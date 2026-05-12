Mourinho pospone su decisión sobre el futuro y niega contactos con el Real Madrid: “No he hablado con nadie de ningún club”

El entrenador negó contactos con otros clubes y mostró respeto por el Benfica y su afición (REUTERS/Pedro Rocha)

José Mourinho ha reiterado que aún no tiene decidido su futuro profesional y ha descartado haber mantenido contactos con ningún club, incluido el Real Madrid. El entrenador portugués ha enfocado toda su atención en la fase final de la Liga de Portugal y ha aplazado cualquier anuncio sobre su próximo destino hasta la conclusión del campeonato nacional, prevista para la próxima semana.

El próximo lunes 18 de mayo finaliza la Liga de Portugal y José Mourinho ha asegurado que entonces podrá pronunciarse sobre la continuidad en el Benfica o la posibilidad de regresar al Real Madrid. Mourinho ha señalado que en estos momentos no se encuentra en condiciones de responder acerca de su futuro, recalcando, al igual que en los últimos días, que “no he hablado con nadie de ningún club, del Real Madrid ni de ninguno”.

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Durante la rueda de prensa posterior al empate del Benfica frente al Braga (2-2), Mourinho ha sido interrogado por los periodistas acerca de su posible renovación y sobre los rumores que le sitúan en la órbita del Real Madrid tras la inminente salida de Álvaro Arbeloa.

Prioridad absoluta al Benfica

El técnico ha reiterado que, por respeto al Benfica, no considera oportuno abordar negociaciones o discusiones contractuales hasta que la competición finalice. Ha insistido en que “la última semana del campeonato no es para pensar en el futuro, en contratos”.

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El entrenador portugués ha subrayado que desde el inicio de la fase final de la liga tomó la decisión de no escuchar propuestas ni participar en conversaciones ajenas al entorno del Benfica. Mourinho ha destacado que su única prioridad ha sido preparar el partido restante contra el Estoril, antes de poder valorar públicamente sus opciones profesionales: “A partir del lunes ya podré responder sobre cuál será mi futuro como entrenador y el futuro del Benfica”, ha manifestado.

El técnico portugués reiteró que hasta el cierre de la liga no anunciará su decisión profesional (REUTERS/Pedro Rocha)

El nombre de José Mourinho ha ocupado el primer plano en la prensa deportiva española e internacional, centrando la atención en los rumores acerca de su retorno al Real Madrid. Sin embargo, el propio entrenador ha reiterado de forma enfática que no ha mantenido conversaciones con ninguna otra entidad.

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“Continúo diciendo que no he hablado con nadie de ningún club, del Real Madrid ni de ninguno”, ha afirmado Mourinho en la comparecencia posterior al partido, resaltando el respeto que le merece la directiva y la afición del Benfica.

Decisión tras el final de la liga

Las preguntas de los medios han girado en torno a las versiones sobre un cambio de banquillo en el club blanco y posibles movimientos en el Benfica. Mourinho ha insistido en que solo cuando finalice la liga tomará la palabra oficialmente sobre la decisión adoptada. Ha justificado esta postura “para no empezar la próxima temporada sancionado”, remarcando que queda solo una semana de competición.

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El empate del Benfica frente al Braga ha relegado al equipo a la tercera posición en la tabla, lo que les hace caer de los puestos Champions, mientras resta únicamente un encuentro para la conclusión del campeonato.

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Solo cuando haya terminado el calendario oficial, Mourinho aclarará si continuará en el club lisboeta o emprenderá una nueva etapa en su carrera, decisión que ha decidido comunicar en persona y en el tiempo que considere oportuno.

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El técnico luso dirigió al Real Madrid desde 2010 hasta 2013, durante su etapa como entrenador merengue consiguió una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España y clasificó al equipo a 3 semifinales de Champions consecutivas. Ahora, si finalmente se acaba dando su regreso, su gran reto será fortalecer un vestuario lleno de estrellas que parece estar roto por completo.