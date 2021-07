Florentino Pérez rompió el silencio tras el escándalo de los audios: “Son conversaciones grabadas clandestinamente”

Florentino Pérez rompió el silencio tras la filtración de los audios (Efe)

Horas después de que el periódico El Confidencial publicara unos polémicos audios del presidente del Real Madrid, correspondientes al 2006, en los que atacaba a algunas figuras de aquel plantel catalogado como el de Los Galácticos, el propio Florentino Pérez hizo su descargo en un comunicado que publicó la entidad en su cuenta oficial.

El empresario de 74 años aseguró que las frases reproducidas en los audios fueron grabadas clandestinamente por un periodista madrileño con el fin de dañar su imagen relacionada a la Superliga europea, proyecto que actualmente preside junto a Andrea Agnelli (Presidente de la Juventus), su vicepresidente.

“He puesto el asunto en manos de mis abogados que están estudiando las posibles acciones a ejercitar”, sentenció el máximo mandatario de la Casa Blanca.

“Ante la noticia difundida en El Confidencial, en la que se recogen frases que se me atribuyen, creo necesario matizar: Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por D. José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito. Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial.”, destacó Florentino Pérez.

“Son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen. Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga”, consideró antes de informar que sus abogados ya trabajan en emprender posibles acciones legales contra los implicados.

En las conversaciones que publicó el periódico digital se podía escuchar al presidente merengue manteniendo una charla telefónica meses después de haber renunciado a su cargo en 2006. En ellas atacaba duramente a Raúl e Iker Casillas, además de hacer referencia a otras grandes estrellas de aquel plantel.

Raúl, Beckham, Figo, Ronaldo y Zidane eran algunas de las estrellas que conformaban aquel plantel (Gettyimages)

“Los jugadores son unos egoístas. No se puede contar con ellos para nada y además el que cuente con ellos se equivoca. Te dejan tirado y tal. Es una tontería. Yo tengo un concepto horrible de los jugadores, macho, horrible, horrible. Mira que he visto colectivos, pero nunca he visto uno como el de los futbolistas, macho”, comentó sobre ese equipo del que formaban parte David Beckham, Luis Figo, Ronaldo Nazario y Zinedine Zidane, entre otros.

“Raúl es malo, se cree que el Madrid es suyo y utiliza todo lo que hay en el Madrid, todo lo que ha desarrollado, para su propio beneficio. Él y su representante. El culpable de que el Madrid vaya mal... Mira, yo me he ido entre otras cosas por él”, reconocía sobre uno de los máximos ídolos del Real Madrid y que actualmente dirige al Real Madrid Castilla, filial del primer equipo”.

Sobre Iker Casillas, consideraba que, “no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido (...) le adoran, quieren hablar con él… No sé. Le defienden tanto… Pero bueno, es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas”.

Tras su salida del cuadro merengue en 2006, Florentino Pérez volvió a retomar el cargo de presidente tres años más tarde y continúa en el poder hasta hoy.





