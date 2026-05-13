Los peores años de Florentino como presidente del Real Madrid: de la crisis de los “galácticos” a los audios contra Raúl y Casillas, hasta las elecciones de 2026

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, desmiente rumores y anuncia la convocatoria a elecciones para la presidencia del club, a las que se presentará.

Cuando Florentino Pérez llegó al Real Madrid en el año 2000, el club llevaba literalmente tres meses sin pagar la luz. Lo que vino después, Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham... y luego Cristiano, Benzema, Modric, es su historia. O por lo menos la parte bonita. Porque también hay partes oscuras. Y algunas han quedado para la posteridad.

El 27 de febrero de 2006, Florentino convocó una rueda de prensa en el Santiago Bernabéu. “He maleducado a los jugadores”, fue la frase que más resonó. Y con ella, anunció su dimisión. El modelo de los “galácticos” había fracasado. El equipo venía de perder 0-1 en casa contra el Arsenal. En liga estaba a 10 puntos del FC Barcelona y en el vestuario reinaba la toxicidad.

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En apenas dos temporadas pasaron cinco entrenadores por el banquillo: Camacho, García Remón, Luxemburgo, López Caro... El presidente asumió los errores en la gestión del club y decidió dar un paso al lado. “El club necesita un cambio, un revulsivo, y debe ser una figura del presidente. Soy un tapón que era necesario quitar”, dijo entonces.

Florentino Pérez y su mujer María de los Ángeles Sandoval. (THE GROSBY GROUP).

La “guerra civil” en el vestuario y el dolor personal

En 2009 regresó y no se movería más de ahí. Una de sus apuestas personales fue la de José Mourinho, quien hizo historia con el Oporto en Champions. Sin embargo, tres años después, el resultado fue una “guerra civil” dentro del madridismo.

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El técnico portugués se enfrentó abiertamente a los capitanes del equipo, Iker Casillas y Sergio Ramos, haciendo que la plantilla se diferenciara entre dos bandos diferenciados. Algo que llegó hasta la grada. Y el presidente se vio obligado a elegir entre el entrenador por el que había apostado o personajes históricos y figuras importantes para el madridismo.

Deportivamente, la temporada 2012-2013 fue un fracaso: eliminación en semifinales de Champions ante el Borussia Dortmund y derrota en la final de Copa del Rey frente al Atlético en el propio Bernabéu. Al terminar, Mourinho se marchó “por mutuo acuerdo”. Pero además, en mayo de ese mismo año, falleció María Ángeles Sandoval, la esposa de Florentino. Era su consejera más cercana y su ancla emocional.

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José Mourinho y Florentino Pérez. (Imagen de Archivo)

2018-2019: la resaca más cara de la historia

Después de ganar tres Champions seguidas, el Real Madrid entró en un estado de negación de la realidad que le costó carísimo. El verano de 2018 empezó con la salida de Zidane, que detectó que la plantilla necesitaba una renovación. Semanas después se fue Cristiano Ronaldo, es decir, 50 goles por temporada.

La contratación de Julen Lopetegui estuvo rodeada de controversia. El técnico estaba en Rusia para disputar el Mundial y, a dos días del debut, el Real Madrid lanzó un comunicado anunciando su contratación. La Federación no tuvo más remedio que destituir al nuevo técnico blanco. Lopetegui llegó “para vivir un sueño” y se fue cinco meses después, tras un 5-1 en el Camp Nou que lo hundió definitivamente. Fue el segundo entrenador más breve de la era Florentino.

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Pero lo peor llegó en marzo de 2019, concentrado en apenas una semana: eliminación de la Copa ante el Barça, la Liga perdida ante el mismo rival y la histórica derrota 1-4 ante el Ajax en el Bernabéu. Un colapso que obligó a Florentino a llamar de urgencia a Zidane para que apagara el incendio.

Los más de 20 años de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid: del fracaso de los “galácticos” a los audios contra Casillas y Raúl o la Superliga.

2021: los audios de Florentino

No obstante, si hay un episodio que expuso a Florentino, es el de los audios. En 2021, unas grabaciones de 2006 en las que el presidente se despachaba sin filtros sobre dos iconos, Raúl y Casillas, salieron a la luz. Sobre Raúl: “Es malo, se cree que el Madrid es suyo”. Sobre Casillas: “No tiene dos dedos de frente. Es un tío muy corto. Es como un niño pequeño, un perrito faldero”. Las dos “grandes estafas” del Real Madrid, las llamaba.

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El escándalo fue mayúsculo. Florentino tuvo que romper su silencio y reconocer sus palabras, aunque intentó contextualizarlas: eran frases sueltas, decía, sacadas de conversaciones amplias. Y atribuyó la publicación de dichos audios a su papel como impulsor del nuevo proyecto deportivo de la Superliga.

La Superliga, precisamente, fue otra de las batallas que definieron esa etapa. Un proyecto para revolucionar el fútbol europeo que arrancó con doce grandes clubes y terminó con Florentino prácticamente solo, después de que el resto fuera abandonando la causa ante las amenazas de FIFA y UEFA y, sobre todo, el sentir de la afición.

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Florentino Pérez se afloja el nudo de la cobarta. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

2025-2026: ¿mismo error que hace 20 años?

La temporada que está a punto de terminar ha dejado al Real Madrid sin nada. Algo que quizás, en otro momento, hubiera llamado mucho la atención si no fuera por lo que se ha sabido del ambiente en el vestuario.

Xabi Alonso fue el recambio de Ancelotti para liderar un nuevo proyecto. Sin embargo, duró menos de medio año. El punto de no retorno fue en el Clásico en el Bernabéu, cuando Vinícius Jr. fue sustituido entre gestos de claro enfado y pitos en la grada hacia la actitud del jugador. A pesar de ello, el Madrid se impuso 2-1 al FC Barcelona.

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Sin embargo, el daño estaba hecho y la complicidad fue irrecuperable. Finalmente, en la Supercopa de España, de nuevo frente al FC Barcelona, los de Flick se alzaron con el título y sentenciaron al donostiarra. Fue entonces cuando llegó Arbeloa. Pero acabó igual. Eliminado a las primeras de cambio en Copa del Rey, a más distancia en LaLiga con respecto al Barça y sin milagro en Champions.

Y justo en la semana más importante para el orgullo del madridismo, surge una pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en un entrenamiento, que terminó con el jugador hospitalizado tras golpearse la cabeza. El club respondió con firmeza. Pero las grietas en el vestuario, los resultados, el ambiente... han obligado a volver a salir al presidente. No para dimitir, pero sí para convocar elecciones a la presidencia. Igual que en la etapa de 2006.

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