Escándalo por los audios filtrados de Florentino Pérez: Real Madrid aseguró que le hicieron un chantaje millonario

Mientras que el periódico digital El Confidencial continúa publicando una cadena de audios en los que aparece hablando el actual presidente del Real Madrid en contra de algunas leyendas de la institución como Iker Casillas, Raúl o Cristiano Ronaldo, la entidad comenzó a mover fichas para contrarrestar las informaciones.

Después de publicar un comunicado oficial en su página oficial, el cuadro merengue utilizó sus redes sociales para replicar la información que reveló un programa radial sobre el millonario chantaje que recibió la dirigencia para hacer desaparecer dichos audios.

En la última grabación que se publicó éste viernes se podía escuchar a Florentino Pérez hablando del manejo de la prensa y los periodistas partidarios.

“El Transistor de Onda Cero revela que Abellán tuvo en 2011 una reunión con el vicepresidente del Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas, en el restaurante Combarro, en la que le chantajeó pidiendo 10 millones de euros para hacer desaparecer los audios grabados de manera ilícita y manipulada”, fue el mensaje que publicó la cuenta oficial de Twitter del club.

Un texto que, si bien no está escrito directamente por la institución, podría entenderse de esa manera ya que fue replicado por la cuenta oficial del equipo merengue. Debajo de esa polémica publicación fue el propio acusado el que realizó su descargo.

“A ver si me entero, el Vicepresidente del Real Madrid me acusa de una extorsión en 2011... Hace 10 años.. ¿y nadie me denunció entonces? y el presidente mientras, utiliza la web del club y los socios en su provecho personal.. Ya casi son como la Junta de Calderón... o peor.”, escribió Abellán, que anteriormente se pronunció sobre el tema en su programa de radio.

“Yo me siento con Florentino cara a cara y que me diga, cara a cara, si yo he intentado vender unos audios. Eso es mentira. Y si tiene usted cojones, lo demuestra. Lo que nadie puede decir en mi vida profesional es que yo he mentido. No tengo ni la más remota idea quién o cómo han hecho llegar eso a El Confidencial. Puedo imaginarme diversas opciones, posibilidades. No quiero saberlo. Lo juro, no lo sé”, relató en su programa La Jungla Radio.

“Don Florentino, para cualquier duda o cuestión me pongo a su disposición para aclarar y/o debatir públicamente sobre este asunto u otras cuestiones (...) Poca gente hubo que defendiera tanto a la institución del Real Madrid como yo en aquellos años, que me costó la misma vida”, sentenció el periodista de 61 años en su editorial.





