España vivirá el verano con más empleo de su historia: casi 800.000 contratos en solo cuatro meses, un 12% más que el año pasado

Camareros sirven bebidas a los clientes en la terraza de un restaurante de Málaga. REUTERS/Jon Nazca

La campaña de verano de 2026 llegará con cifras históricas para el mercado laboral español. Las empresas aceleran ya la contratación para cubrir la fuerte demanda de personal entre junio y septiembre, especialmente en sectores vinculados al turismo, la hostelería, el comercio y el entretenimiento. Según las previsiones de Randstad, este verano se firmarán alrededor de 790.245 contratos en España, un 12,2% más que el año anterior.

El dato refleja el buen momento del empleo estacional. Tras varios años de recuperación y crecimiento sostenido, el verano se consolida como uno de los grandes motores laborales del país, impulsado por la llegada masiva de turistas, el auge de los festivales y el incremento del consumo en destinos vacacionales.

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La cifra prevista para este año supera ampliamente los niveles prepandemia y prácticamente duplica los registros de hace una década. En 2014 apenas se firmaron algo más de 383.000 contratos estivales, mientras que en 2026 el volumen rozará los 800.000, el mayor dato de toda la serie histórica.

El verano se convierte en el gran motor del empleo

El crecimiento del empleo estacional confirma la transformación del mercado laboral español en los últimos años. Tras el fuerte golpe de la pandemia en 2020, cuando la contratación de verano cayó un 40%, el mercado ha recuperado fuerza de forma acelerada gracias a la reactivación del turismo, la estabilidad económica y la consolidación de nuevos hábitos de consumo vinculados al ocio y la movilidad.

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Andrés Menéndez, director general de Trabajo Temporal e Inhouse de Randstad España, destaca que la campaña estival “sigue siendo una fuente clave de oportunidades laborales” y subraya que el empleo de verano “ha duplicado las cifras de contratación en apenas diez años”.

El dinamismo del mercado se nota especialmente en las empresas vinculadas al turismo y los servicios, que necesitan reforzar plantillas en tiempo récord para afrontar la temporada alta. Bares, restaurantes, hoteles, comercios y empresas logísticas buscan miles de trabajadores capaces de incorporarse de manera inmediata y adaptarse rápidamente al ritmo de actividad del verano.

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Hostelería y restauración lideran la contratación

La hostelería volverá a ser el gran motor del empleo estacional en España. El sector generará 389.330 contratos, lo que representa casi la mitad de todas las contrataciones previstas para este verano. El crecimiento interanual alcanza el 24%, impulsado por el aumento del turismo nacional e internacional y por el refuerzo de plantillas en bares, cafeterías y restaurantes.

La recuperación del ocio y el incremento de visitantes en destinos turísticos han disparado la necesidad de camareros, cocineros, ayudantes de cocina, personal de barra y trabajadores especializados en atención al cliente. Además, cada vez se valoran más perfiles con idiomas y experiencia previa en entornos de alta presión.

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El transporte y la logística ocuparán el segundo lugar en volumen de empleo, con 219.720 contratos previstos. Aunque el sector registra un ligero descenso respecto al año pasado, continúa siendo una pieza clave de la campaña de verano debido al crecimiento constante del comercio electrónico y al aumento de la actividad turística y comercial.

En tercer lugar se sitúa el comercio, con más de 152.000 contrataciones. Las grandes superficies, los centros comerciales y los negocios situados en zonas turísticas reforzarán personal para atender el incremento del consumo durante los meses estivales.

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El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha transmitido un mensaje de tranquilidad sobre el sector turístico, asegurando que el transporte aéreo, principal vía de llegada de visitantes, tiene garantizado el suministro energético y que las reservas de vuelos hacia España están en aumento.

Festivales, ocio y turismo disparan la demanda

Uno de los sectores que más crecerá este verano será el del ocio y entretenimiento. Randstad prevé más de 29.000 contratos vinculados a festivales, conciertos, eventos y actividades turísticas, lo que supone un aumento del 35,1% respecto al año pasado.

El auge de los festivales de música, las experiencias turísticas y las actividades culturales ha convertido al ocio en uno de los grandes generadores de empleo temporal. Animadores, monitores, auxiliares de eventos y personal de producción serán algunos de los perfiles más demandados durante los próximos meses.

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El crecimiento del turismo experiencial también está transformando el mercado laboral. Ya no solo se buscan trabajadores para hoteles o restaurantes, sino profesionales capaces de ofrecer experiencias personalizadas, gestionar herramientas digitales y atender a un visitante cada vez más internacional.

Esta evolución obliga a las empresas a priorizar perfiles versátiles, con habilidades comunicativas, capacidad de adaptación y conocimientos tecnológicos básicos.

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Andalucía, Cataluña y Madrid concentran la mayor parte del empleo

A nivel territorial, Andalucía liderará la campaña de contratación con 142.480 nuevos empleos, seguida de Cataluña, con 121.325 contratos, y la Comunidad de Madrid, que superará los 102.000.

Estas tres regiones concentrarán cerca de la mitad de toda la contratación de verano en España gracias a su potente combinación de turismo, comercio y actividad logística. También destacan la Comunidad Valenciana, Galicia y Canarias, todas ellas muy vinculadas a la actividad turística estival.

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Sin embargo, el mayor crecimiento porcentual lo registrarán Baleares, Andalucía y Navarra. En el caso balear, la contratación crecerá un 17,2%, impulsada por la fuerte demanda turística internacional y la recuperación del consumo en hoteles, restauración y ocio nocturno.

El incremento del empleo será prácticamente generalizado en todo el país, lo que refleja la fortaleza de una campaña que se perfila como una de las más dinámicas de los últimos años.

Los perfiles más buscados del verano

Las empresas buscan sobre todo candidatos con disponibilidad inmediata, flexibilidad horaria y experiencia previa. La rapidez de incorporación se ha convertido en uno de los factores más valorados en sectores donde la actividad se concentra en pocas semanas.

En logística destacan perfiles como conductores, repartidores, mozos de almacén y carretilleros. En hostelería, la demanda se centra en camareros, cocineros y personal de atención al cliente. Mientras tanto, el comercio necesita dependientes, cajeros y reponedores con habilidades de venta y orientación comercial.

Además, las competencias digitales ganan cada vez más peso. El auge del comercio online y la digitalización de procesos han multiplicado la necesidad de trabajadores familiarizados con plataformas tecnológicas, herramientas de gestión y atención digital al cliente.