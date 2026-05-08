El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento

Sanción de 500.000 euros para Valverde y Tchouaméni. (Europa Press)

El Real Madrid ha resuelto el expediente disciplinario abierto a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni con una sanción económica de 500.000 euros a cada jugador, según ha comunicado el club. Se trata de una cifra histórica nunca antes vista en un castigo con procedimientos similares.

El procedimiento, abierto apenas un día antes a raíz de un enfrentamiento entre ambos futbolistas, se ha cerrado de forma acelerada tras la comparecencia de los jugadores ante el instructor del expediente. Durante dicha audiencia, Valverde y Tchouaméni mostraron su arrepentimiento total por lo ocurrido, se disculparon el uno con el otro y trasladaron también sus disculpas al club, al cuerpo técnico, a sus compañeros y a la afición.

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“Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes”, se lee en el comunicado.

Y se añade: “Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos. Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna”.

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El vestuario del Real Madrid es un auténtico polvorín. Un fuerte encontronazo entre Tchouaméni y Valverde ha obligado al club a tomar medidas urgentes. Se habla desde multas económicas hasta la separación del grupo.

El incidente entre Valverde y Tchouaméni

Todo comenzó el miércoles. Según se ha confirmado, los dos futbolistas tuvieron una acalorada discusión en el vestuario. Pero la cosa no se quedó ahí. Al día siguiente volvió a haber recriminaciones entre Valverde y Tchouaméni y, en medio de la trifulca, según ha explicado el capitán en sus redes sociales, golpeó “accidentalmente contra una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolaria al hospital”.

“En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho”, escribió. Además, Valverde intentó justificar el sentir del vestuario dados los resultados de la temporada: “Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada rompiéndonos el alma, me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero".

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Ahora bien, también lanzó un dardo a sus compañeros, insinuando que alguien fue quien filtró a la prensa la primera discusión. “En un vestuario normal, estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente, ‘acá’ hay alguien detrás que corre demasiado rápido con el cuento”.

Los jugadores del Real Madrid Federico Valverde y Aurelien Tchouameni (Reuters/Matthew Childs)

Cuánto cobran Valverde y Tchouaméni

Cabe destacar que los dos implicados se encuentran entre los dos mejor pagados de la plantilla, por lo que, a pesar de la dureza de la sanción, más bien supone un golpe simbólico a sus ingresos anuales.

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Valverde, vinculado al club desde 2016 y renovado en 2023, recibe un salario bruto anual de 20,8 millones de euros, lo que equivale a 400.767 euros por semana, según el portal especializado Capology. La sanción de 500.000 € equivale a 1,25 semanas de sueldo, o algo menos de un mes (8,7 días exactamente). En términos porcentuales, es el 2,4% de su salario anual.

Por su parte, Tchouaméni, llegado al Madrid en 2022, cobra 15,6 millones brutos anuales, unos 300.577 euros semanales. La sanción de 500.000 € equivale a 1,66 semanas de sueldo, unos 11,6 días. Representa el 3,2% de su salario al año.

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