Los jubilados tienen derecho a solicitar un complemento para subir sus pensiones en 2026: quién puede cobrarlo y cómo acceder a él

Decenas de personas portan carteles y banderas durante una concentración de pensionistas en Madrid. Fernando Sánchez / Europa Press.

Las pensiones contributivas en España —incluidas las de jubilación, incapacidad permanente y las de viudedad u orfandad— pueden complementarse hasta alcanzar la cuantía mínima fijada cada año por la Seguridad Social. Este mecanismo, conocido como complemento a mínimos, permite que miles de pensionistas no queden por debajo de un umbral básico de ingresos, siempre que cumplan una serie de requisitos económicos y personales.

Según la normativa vigente, si una pensión, una vez revalorizada, se sitúa por debajo de la pensión mínima establecida, el Estado puede cubrir la diferencia hasta ese nivel. Sin embargo, este complemento no es automático ni universal: depende de límites de ingresos, residencia en España y circunstancias familiares del beneficiario.

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El objetivo de este sistema es garantizar un nivel mínimo de protección económica a los pensionistas con menores recursos, evitando situaciones de vulnerabilidad, especialmente en los casos en los que no existen otras fuentes de ingresos, según fuentes de BBVA.

Límite de ingresos: la clave para acceder al complemento

Uno de los requisitos fundamentales para acceder al complemento a mínimos en 2026 es no superar un límite de rentas fijado en 9.442 euros anuales. En este cálculo se incluyen ingresos del trabajo, capital, actividades económicas y ganancias patrimoniales, según los criterios del IRPF.

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Si la suma de estos ingresos más la pensión resulta inferior a la cuantía mínima correspondiente, la Seguridad Social abona un complemento que cubre la diferencia hasta alcanzar el umbral establecido. Este importe se distribuye en las mensualidades ordinarias de la pensión.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, afirma que el sueldo que cobran los jóvenes es menor que las pensiones que reciben los jubilados, por lo que considera necesario llevar a cabo medidas que reduzcan esa desigualdad.

El sistema se basa en la declaración del propio pensionista, que debe comunicar si prevé superar el límite de ingresos. Además, la Seguridad Social puede requerir en cualquier momento documentación adicional o una revisión de sus datos económicos para comprobar el cumplimiento de los requisitos.

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En caso de que el pensionista supere el umbral de ingresos durante el año, está obligado a comunicarlo en el plazo de un mes, ya que el complemento puede ser modificado o extinguido.

Residencia en España y control de la Seguridad Social

Otro requisito imprescindible para acceder al complemento es residir en territorio español. En el caso de pensiones causadas a partir del 1 de enero de 2013, se considera residencia habitual cuando las estancias en el extranjero no superan los 90 días al año, salvo causas médicas justificadas.

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Este control busca asegurar que el complemento se destina a personas que realmente mantienen su residencia en el país y, por tanto, forman parte del sistema de protección social español.

La Seguridad Social también puede solicitar en cualquier momento información adicional sobre la situación personal y patrimonial del pensionista, incluyendo declaraciones fiscales o datos sobre bienes e ingresos. El objetivo es garantizar la correcta aplicación del sistema y evitar percepciones indebidas.

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Tres tipos de complementos según la situación familiar

El complemento a mínimos no es único, sino que varía en función de la situación familiar del pensionista. Se establecen tres modalidades: personas que viven solas, pensionistas con cónyuge a cargo y pensionistas con cónyuge no dependiente económicamente.

En el caso de cónyuge a cargo, se considera que existe dependencia económica cuando el cónyuge convive con el pensionista, no tiene ingresos propios suficientes y no percibe otra pensión pública. En estos casos, el límite de ingresos conjunto se eleva hasta 11.013 euros anuales en 2026.

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Cuando el cónyuge no depende económicamente del pensionista, o en el caso de unidades económicas unipersonales, se aplican los límites generales de ingresos. En todos los casos, el objetivo es ajustar la cuantía del complemento a la situación real del hogar.

Casos especiales: gran invalidez y orfandad

El sistema también contempla situaciones específicas como la gran invalidez. En estos casos, el complemento a mínimos incluye tanto la pensión como la compensación destinada a la persona cuidadora, sin que se aplique el mismo límite restrictivo de ingresos que en otros supuestos.

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En el caso de las pensiones de orfandad, cuando se incrementan por la pensión de viudedad del progenitor, el cálculo del complemento se ajusta a la cuantía de dicha pensión, con reglas específicas para evitar duplicidades o excesos.

Un sistema flexible, pero no permanente

El complemento a mínimos no tiene carácter consolidable, lo que significa que puede modificarse o desaparecer si cambian las circunstancias económicas del beneficiario. Si los ingresos aumentan o se reconocen nuevas pensiones, el complemento puede reducirse o extinguirse.

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Asimismo, si se deja de cumplir alguno de los requisitos, el derecho al complemento se pierde a partir del mes siguiente. En caso de que el pensionista vuelva a cumplir las condiciones, deberá solicitar de nuevo su reactivación.

Incluso cuando se solicita con posterioridad al reconocimiento de la pensión, el complemento puede aplicarse con efectos retroactivos de hasta tres meses, siempre que se cumplan los requisitos en ese periodo.