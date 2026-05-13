Mariano Rajoy critica reabrir debates históricos sobre la conquista española de América: “Un respeto, ¿no?”

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (Álex Zea - Europa Press)

Mariano Rajoy ha vuelto este miércoles sobre uno de esos debates históricos que periódicamente reaparecen en la conversación política y cultural entre España y Latinoamérica y que está de actualidad en estos momentos: el de la conquista española. Y lo ha hecho sin rodeos. El expresidente del Gobierno ha reclamado “respeto” hacia el legado español en América y ha criticado abiertamente que se sigan planteando lecturas que, a su juicio, reducen aquel proceso histórico únicamente a sus aspectos más negativos.

Rajoy ha intervenido en Madrid durante un encuentro sobre geopolítica organizado por el IESE Business School de la Universidad de Navarra, aunque una parte de su discurso ha terminado desviándose hacia la cuestión histórica y cultural de la presencia española en América Latina. El exdirigente del PP no ha mencionado de forma expresa ninguna polémica reciente ni tampoco la visita institucional de Isabel Díaz Ayuso a México, que ha vuelto a reactivar el debate sobre la herencia española en el continente americano. Pero el contexto ha sobrevolado toda su intervención.

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El expresidente ha dejado claro desde el principio su rechazo a la manera en la que, en determinados ámbitos políticos y académicos, se aborda la conquista española. En su opinión, se trata de un asunto que suele analizarse desde una visión parcial y simplificada, sin tener en cuenta la dimensión histórica completa ni las consecuencias culturales y sociales que, sostiene, ha dejado España en América durante siglos.

“Un respeto, ¿no?”, ha resumido Rajoy en uno de los momentos más comentados de su intervención, después de reivindicar la huella española en países como México.

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“España dejó universidades, lengua y derechos”

Lejos de un tono especialmente bronco, Rajoy ha optado por una intervención pausada, apoyada en la ironía y en comparaciones históricas para reforzar su argumento. El expresidente ha contrapuesto el legado español al de otros países europeos con pasado colonizador y ha planteado una pregunta al auditorio: “¿Qué dejaron allí algunos países nórdicos?”. Acto seguido, ha citado el caso de Noruega para defender que la presencia española en América tuvo una dimensión cultural e institucional que todavía sigue siendo visible.

“España dejó universidades, dejó una lengua común, dejó derechos y dejó religión”, ha afirmado Rajoy durante su intervención, insistiendo en que buena parte de la identidad actual de muchos países latinoamericanos no puede entenderse sin esa herencia histórica.

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El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (Eduardo Sanz - Europa Press)

La idea central de su discurso ha girado precisamente alrededor de esa reivindicación cultural. Rajoy ha sostenido que el debate sobre la conquista suele presentarse desde una visión “muy parcial” y ha lamentado que se ignore el peso que tuvieron instituciones, estructuras jurídicas o el idioma compartido en la configuración de América Latina.

El expresidente no ha entrado en una defensa histórica detallada de la colonización ni ha discutido episodios concretos de aquel periodo, pero sí ha mostrado su rechazo a las interpretaciones que reducen la presencia española en América exclusivamente a la violencia o la explotación. “Parece que algunos quieren contar solo una parte de la historia”, ha deslizado durante su exposición.

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Un debate político y cultural cada vez más presente

La intervención de Rajoy se ha producido además en un momento en el que el debate sobre la memoria colonial española vuelve a ocupar espacio político tanto en España como en varios países latinoamericanos, especialmente México. En los últimos años, distintas polémicas diplomáticas y culturales han reabierto la discusión sobre el papel histórico de España en el continente americano y sobre la conveniencia —o no— de revisar ese pasado desde parámetros actuales.

Rajoy se ha situado claramente en el sector que reivindica la herencia española frente a quienes exigen una lectura más crítica del proceso colonizador. Más que una intervención académica, su discurso ha tenido un marcado tono político y cultural, apelando a la idea de una comunidad histórica compartida entre España y Latinoamérica.

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El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha expresado este miércoles que Europa "haría bien" en "mantener" la OTAN y "una buena relación con Estados Unidos" además de haber dividido la actualidad geopolítica entre "democracias y dictaduras". (Europa Press)

El exjefe del Ejecutivo ha evitado elevar el tono, pero sí ha dejado varias frases con carga política e ideológica. “No entiendo muy bien este afán de revisarlo todo permanentemente”, ha señalado en otro momento de su intervención, insistiendo en que la historia debe analizarse “con perspectiva” y no únicamente desde criterios contemporáneos.