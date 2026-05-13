Florentino Pérez, en su primera intervención tras su polémica rueda de prensa: “Los árbitros nos han quitado esta temporada entre 16 y 18 puntos”

Florentino Pérez durante una entrevista en La Sexta con Josep Pedrerol. (La Sexta)

Florentino Pérez se ha vuelto a colocar en el foco 24 horas después de la rueda de prensa en la que anunciaba que iba a convocar elecciones. El presidente del Real Madrid ha defendido su legado con una frase demoledora: “En mis años, he conseguido más Copas de Europa que el Barça en toda su historia”. Una declaración que resume la filosofía con la que ha construido su mandato: resultados, títulos y poder.

Sin embargo, Florentino ha asegurado en La Sexta sentirse perseguido. Habla de una “campaña orquestada”, de bulos sobre su estado físico y de una narrativa mediática que, según él, intenta transmitir agotamiento y debilidad. Lejos de mostrarse afectado públicamente, insiste en que está “cansado de trabajar”, no agotado.

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El presidente madridista considera injustas las críticas recibidas tras los últimos acontecimientos y ha asegurado que, en privado, solo ha recibido mensajes de felicitación. Su intervención deja entrever una sensación de incomprensión: pese al éxito deportivo y económico del club, siente que parte del entorno busca erosionar su figura.

Elecciones a la presidencia

“Si hay gente que se quiera presentar, que lo hagan”. Así de tajante ha sido Florentino a la pregunta sobre las elecciones. “Este ambiente no lo quiero”, ha repetido, con respecto a la segunda temporada sin títulos del Real Madrid. “Se han peleado todos los años varias veces los jugadores”, e “intuimos quién ha sido”, ha señalado. Eso sí, “veo mal que piten a los jugadores”, ha dicho.

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El origen de todo esto, acusa el presidente, es el Mundial de Clubes, al que atañe la culpa de las 28 lesiones y no “estar en una forma física adecuada”. “Este año no lo hemos hecho como queríamos”, ha insistido.

“Ayer estaba enfadado con la manipulación de los medios de comunicación”. “Harto”. “Yo no puedo estar pendiente de los bulos”, ha insistido Florentino. Con respecto a la periodista a la que ayer dio el propio presidente el turno de palabra, no le preocupa: “¿Ahora es despectivo llamarla niña?”, se ha preguntado.

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Asimismo, con respecto a “la señora que no sabe de fútbol”, como se refirió Florentino a una compañera de ABC, ha explicado que “los malos que me atacan no cesan”. “Esta situación no la he vivido nunca”, se ha defendido, añadiendo que se defenderá “con los socios”.

Amenazas del Barça

“Es más fácil ganar una Champions que una liga”. Sin embargo, según el presidente del Real Madrid, el FC Barcelona “ha robado 7 de las 14 ligas” que podría haber ganado. Algo que ha encendido al club catalán, que estudia demandar a Florentino Pérez. “Vamos a presentar a la UEFA una documentación muy importante durante los últimos 20 años que han pagado”, al presidente de los árbitros. “Este año nos han robado entre 16 y 18 puntos”, ha denunciado. “El mundo está esperando que se resuelva el mayor caso de corrupción en la historia del fútbol”, ha repetido.

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Las consecuencias deportivas del caso Negreira para el Barça: “Es muy posible alguna sanción de la UEFA”

Superliga: “Ver el fútbol gratis”

“Estamos trabajando con la UEFA, con muy buena relación”, ha explicado Florentino con respecto a la Superliga. “No me quiero enfrentar con nadie” y quiero “mejorar el fútbol en el mundo”, ha subrayado. “Van todos contra nosotros”, ha sentenciado. Además, ha aventurado que “los conciertos volverán pronto”. “Tenemos mala suerte y tengo que pensar que los vecinos del Bernabéu son del Atleti”, ha dicho.

“Me gustan todos los entrenadores”

En un revuelo de banquillos, Josep Pedrerol no ha desaprovechado la oportunidad de preguntar por José Mourinho. “Me gustan todos los entrenadores”, ha contestado. “Nos elevó el ritmo competitivo”, ha admitido, aunque no ha querido mojarse. “Me cae muy bien”. “No hicimos pretemporada”. Así ha respondido a la pregunta sobre la destitución de Xabi Alonso.

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El entrenador Xabi Alonso (Europa Press)

Pedrerol sale en defensa de los periodistas

“Estoy dolido por el trato a los periodistas”, ha dicho Pedrerol, a lo que Florentino ha contestado que “hay que señalar a los que son reiteradamente contra el Real Madrid”. “Un conjunto de periodistas ha creado un caos total contra el Real Madrid”, ha repetido.

Mabppé

“Mabppé es el mejor jugador del Real Madrid en este momento”. Sin embargo, “hay algo que tenemos que mejorar”. Además, ha señalado al árbitro de los cuartos de Champions por la tarjeta a Camavinga: “Si llega a saber que tiene tarjeta, no se la saca”.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Bayern Munich v Real Madrid - Allianz Arena, Munich, Germany - April 15, 2026 Real Madrid's Kylian Mbappe, Vinicius Junior and Arda Guler remonstrate with referee Slavko Vincic after Real Madrid's Eduardo Camavinga was shown a red card REUTERS/Michaela Stache

Fichajes

“Habrá fichajes”, ha prometido. Figo, Zidane... “Fiché a todos los Balones de Oro”... Cristiano, Kaká... “He fichado a todos”. Incluso, ha admitido que le encanta Lamine Yamal: “¿Cómo no me va a gustar?”. Pero también que la relación con el Barça está rota". Por otro lado, Vinícius Jr. “es uno de los grandes jugadores que tiene el Madrid”. “Las dos últimas Champions las ganó él”, ha confesado.

“Quiero que vuelva la normalidad”, ha terminado Florentino Pérez la entrevista.

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