España Deportes

La selección española y su transformación en el mundo del fútbol: de la maldición de cuartos a ser el rival más temido

España se refirma tras el Mundial 2026 como una potencial futbolística del siglo XXI

Guardar
Los jugadores de la selección española levantando la copa (EFE/EPA/RONALD WITTEK)
Los jugadores de la selección española levantando la copa (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

El domingo 19 de julio, España volvió a coser la segunda estrella al pecho. Conquistó el Mundial 2026. Lo consiguió como en Sudáfrica, en la prórroga. Esta vez con menos agonía, dados los 10 minutos de diferencia entre el gol de Ferran y el de Iniesta. Pero con la misma épica. Y con un grupo de jugadores que no tiró la toalla en ningún momento. La Roja redujo a la nada a Argentina, que no tiró ni una sola vez en los 90 minutos. El lanzamiento no llegó hasta el 117. Ya era tarde, el destino de España estaba escrito, lo había firmado el delantero azulgrana. Los de Luis de la Fuente conquistaron el mundo.

Lejos quedaron aquellos Mundiales donde España se encallaba en los cuartos. Esa fase maldita para la Selección, que le costó muchos quebraderos de cabeza y muchos sueños rotos. En el Mundial de Estados Unidos en 1994, el proyecto de Clemente marcado por un cambio generacional, quedó mermado en los duelos clasificatorios, donde registraron tres empates (Letonia, Irlanda del Norte y la República de Irlanda). La fase de grupos trajo consigo una imagen renovada de la selección española. Brilló ante Suiza para conseguir el pase a cuartos. Allí Italia acabó con todas las ilusiones de un país. Una vez más los cuartos hundieron a La Roja.

PUBLICIDAD

Cuatro años después, todavía con Clemente como seleccionador, llegó la gran frustración de España. El perdió el primer partido ante Nigeria y selló un empate ante Paraguay. Goleó a una Bulgaria ya eliminada, pero no sirvió de nada. España quedaba eliminaba en fase de grupos. El Mundial de Corea y Japón volvió a estrellar a la selección española contra los cuartos. Cayeron ante la anfitriona coreana, no sin cierta ayuda arbitral. Anularon un gol legal a Morientes tras señalar que el centro puesto por Joaquín había rebasado la línea de fondo. Tampoco pitaron un penalti clamoroso a Baraja. ¿Resultado? Penaltis y España eliminada.

La selección española durante el Mundial 2002 (EFE)
La selección española durante el Mundial 2002 (EFE)

En 2006, con Francia como escenario. España había firmado un inicio de torneo impecable, con Luis Aragonés al frente del banquillo. En octavos llegó el duelo ante Francia. La Roja era la gran favorita para alzarse con la victoria. La confianza se apoderó los medios españoles, que creían que era posible “jubilar a Zidane”. La realidad fue muy distinta. Fue el centrocampista francés quien acabó con la selección española, truncando de nuevo su esperanza de conquistar por primera vez el mundo.

PUBLICIDAD

El Mundial de 2010

Y entonces llegó. Ya con Vicente del Bosque al mando y una generación de futbolista que había conseguido alzarse con la Eurocopa dos años antes. Nadie confiaba en que la selección española pudiera llegar lejos. Mucho menos superar los cuartos de final y su maldición. Pero lo hizo. Se repuso de un inicio complicado donde perdió ante Suiza. No importó, el juego estaba ahí. Sabían que podían hacerlo. La confianza se instauró en el vestuario. Los de Vicente del Bosque pasaron de fase de grupo para enfrentarse en octavos a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

David Villa fue el autor del tanto, que permitió a España volver a encontrarse con los cuartos de final. Allí se dio cita con Paraguay, de nuevo el Guaje hizo su apareció. En semifinales fue Carles Puyol con un cabezazo para la historia quien selló el pase al duelo final. Países Bajos era el último equipo a batir. Un duelo marcado por la dureza de los neerlandeses fue lo que se encontró La Roja, que aguantó todas las patadas que les dieron, pero el gol se resistió a entrar.

El capitán de la selección española de fútbol, Iker Casillas, recibe la copa del Mundial de Sudáfrica 2010 (EFE/Cézaro de Luca)
El capitán de la selección española de fútbol, Iker Casillas, recibe la copa del Mundial de Sudáfrica 2010 (EFE/Cézaro de Luca)

El partido necesitó de la prórroga y ahí llegó. Fue en el minuto 116 de partido. Iniesta recibió un pase de Fàbregas y mandó el balón al fondo de la red. Firmó el tanto de dio la victoria a España y permitió registrar una gesta histórica de siempre. Cosieron la primera estrella al pecho y reafirmaron que su lugar en el fútbol internacional. La Eurocopa elevó al olímpico a ese grupo de jugadores que había conseguido conquistar dos veces el Viejo Continente y el Mundo.

