A-3, muchos han encontrado el lugar que rellena todas estas casillas. Se trata de la Venta San José (Km 124), un restaurante de cocina tradicional manchega ubicado en Zafra de Zancara, a la altura de la provincia de Cuenca. Un enclave de cocina casera con más de 40 años de trayectoria, un negocio familiar heredado de padres a hijos que lleva desde 1980 conquistando a quienes viajan hasta Valencia, Alicante o Murcia en busca del sol, la playa y la brisa del mar.

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El pisto, el gazpacho manchego, las carnes a la brasa o el famoso buey a la piedra son algunas de las especialidades que hacen que cientos de personas paren cada verano a comer en esta venta conquense. Si a ello se suma su situación estratégica, comprendemos la fama de este restaurante, recomendado por la Guía Repsol como una de las mejores paradas gastronómicas de la A-3.

Una de las paradas imprescindibles en la Autovía del Este para este verano (Venta San José)
Una de las paradas imprescindibles en la Autovía del Este para este verano (Venta San José)

Las propias paredes de la venta dejan constancia de que no hay un famoso en toda España que no haya pasado por sus mesas. Desde Luis Aragonés hasta los actores de Aquí no hay quien viva, políticos, deportistas y todo género de personajes populares. Todos ellos hicieron parada aquí en algún momento de las últimas cuatro décadas, buscando disfrutar de sus platos de cocina casera, elaborados al 100% con productos de la tierra.

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Entre las mejores opciones de la carta, especialidades como la perdiz escabechada, pucheros, morteruelo o ajo arriero. También cuentan con una pequeña tienda donde comprar productos artesanales manchegos: quesos locales, embutidos, vinos, mieles, mermeladas…

Aquí tienes algunos restaurantes dignos de una parada.

Otras paradas gastronómicas en la ruta Madrid-Valencia

La A-3, la carretera que une Madrid con Valencia (o a la inversa), es sin duda una de las más transitadas del territorio español. Especialmente durante los meses de calor, en los que miles de madrileños viajan a las costas del Mediterráneo en busca de un chapuzón y un buen arroz. Estos son algunos de los mejores altos en el camino para amenizar la peregrinación:

Madrid

  • Km 35 - Restaurante SanTómas: antes de salir de la Comunidad de Madrid, podemos parar a reunir fuerzas en este restaurante de Perales de Tajuña, más concretamente en la Antigua Nacional III.

Cuenca

  • Km 79 - Essentia: los torreznos, sus carnes y su jamón merecen un pequeño desvío de la autovía. El joven chef Toño Navarro, jefe de cocina de este restaurante en la pequeña población conquense de Tarancón, reinterpreta en sus cocinas el recetario tradicional manchego con un estilo contemporáneo.
  • Km 94 - Restaurante El Vasco: en el municipio conquense de Villarrubio se encuentra este restaurante especializado en cocina vasca, un lugar ideal para probar platos como las judías blancas con perdiz o las chuletillas de cordero, también bacalao al pilpil o kokotxas.
  • Km 124 - Asador Marchena: ubicado en el pueblo conquense de Zafra de Záncara y en activo desde 1992, este restaurante familiar se especializa en productos manchegos y carnes a la brasa y cuenta desde 2022 con un Solete Repsol.

Valencia

  • Km 285 - El Yantar Mesón La Villa: ubicado ya en el interior del pueblo valenciano de Requena, este mesón, ubicado en un edificio histórico, sirve cocina castellano-manchega como el estofado de ciervo, la manchuela o el ajoarriero.
  • Km 323 - Arrocería Las Bairetas: ubicado junto a la N-III, su cercanía a la A-3 lo convierte en una opción perfecta para hacer una parada en ruta si buscas buenos arroces cocinados al fuego de la leña. Allí, preparan delicias como el arroz de pato deshuesado y setas; el de cerdo madurado con ajos tiernos y alcachofas; el arroz de rape, sepia y alcachofas o la clásica paella valenciana.
  • Km 338 - Restaurante L’Alter: ya al llegar a Valencia, pero sin entrar en el meollo de la ciudad, uno de los mejores lugares para disfrutar de una paella a la leña del naranjo y del algarrobo. Ubicado en Picassent, este restaurante de cocina tradicional valenciana lleva en funcionamiento desde 1967.

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