Bubista, el seleccionador que llevó a Cabo Verde a su histórica clasificación para el Mundial 2026 y se inspira en Marcelo Bielsa

El seleccionador de Cabo Verde, Bubista (REUTERS/Luc Gnago)

Pedro Leitão Brito, conocido en el mundo del fútbol como Bubista, se ha convertido en el seleccionador que ha marcado un antes y un después para Cabo Verde. En un país donde el fútbol ha sido durante décadas un terreno de lucha y perseverancia, Bubista logró lo que parecía inalcanzable: llevar a la selección nacional a su primer Mundial. Este logro no es solo una hazaña deportiva, sino también un símbolo de identidad para una nación de poco más de medio millón de habitantes, marcada por la diáspora y la emigración constante de talento.

Bubista no fue nunca una figura mediática ni disfrutó de grandes titulares en su época de futbolista. Su primeros pasos con el balón los dio en las calles de Cabo Verde: “El deporte siempre ha formado parte de mi vida. A pesar de todas las dificultades, nos las arreglábamos para jugar al balón. Aunque, en algún momento, ni siquiera hubiera un balón de verdad. El balón podía ser los calcetines que cosía mi madre o cualquier otro objeto improvisado. Jugábamos en la calle todo el día”, aseguró en una entrevista con Coaches Voice.

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Jugó en equipos de España, Angola y Portugal y defendió la camiseta de Cabo Verde en más de veinte ocasiones, incluso como capitán. Su carrera estuvo lejos de los focos, pero le dio una perspectiva única sobre el esfuerzo y la resiliencia. “No vengo del fútbol de lujo. Vengo del fútbol donde hay que luchar por todo”, expresó alguna vez, en una frase que resume el espíritu con el que ha dirigido a los Tiburones Azules. Para Bubista, el éxito no radica en el brillo individual, sino en la fortaleza colectiva.

Cuando asumió el cargo de seleccionador en 2020, Bubista no llegó como una estrella, sino como un conocedor profundo del fútbol caboverdiano. “Conozco a estos jugadores, conozco lo que cuesta llegar hasta acá”, afirmó en sus primeras declaraciones públicas. No prometió milagros, pero sí trabajo, realismo y compromiso con un proceso que debía trascender el resultado inmediato.

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Los jugadores de la selección de Cabo Verde (EFE/Federación Caboverdiana de Fútbol)

Uno de los mayores desafíos históricos de Cabo Verde ha sido la fuga de talento. Jugadores formados en el país o hijos de la diáspora, muchas veces optaban por representar a selecciones europeas como Portugal, Francia o Países Bajos. Bubista entendió que el desafío no era solo de orden táctico o físico, sino también cultural: “Tenemos que convencerlos de que este proyecto vale la pena”, explicó en los inicios de su gestión. No se trataba de imponer una identidad desde fuera, sino de generar un sentido de pertenencia auténtico, capaz de motivar a futbolistas repartidos por ligas de Europa del Este, Francia, Portugal y otros rincones del fútbol global.

El resultado fue una selección diversa, un equipo construido con piezas de orígenes distintos, pero con un objetivo común. Para Bubista, esa variedad era una fortaleza, no un obstáculo. Lo resumió en una frase que se convirtió en mantra del grupo: “No somos un país pequeño cuando entramos a la cancha”. Esa mentalidad colectiva fue clave para que Cabo Verde compitiera sin complejos contra selecciones de mayor renombre. En el proceso clasificatorio de 2025, el equipo se mantuvo invicto y superó a rivales como Camerún, dejando claro que ya no era una sorpresa sino una realidad consolidada.

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La influencia de Marcelo Bielsa

El trabajo de Bubista se caracterizó por su influencia en la mentalidad del grupo tanto o más que en el aspecto táctico. “Si pensamos como pequeños, vamos a jugar como pequeños”, repitió en varias conferencias. Su liderazgo se enfocó en convencer a un plantel heterogéneo de que podía medirse con cualquiera. Para dar forma a su estilo, Bubista tomó como referencia a Marcelo Bielsa. “Me gusta el fútbol donde todos trabajan, donde nadie se esconde”, explicó, subrayando la importancia del compromiso colectivo y la disciplina táctica. Tras el sorteo mundialista que ubicó a Cabo Verde en el Grupo H, Bubista no ocultó su admiración por el técnico argentino: “Bielsa es como un padre, como un gran maestro para todos nosotros. Siempre buscamos videos suyos, quiero mandarle un abrazo porque es una persona muy segura, que sabe tratar muy bien a la gente, y para mi va a ser una gran placer poder darle la mano”.

Histórica clasificación de Cabo Verde al Mundial del 2026

Sin copiar modelos europeos, Bubista supo adaptar ideas y propuestas a la realidad local, combinando organización, intensidad y una identidad propia que ha dado resultados concretos. El 13 de octubre de 2025, la contundente victoria por 3-0 ante Eswatini selló la histórica clasificación de Cabo Verde al Mundial. Aquel día el país se paralizó y el gobierno decretó jornada festiva. “Esto es para toda la gente que creyó cuando nadie creía”, declaró Bubista tras el partido, reflejando la emoción de un logro construido sobre años de trabajo, sacrificio y fe colectiva.

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Detrás de esa gesta, hay una historia de reconstrucción e identidad. Bubista, desde la humildad y el conocimiento profundo de su país, ha logrado que Cabo Verde deje de ser una anécdota y pase a ocupar un lugar propio en la historia del fútbol mundial. Ahora tiene otro gran reto por delante: su actuación en el Mundial 2026.