El duro ataque del presidente del Barça a Florentino: “Sus palabras son patéticas y llenas de falsedades”

El presidente en funciones del FC Barcelona, Rafa Yuste (Europa Press)

Rafa Yuste, presidente del FC Barcelona, respondió con contundencia a las declaraciones de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que habían generado una fuerte polémica en el contexto del fútbol español. Un día después de las acusaciones del presidente blanco, Yuste ofreció su punto de vista antes del tradicional almuerzo de directivas con el Deportivo Alavés. El dirigente catalán no dudó en calificar las palabras de su homólogo madridista: “Las palabras de Florentino me han parecido patéticas y llenas de falsedades. El club ya hizo ayer un comunicado estudiando acciones legales pero quiero decir que esta maniobra de Florentino Pérez para encubrir un desastre deportivo que lleva desde hace dos años no le llevará a ningún lado”, expresó Yuste ante los medios en Vitoria.

En su intervención, Yuste puso en valor el título de Liga conseguido por el FC Barcelona y rechazó que el debate sobre el llamado ‘caso Negreira’ deba empañar el logro deportivo del club. “No vale hablar otra vez de Negreira cuando nosotros hemos ganado dos Ligas con un proyecto con jugadores de La Masia y otros que han llegado de fuera. La estamos ganando con 14 puntos de diferencia y esto es una cortina de humo para intentar justificar una mala gestión deportiva. Los aficionados culés estamos muy felices y nada nos quitará nuestra felicidad”, afirmó Yuste, destacando el trabajo de la cantera y el mérito colectivo del grupo dirigido por el cuerpo técnico actual.

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Después Yuste también respondió directamente a la acusación de Florentino Pérez sobre supuestos títulos adulterados: “¿Siete Ligas robadas? Esto es de una total una falsedad. No es así objetivamente hablando. Él sabrá, nosotros nos vamos a defender, se lo debemos a la afición y al club y al club no lo toca nadie”. Para Yuste, resulta esencial proteger la imagen y el honor del FC Barcelona frente a cualquier intento de cuestionar la legitimidad de los títulos obtenidos en los últimos años.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El presidente azulgrana aprovechó también para lanzar un mensaje en tono irónico a Florentino Pérez, recordando la inminente llegada de Joan Laporta a la presidencia y haciendo referencia a la serie televisiva ‘La que se avecina’: “Estamos muy felices de haber ganado la Liga y de haber llegado dos años seguidos a conquistar una de las Ligas más difíciles que hay en el mundo pero tengo que decirle una cosa al señor Florentino. Si me permitís un poco de ironía, que el 1 de julio llega Joan Laporta, y hay una serie en España que es ‘La que se avecina’ y que ahí va. Vamos a seguir luchando para dar más éxitos a este club, para que La Masia sea el pilar indiscutible de nuestra gestión deportiva”.

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El comunicado del FC Barcelona

En relación al comunicado oficial emitido por el club, Yuste explicó que el asunto está siendo revisado por el Departamento jurídico del Barcelona y que no hay novedades sustanciales sobre posibles acciones legales en el corto plazo. “No hay novedades aún de posibles acciones legales. El tema está en manos desde ayer del Departamento jurídico y cuando tengamos más evolución de lo que se está estudiando os lo haremos llegar pero las líneas rojas no se pueden pasar nunca y este hombre ya las pasó. Vi la rueda de prensa después, no en directo, y no me hizo reír ni llorar. Me dio pena”, aseguró el presidente azulgrana, dejando claro que las palabras de Florentino Pérez han cruzado un límite para la institución.

El presidente del Real Madrid anuncia elecciones y ataca ferozmente a la prensa en una rueda de prensa que da la vuelta al mundo.

Yuste también quiso diferenciar la relación institucional entre ambos clubes del comportamiento individual de Florentino Pérez. Subrayó la cordialidad mostrada por otros miembros destacados del Real Madrid durante los actos recientes: “Vinieron el domingo Pirri, presidente de honor, y parte de su junta directiva con Emilio Butragueño también. Estuvieron la mar de bien y muy amables. A ellos, nada que decirles pero el máximo representante del club es el presidente y cuando hace unas declaraciones así pues las clasifico de patéticas y de que no son ciertas”.

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El presidente del FC Barcelona concluyó reiterando el compromiso de la entidad con la transparencia y la defensa de sus intereses. Yuste insistió en que el club no permitirá que las acusaciones externas empañen los éxitos deportivos alcanzados, ni que se ponga en cuestión el esfuerzo realizado por la cantera y los fichajes que han fortalecido al equipo: “Los aficionados culés estamos muy felices y nada nos quitará nuestra felicidad”. El club, por tanto, seguirá atento a la evolución de los acontecimientos y mantendrá informada a la opinión pública sobre cualquier novedad relacionada con las medidas legales que se decidan adoptar.