Un cambio generacional y el Mundial 2026

Tras la Eurocopa de 2012, llegó el impasse con el Mundial 2014. Allí la generación que había conseguido la primera estrella se despidió en un torneo descafeinado, donde Vicente del Bosque no fue capaz de armar una convocatoria en la que no estuvieran lo héroes de 2010. Desde entonces, España comenzó a trabajar en la que sería la nueva generación de futbolistas, esos que lucharían por volver a aspirar a todo. La llegada de Luis de la Fuente trajo consigo ese hecho.

Empezó a armar un grupo de jugadores nuevo, joven, potente. Puso fin al clásico tiki-taka, para dar paso a un juego más dinámico, vertical y potente. Paso a paso, el proyecto fue tomando forma. La Eurocopa de 2024 evidenció que estaban en el buen camino, pero ha sido el Mundial 2026 que la ha certificado esa sospecha. España ya no es una selección que caía en cuartos de final. Una selección con perfil bajo, que aspiraba a pocos o ningún título. Ahora, es la temida del grupo, a la que nadie quiere enfrentarse y la que aspira a ganarlo absolutamente todo.

Temas Relacionados

Selección española Mundial 2026Luis de la FuenteMundial 2026FútbolFútbol EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Capdevila y el ritual detrás del primer Mundial que repitió Cucurella 16 años después: el estadio de la final y una moneda escondida

El lateral izquierdo volvió a realizar el mismo ritual durante la cita mundialista de 2026 y España cosió la segunda estrella al pecho

Capdevila y el ritual detrás del primer Mundial que repitió Cucurella 16 años después: el estadio de la final y una moneda escondida

Mikel Merino, Pedro Porro y Ferran Torres: la historia de los tapados de España que convirtieron en héroes de la Selección

Los tres jugadores son los autores de goles clave de la selección española durante el Mundial 2026

Mikel Merino, Pedro Porro y Ferran Torres: la historia de los tapados de España que convirtieron en héroes de la Selección

El encuentro entre Unai Simón y “La Lola Índigo esta” en la celebración del Mundial

El portero de España ha vuelto a hacer referencia a su comentado momento con la cantante al usar su canción en la presentación

El encuentro entre Unai Simón y “La Lola Índigo esta” en la celebración del Mundial

Todas las actuaciones de la celebración del Mundial de España en la Plaza de Cibeles

Varios artistas como Saiko, Aitana, Lola Índigo o Ana Mena han entretenido a los aficionados presentes en el evento

Todas las actuaciones de la celebración del Mundial de España en la Plaza de Cibeles

Así te hemos contado la celebración de la Selección en Madrid, en directo| Los campeones del mundo celebran la segunda estrella en Cibeles, en vivo

El momento álgido de la celebración se vivirá en Cibeles, donde se ha instalado un escenario. Se esperan sorpresas

Así te hemos contado la celebración de la Selección en Madrid, en directo| Los campeones del mundo celebran la segunda estrella en Cibeles, en vivo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo da el portazo definitivo a Puigdemont: rechaza entregarle las urnas del 1-O que reclamaba como “legado histórico” y avala su destrucción

El Supremo da el portazo definitivo a Puigdemont: rechaza entregarle las urnas del 1-O que reclamaba como “legado histórico” y avala su destrucción

La Armada suma un nuevo avance en su programa de fragatas: la F113 se construye con siete meses de adelanto y las cuatro unidades progresan

El Gobierno insiste en apoyar a Zapatero pese a que su socio ratifica que dirigió el rescate de Plus Ultra: “Seguimos defendiendo su presunción de inocencia”

Estos son los 12 acuerdos firmados entre Marruecos y Francia: impulso al transporte, cooperación en educación y cultura o feminismo

Julio Martínez Martínez admite que Análisis Relevante siguió pagando a las hijas de Zapatero aunque su empresa dejó de prestar servicios en 2022

ECONOMÍA

La hostelería carga contra la ‘Ley Antitabaco’: “Es absurdo que el país más turístico de Europa sea el que vaya a prohibir fumar en terrazas”

La hostelería carga contra la ‘Ley Antitabaco’: “Es absurdo que el país más turístico de Europa sea el que vaya a prohibir fumar en terrazas”

El 36% de las víctimas de violencia laboral en España no denuncia: el miedo a represalias es la principal razón

La presión de Estados Unidos precipita el cierre de todos los hoteles de Meliá en Cuba a partir de este viernes

Los propietarios de zonas tensionadas esquivan el control de precios y se pasan al alquiler de temporada

Europa va perdiendo la carrera por la infraestructura de la IA y se arriesga a quedarse solo con la factura, según advierte Funcas

DEPORTES

Capdevila y el ritual detrás del primer Mundial que repitió Cucurella 16 años después: el estadio de la final y una moneda escondida

Capdevila y el ritual detrás del primer Mundial que repitió Cucurella 16 años después: el estadio de la final y una moneda escondida

Mikel Merino, Pedro Porro y Ferran Torres: la historia de los tapados de España que convirtieron en héroes de la Selección

La FIFA deja fuera de la votación para el mejor 11 del Mundial a Cubarsí, Laporte o Dani Olmo: la Selección cuenta con seis candidatos

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

El encuentro entre Unai Simón y “La Lola Índigo esta” en la celebración del Mundial