Florentino Pérez convoca elecciones a la presidencia del Real Madrid: “Aprovechan la situación para atacarme personalmente”

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, desmiente rumores y anuncia la convocatoria a elecciones para la presidencia del club, a las que se presentará.

Hacia las 16:30 saltaban las alarmas. El Real Madrid anunciaba en un escueto comunicado una rueda de prensa de urgencia en la que Florentino Pérez, posterior a la reunión con la Junta Directiva, atendería a los medios de comunicación. Las dudas volaban por Valdebebas. ¿Qué iba a hacer el presidente? Presentar su dimisión, anunciar a un nuevo entrenador, balance de la temporada...

El presidente del Real Madrid ha convocado elecciones a la presidencia, a las que se volverá a presentar, según ha anunciado. Las elecciones tendrán lugar en unos 15 días un mes. Los dos últimos años para el Real Madrid son para olvidar. Sin títulos, tres entrenadores y leyendas del club como Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa señalados, un vestuario completamente dividido y una afición más enfadada (y decepcionada) que nunca.

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Ahora, tras el Clásico en el Camp Nou por el que el máximo rival, el FC Barcelona, se proclamaba campeón de liga, Florentino Pérez ha decidido dar la cara ante su gente. Y lo ha hecho de la manera menos esperada: con la prensa de por medio. El presidente de 79 años ha arremetido contra la prensa por diversas informaciones, recordando especialmente las del diario ABC, pero ahora se tiene que “dar de baja” después de 40 años, cuando le suscribió su padre. “No me quiero levantar con mala leche”, ha dicho entre risas. “La prensa no es la dueña del Real Madrid”.

“Trabajo como un animal”, ha reivindicado Florentino, invitando “a todos los que quieren echarle” que “hoy tienen la oportunidad de hacerlo”. “Hay sectores que quieren mandar en el Real Madrid”, ha continuado. Pero en “el Real Madrid mandan los socios”, ha resaltado. “Quieren aprovechar la situación para atacarme personalmente”.

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“Hace menos de dos años el Madrid ha ganado una liga y una Champions”, ha recordado. Aunque ha reconocido que “este año no hemos podido ganar nada”. Sin embargo, ha explicado que bajo su mandato, el Real Madrid ha ganado 66 títulos (37 de fútbol y 29 de baloncesto). “Yo seré el último socio del Madrid que se vaya”, ha repetido.

Florentino Pérez convoca elecciones en el Real Madrid

Caso Negreira: “El mayor escándalo de la historia”

Además, Florentino Pérez ha anunciado que emitirá un dossier de 500 páginas a la UEFA para que investigue “a fondo” el ‘Caso Negreira’. “Hace tres años nos hemos enterado de que nos enfrentamos a un caso de corrupción como el caso Negreira, que es el mayor escándalo de corrupción de la historia del fútbol. Es incomprensible que todavía estemos viendo árbitros de aquella época en nuestra liga Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA”.

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“El Madrid es la marca más fuerte y valiosa del mundo, el club con la mayor reputación del mundo. ¿Por qué quieren meterse los periodistas con el club más prestigioso, más valorado y con más seguidores del mundo? Si es un bien de todos. Y la plantilla más valiosa del mundo. Me da vergüenza decir que me han elegido mejor presidente de la historia. Hay unos niños que quieren presentarse, pues que se presenten”.

La UEFA no puede consentir que el fútbol europeo esté bajo la sospecha de 20 años de corrupción, ha insistido Florentino. “Vamos a ver qué pasa. No he venido al Real Madrid a que los árbitros se enriquezcan con el dinero del Barça”. “Vamos a llegar hasta el final”, ha recalcado"

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Florentino Pérez anuncia elecciones en el Real Madrid

La Superliga: “Es bueno lo que hemos conseguido en el TJUE”

Por otro lado, el Real Madrid continúa avanzando en las negociaciones de la UEFA por la Superliga. “Se han dado cuenta de que esto es bueno”, ha dicho. “¿Por qué un niño de África no va a poder ver el fútbol gratis?”, ha defendido. “Si estoy cansado, es por el fútbol”, ha señalado. “El Madrid es el club más grande del mundo y quiero que lo vean los niños gratis”. Según, el presidente, “no tiene dueño”. ”Voy por el mundo y todos me alaban", ha declarado".

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aborda directamente los rumores sobre su estado de salud. En su discurso, niega categóricamente estar enfermo y asegura que su salud es "perfecta" para seguir al frente del club y de su empresa.

El futuro del banquillo

A pesar de que en el Real Madrid solo se habla de las rencillas en el vestuario, el presidente no ha dado pistas sobre el futuro del banquillo al ser preguntado sobre los sustitutos de Arbeloa. “No pensaba que me ibais a preguntar. No estamos en ese momento. Estamos en el momento de arreglar el Real Madrid, que nos lo quieren quitar”. “Hoy no vamos a hablar de fútbol, ni de jugadores ni de entrenadores”, ha sentenciado, aunque ha dicho que “hay un tema prioritario que tengo que resolver”.

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En definitiva, Florentino Pérez ha anunciado elecciones y “serán pronto”, según ha remarcado. “Los socios me apoyan después de 26 años. Soy el más laureado de la historia, con 7 Copas de Europa”. Sin embargo, “los protagonistas son los jugadores”, ha admitido el presidente.

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. (EFE/Enric Fontcuberta)

Pelea Tchouaméni-Valverde

“Me parece muy mal”, ha dicho Florentino Pérez sobre la reciente pelea entre el francés y el uruguayo. “La filtración es peor. Es la primera vez que lo veo y eso también me preocupa”. Además, ha confesado que todos los años hay peleas de este tipo que nunca se han filtrado a la prensa. Y “luego los jugadores amigos”. Si hay alguien dentro del club que lo saca fuera. “Valverde y Tchouaméni son dos chavales muy buenos y juegan juntos en el centro del campo”, ha dicho. “Los socios del Real Madrid no tienen que pintar a sus jugadores”.

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Y deja un dardo a los socios: “No es la primera vez que me gritan: “Florentino, dimisión’”. “Quiero que alguien se enfrente conmigo” en estas selecciones. “Yo tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid, que son muy inteligentes, pero algunos se dejan llevar por la pasión”.