El Congreso suspende de manera indefinida las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo

Bertrand Ndongo (izquierda) y Vito Quiles (derecha) en la sala de prensa del Congreso. (EFE)

El Congreso de los Diputados ha acordado suspender cautelarmente y de manera indefinida las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo tras meses de tramitación interna y varios expedientes abiertos por altercados ocurridos en dependencias parlamentarias. La decisión ha sido adoptada este miércoles por la Mesa de la Cámara, con el respaldo de la mayoría que conforman PSOE y Sumar en el órgano de gobierno parlamentario, y supone la retirada inmediata de sus credenciales mientras se resuelven los recursos que ambos pueden presentar en un plazo de diez días.

La medida llega después de la reforma del Reglamento del Congreso aprobada a finales de 2025 para tratar de frenar los incidentes protagonizados por ambos comunicadores, acreditados respectivamente por EDA TV y Periodista Digital. La Cámara ha aplicado en ambos casos la Ley de Procedimiento de las Administraciones Públicas, al considerar que existe una sucesión reiterada de comportamientos contrarios al normal funcionamiento de la actividad parlamentaria.

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Las sanciones resuelven las primeras denuncias registradas formalmente tras la entrada en vigor de la reforma reglamentaria. En el caso de Vito Quiles, el expediente se refiere a la grabación realizada al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en uno de los pasillos del Congreso sin autorización para ello. Respecto a Bertrand Ndongo, la resolución está vinculada a un incidente durante una rueda de prensa de la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, en la que, según recoge el expediente, dificultó el desarrollo normal de la comparecencia.

Bertrand Ndongo ha reaccionado poco después de conocerse la decisión de la Mesa del Congreso con un mensaje publicado en la red social X en el que ha cargado contra el órgano de gobierno de la Cámara y ha anunciado que recurrirá la medida ante la Justicia. “Atentos a la chapuza de la Mesa para sacarnos del Congreso. ¡Nos vemos en los tribunales!”, ha escrito el comunicador, que ha acompañad el mensaje con el contenido íntegro del acuerdo adoptado este miércoles.

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Un proceso abierto desde hace meses

La suspensión de acreditaciones constituye únicamente el primer paso de un procedimiento más amplio impulsado por el Congreso para abordar los conflictos recurrentes registrados durante los últimos años. Sobre Quiles pesan otros seis expedientes adicionales todavía en tramitación, mientras que Ndongo tiene abierto otro procedimiento más.

Todos ellos están siendo analizados por el Consejo Consultivo de Comunicación, órgano creado tras la modificación del Reglamento y en el que participan representantes de los servicios jurídicos de la Cámara, funcionarios del Congreso, organizaciones profesionales de periodistas y miembros designados por los grupos parlamentarios. El Partido Popular y Vox, sin embargo, han rechazado participar en este organismo y no asisten a sus reuniones desde su constitución.

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La diputada de Sumar Aina Vidal da una rueda de prensa con la interrupción de Vito Quiles (EFE/ Chema Moya)

La pasada semana el Consejo recibió además nuevas denuncias relacionadas con la actividad de ambos agitadores. PSOE y Sumar registraron dos escritos contra Quiles, mientras que contra Ndongo se presentaron otras dos denuncias: una impulsada por Sumar y otra por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

Las quejas acumuladas describen situaciones de interrupciones en ruedas de prensa, hostigamiento a representantes políticos y enfrentamientos con periodistas acreditados en el Congreso. La Cámara considera que esos comportamientos exceden el ejercicio habitual de la actividad informativa y afectan al funcionamiento ordinario de las comparecencias parlamentarias.

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Protestas de periodistas parlamentarios

El malestar por la presencia y actuación de Quiles y Ndongo se había extendido desde hace tiempo entre buena parte de los periodistas que cubren la información parlamentaria. Profesionales de medios con líneas editoriales diversas comenzaron a organizar protestas internas para denunciar que las actuaciones de ambos dificultaban el trabajo diario en el Congreso y alteraban el desarrollo de ruedas de prensa y actos públicos.

Las críticas no procedían únicamente de representantes políticos. La APP y otras organizaciones profesionales habían reclamado en varias ocasiones medidas para preservar el normal funcionamiento de las comparecencias informativas y evitar episodios de señalamiento a periodistas.

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Ese descontento cristalizó públicamente en febrero de 2025 en una concentración celebrada frente a la Puerta de los Leones bajo el lema “Señalar no es periodismo”. En aquella protesta participaron redactores parlamentarios de diferentes medios nacionales que denunciaban el deterioro del clima de trabajo dentro de la Cámara y reclamaban mecanismos para impedir situaciones de intimidación o acoso.

Entrevistamos al periodista y escritor, autor de 'Me crié como un fascista' (Seix Barral).

La reforma reglamentaria aprobada posteriormente fue interpretada como una respuesta directa a esos episodios. El nuevo marco estableció procedimientos sancionadores específicos y reforzó la capacidad del Congreso para retirar acreditaciones en casos de incumplimiento reiterado de las normas internas.

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La decisión de este miércoles supone la primera aplicación efectiva de esas herramientas disciplinarias. Aunque la suspensión es cautelar, la retirada indefinida de las acreditaciones impide a Quiles y Ndongo acceder a las instalaciones parlamentarias como periodistas acreditados mientras continúen vigentes las sanciones.