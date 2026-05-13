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El lado más íntimo de Florentino Pérez: su infancia acomodada, la pérdida del amor de su vida y 79 años de inversiones empresariales

El empresario y presidente del Real Madrid protagonizó una comentada rueda de prensa este martes en la Ciudad Deportiva

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Florentino Pérez y su mujer María de los Ángeles Sandoval, más conocida como Pitina Pérez. (THE GROSBY GROUP).
Florentino Pérez y su mujer María de los Ángeles Sandoval, más conocida como Pitina Pérez. (THE GROSBY GROUP).

La figura de Florentino Pérez vuelve a situarse en el centro de la actualidad después de anunciar la convocatoria de nuevas elecciones en el Real Madrid. Sin embargo, más allá de su papel al frente del club blanco y del gigante empresarial ACS, el dirigente madrileño arrastra una trayectoria marcada por la discreción familiar, una sólida carrera empresarial y una historia personal que ha moldeado buena parte de su carácter público.

La comparecencia realizada esta semana en la Ciudad Deportiva sorprendió por el tono cercano del empresario, que aprovechó para desmentir rumores sobre su estado de salud y reivindicar el momento vital que atraviesa. “Aprovecho para que la gente que se ha preocupado por mí, que todos los días sigo presidiendo al Real Madrid y a mi empresa, que la tengo y factura millones al año“”, aseguró durante una intervención televisada que generó una enorme repercusión mediática.

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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ofrece una rueda de prensa este martes, en Madrid. (EFE/ Juanjo Martín).
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ofrece una rueda de prensa este martes, en Madrid. (EFE/ Juanjo Martín).

Y es que, nacido en Madrid el 8 de marzo de 1947, Florentino Pérez creció en una familia acomodada y trabajadora. Tal y como recoge la biografía autorizada Florentino Pérez, el hombre, el empresario, el presidente, escrita por Gaspar Rosety, fue el tercero de cinco hermanos: Marisol, Conchita, Florentino, Ignacio y Enrique. Sus padres, Eduardo Pérez y Soledad Rodríguez, inculcaron a todos sus hijos una fuerte cultura del esfuerzo y de la disciplina.

Su padre regentaba varias perfumerías en Madrid y presidía además una cooperativa del sector. Aquella estabilidad económica permitió a la familia disfrutar de una vida cómoda, aunque alejada de cualquier ostentación. En el plano académico, Florentino no destacó especialmente durante la infancia. Amigos de juventud, como el cardiólogo Jerónimo Farré, recuerdan en el libro a un muchacho competitivo, extrovertido y con una enorme obsesión por ganar: “Éramos tremendamente competitivos, queríamos ganar a todo y, en efecto, siempre vencíamos en fútbol, en balonmano, en casi todo. Era tal nuestro afán por ganar que, por ganar, ganábamos hasta en la recolecta del Domund para las misiones". No fue hasta su llegada a la Universidad Politécnica de Madrid cuando comenzó a sobresalir académicamente, licenciándose en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aborda directamente los rumores sobre su estado de salud. En su discurso, niega categóricamente estar enfermo y asegura que su salud es "perfecta" para seguir al frente del club y de su empresa.

La mujer de su vida, Pitina

Precisamente durante aquellos años conoció a la gran mujer de su vida: María de los Ángeles Sandoval, conocida por todos como Pitina. Ambos se cruzaron en una cafetería del barrio madrileño de Argüelles cuando ella trabajaba como secretaria en el cuerpo médico de El Corte Inglés. Apenas seis meses después iniciaron una relación formal y terminaron casándose en 1971 en la iglesia de Jesús de Medinaceli.

La pareja construyó una vida juntos durante más de cuatro décadas y tuvo tres hijos: Florentino, apodado “Chivo”; Eduardo, conocido como “Over”; y María Ángeles, “Cuchy”, probablemente la más mediática de los tres gracias a sus apariciones públicas y a su faceta empresarial vinculada a la restauración.

Mujer discreta y muy querida en el entorno madridista, Pitina fue mucho más que la esposa del presidente del Real Madrid, acompañó a Florentino en sus años más complicados y ejerció como apoyo fundamental durante su ascenso empresarial y deportivo. Sin embargo, su muerte en mayo de 2012, tras años de problemas de salud y un infarto fulminante, supuso uno de los golpes más duros para el empresario. Desde entonces, quienes conocen al empresario aseguran que se volcó todavía más en el trabajo y en su familia. De hecho, apunta Semana, que suele llevar dos alianzas, una de ellas en recuerdo permanente de su esposa.

Florentino Pérez y su mujer María de los Ángeles Sandoval, más conocida como Pitina Pérez. (THE GROSBY GROUP).
Florentino Pérez y su mujer María de los Ángeles Sandoval, más conocida como Pitina Pérez. (THE GROSBY GROUP).

Empresario de éxito a los 79 años

En paralelo a su vida personal, Florentino Pérez construyó uno de los mayores imperios empresariales del país. Tras sus primeros pasos en la administración pública durante la Transición —llegó a ocupar cargos en el Ayuntamiento de Madrid y en organismos estatales ligados a infraestructuras— abandonó definitivamente la política para centrarse en los negocios.

En 1997 asumió la presidencia de ACS, compañía que acabaría convirtiéndose en una de las constructoras más importantes del mundo. Según datos públicos, el grupo obtuvo en 2025 un beneficio cercano a los 950 millones de euros. Bajo su paraguas operan filiales como Dragados, Turner o CIMIC.

La revista Forbes sitúa además a Florentino Pérez entre las mayores fortunas españolas, con un patrimonio que supera los 3.000 millones de euros. A ello se suman inversiones inmobiliarias, propiedades de lujo y un avión privado Falcon 2000.

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