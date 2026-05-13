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El PP acusa al PSOE de “guerra sucia”: los socialistas llaman a los andaluces fingiendo ser la sanidad pública para acabar pidiendo el voto para María Jesús Montero

Los audios, difundidos por teléfono y WhatsApp, alertan sobre las listas de espera y la “privatización” de la sanidad pública antes de concluir con un mensaje explícito de apoyo al PSOE

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El PSOE llama masivamente a los andaluces con mensajes que arrancan como supuestas citas médicas del SAS y terminan pidiendo el voto para María Jesús Montero, según adelanta 'El Mundo'

El PSOE ha activado en los últimos días una estrategia de difusión masiva de mensajes telefónicos y audios enviados principalmente a través de WhatsApp en los que vincula el deterioro de la sanidad pública andaluza con la gestión del Gobierno de Juanma Moreno y pide expresamente el voto para la candidatura socialista en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

La iniciativa ha provocado una rápida reacción del Partido Popular andaluz, que acusa a los socialistas de utilizar un formato “confuso” y de “suplantar” las comunicaciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Desde el entorno socialista, por el contrario, defienden que se trata de una acción legal enmarcada dentro de la campaña electoral y rechazan que exista una suplantación institucional.

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El mensaje difundido tiene una duración aproximada de entre 25 y 40 segundos, según las distintas versiones que circulan. La grabación comienza con una voz femenina y acento andaluz que se dirige al receptor simulando una llamada relacionada con una cita médica. “Buenas, le llamo por su próxima cita médica”, arranca el audio. A continuación, el mensaje afirma que “el PP de Moreno Bonilla está privatizando y abandonando la sanidad pública” y añade que “ya somos más de dos millones de andaluces los que estamos en listas de espera”.

La locución concluye con un llamamiento directo al voto: “Solo tú puedes arreglarlo. En estas elecciones vota sanidad pública. Vota PSOE”. Solo en la parte final se aclara que se trata de “un anuncio político financiado por el Partido Socialista Obrero Español”.

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Reacción inmediata del PP

El PP andaluz considera que el formato elegido por los socialistas puede inducir a error, especialmente entre personas mayores, principales usuarias de líneas fijas y también uno de los colectivos que más frecuentemente recibe comunicaciones sanitarias relacionadas con consultas médicas o listas de espera.

Dirigentes populares han denunciado que el mensaje imita el tono y el lenguaje de las comunicaciones habituales del SAS. El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, exigió públicamente la retirada “urgente” de la campaña y calificó la iniciativa de “guerra sucia sanitaria”.

Según sostuvo Bendodo, la estrategia socialista “ha pasado todos los límites de la decencia”. El dirigente popular afirmó además que el partido estudia posibles acciones y pidió explicaciones a la candidata socialista, María Jesús Montero.

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección a la Junta, Juanma Moreno (Francisco J. Olmo - Europa Press)
El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección a la Junta, Juanma Moreno (Francisco J. Olmo - Europa Press)

Desde el PP se insiste en que muchas de las personas que reciben las llamadas podrían interpretar inicialmente que se trata de una comunicación real del sistema sanitario andaluz. Algunas de las personas contactadas han señalado que el mensaje resulta “confuso” por la referencia inicial a una supuesta cita médica pendiente y por el tono institucional empleado durante los primeros segundos de la grabación.

La sanidad, eje central de la campaña socialista

La polémica se produce en un contexto en el que la sanidad pública se ha convertido en el principal eje discursivo del PSOE andaluz durante toda la campaña. La candidatura encabezada por María Jesús Montero ha centrado buena parte de sus mensajes en denunciar un supuesto proceso de deterioro y privatización del sistema sanitario público bajo los gobiernos del PP andaluz.

“Vota sanidad pública” ha sido precisamente uno de los lemas más repetidos por los socialistas tanto en actos electorales como en cartelería y mensajes de campaña. La propia Montero ha insistido durante las últimas semanas en vincular directamente el respaldo al PSOE con la defensa de la sanidad pública andaluza.

Fuentes socialistas sostienen que la campaña telefónica se ajusta a la legalidad vigente y recuerdan que este tipo de acciones están contempladas dentro de la normativa electoral. Desde sectores del partido también minimizan la polémica y aseguran que otras formaciones políticas han recurrido anteriormente a estrategias similares.

En Ferraz, además, restan relevancia al debate generado y consideran que se trata de una acción más de campaña en un escenario de máxima confrontación política a pocos días de las elecciones.

El precedente de Aragón y otras campañas similares

Las llamadas difundidas ahora en Andalucía recuerdan a otro episodio reciente ocurrido durante la campaña de las elecciones autonómicas de Aragón. En aquella ocasión, el PSOE aragonés impulsó una campaña telefónica automatizada en la que intervenía la voz del expresidente autonómico Marcelino Iglesias para criticar al entonces candidato popular, Jorge Azcón.

En esos mensajes se acusaba al PP de votar en contra de la subida de las pensiones y se pedía el apoyo electoral para la candidatura socialista encabezada por Pilar Alegría. Aquella estrategia también generó polémica y terminó siendo llevada ante la Junta Electoral por el Partido Popular.

Los socialistas defendieron entonces que la práctica era legal y argumentaron que otras formaciones habían empleado mecanismos similares en campañas anteriores.

La candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero (Montaje Infobae)
La candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero (Montaje Infobae)

De hecho, el propio PP recurrió en las elecciones generales de 2019 a envíos masivos de mensajes a teléfonos móviles solicitando el voto. Aquella iniciativa generó críticas por la utilización de bases de datos de marketing y por la falta de mecanismos claros para solicitar la baja de las comunicaciones.

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