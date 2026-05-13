La fruta cítrica perfecta para tu sistema inmunológico y la salud cardiovascular, según dietistas

Naranja (Imagen Ilustrativa Infobae)

La naranja dentro del ámbito nutricional es una de las frutas y cítricos más destacados. Esta fruta no solo sobresale por su sabor y versatilidad en la cocina, sino que también cuenta con beneficios específicos que aporta características positivas a la salud, según ha detallado la dietista Kristen Carli.

Una naranja mediana aporta el 6% de las necesidades diarias de folato y una porción de 240 mililitros de zumo de naranja 100% natural proporciona aproximadamente el quince por ciento. Estas cifras refuerzan el valor nutricional de la fruta no solo por su contenido en vitamina C, sino también por su papel en la aportación de vitamina B9 en la dieta diaria.

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Las naranjas y el zumo de naranja 100% natural se caracterizan por su elevada concentración de vitamina C, superando así a frutas como las manzanas, los limones y las fresas. Esta vitamina es esencial para el fortalecimiento del sistema inmunitario y no puede ser sintetizada por el organismo, por lo que resulta necesario consumir alimentos que la contengan. La experta señala que la conveniencia de aprovechar no solo la pulpa, sino también la cáscara de naranja es por su concentración en vitamina C. Además, la naranja también contiene hesperidina, un compuesto vegetal que es antioxidante y el cual ayuda en la protección de las células frente al estrés oxidativo, contribuye al control de la presión arterial y el colesterol y protege el sistema nervioso de la inflamación, lo que podría tener efectos preventivos sobre las enfermedades neurodegenerativas.

Qué beneficios para la salud aportan las naranjas y cómo consumirlas

La presencia de folato en la naranja es otra característica destacada. Esta vitamina hidrosoluble resulta indispensable para el desarrollo y el crecimiento celular, especialmente durante el embarazo. El folato es igualmente relevante en la dieta de los adultos por su contribución a la salud cardiovascular. Según la dietista, el zumo de naranja 100% natural constituye una de las pocas fuentes naturales de folato entre los zumos de frutas habituales.

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La versatilidad de la naranja en la cocina es otro de sus puntos fuertes. Kristen Carli recomienda incorporar el zumo de naranja 100% natural en las vinagretas caseras, ya sea como sustituto del vinagre o del zumo de limón, o en combinación de ellos, para conseguir un dulzor equilibrado que realce el sabor de las ensaladas. Además, añadir rodajas o zumo de naranja a batidos puede potenciar su valor nutricional y es interesante en la combinación con otras frutas tropicales como el mango, la piña o el plátano, así como en recetas que mezclan naranja, leche de coco, yogur de vainilla y extracto de vainilla.

La creatividad en la preparación de la naranja también es importante, ya que no se limita solo a los platos convencionales. Por ello, otra propuesta de la experta consiste en sumergir gajos de naranja en chocolate negro derretido, que, una vez enfriados y combinados con coco rallado o frutos secos, ofrecen una opción dulce y saludable.

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Los trozos de naranja pueden, además, incorporarse a ensaladas de frutas, aportando frescura; o formar parte de recetas exclusivas de cítricos acompañadas de ingredientes como nueces y miel. En las preparaciones de ensaladas, por su parte, la naranja se integrar con pollo y jengibre en platos que aportan textura y contraste de sabores.

Antes y después de incorporar la naranja a la dieta cotidiana

La inclusión habitual de la naranja en la alimentación supone una aportación constante de nutrientes esenciales y antioxidantes. Desde su capacidad para fortalecer el sistema inmunitario hasta la contribución de compuestos que favorecen la salud cardiovascular y nerviosa, esta fruta constituye una de las opciones más completas entre los cítricos. Tanto su consumo directo como las variantes propuestas por la dietista confirman su papel como alimento clave en la dieta diaria.

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