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Iker Casillas se niega a que Mourinho sea el nuevo entrenador del Real Madrid: “Otros están mejor capacitados”

El exguardameta y capitán blanco tuvo roces con el técnico portugués en la temporada 2012-13

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Iker Casillas y José Mourinho. (Imagen de archivo)
Iker Casillas y José Mourinho. (Imagen de archivo)

Casillas contra Mourinho. Otro capítulo más. En medio de una de las semanas más agitadas del club merengue, con peleas en el vestuario, rueda de prensa de Florentino Pérez y los rumores sobre un nuevo entrenador, el exportero y capitán del Real Madrid no se ha mordido la lengua.

En un mensaje breve en la red social X, Iker Casillas ha lanzado un mensaje al madridismo: “No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid”. Y es que, durante días ha resonado el nombre del técnico portugués para suplir a Álvaro Arbeloa la siguiente temporada.

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Es más, tras la derrota contra el FC Barcelona en el Clásico y otra temporada en blanco, el debate está más vivo que nunca. “Tranquilos, solo falta una semana”, dijo Mourinho al ser preguntado por su posible regreso al banquillo blanco. El entrenador luso ya entrenó al Real Madrid durante las temporadas 2010-2013.

Casillas, lejos de esquivar el asunto, fue todavía más claro: “Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida”. Eso sí, dejó claro que es su “opinión personal. Nada más”.

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Casillas y Mourinho durante su etapa en Oporto. (archivo)

Una historia con pasado

Las palabras del exguardameta no pueden entenderse sin mirar al pasado. La relación entre Casillas y Mourinho marcó uno de los capítulos más tensos de la historia reciente del Real Madrid. Durante la temporada 2012-13, Mourinho decidió sentar al capitán y apostar por Diego López como titular. Aquella decisión provocó una fractura enorme en el vestuario y dividió por completo al madridismo. A Casillas, además, le persiguieron durante meses las acusaciones de ser el supuesto “topo” que filtraba información a la prensa.

Con el paso de los años, ambos rebajaron públicamente el conflicto. El propio Casillas llegó a hacer autocrítica en su pódcast al reconocer: “Lo que tenía que haber hecho es hablar con él en su despacho, y de eso me arrepiento”. Mourinho también admitió tiempo después que “la comunicación entre ambos no fue muy importante”.

Incluso el exportero llegó a reconocer recientemente que el tiempo cambia la forma de mirar las cosas. “La gente se queda con el hate, pero con el tiempo todo cambia”, confesó tras reencontrarse con el técnico portugués durante la grabación de un documental. Pero una cosa es rebajar heridas y otra cosa es querer verle otra vez en el banquillo del Bernabéu.

Una imagen de José Mourinho e Iker Casillas
Una imagen de José Mourinho e Iker Casillas

La otra polémica: las críticas al Real Madrid

Antes incluso de pronunciarse sobre Mourinho, Casillas ya había generado debate por sus comentarios sobre el momento deportivo del equipo blanco. Una reflexión muy parecida a la que había hecho días antes Toni Kroos. “Cuando el Real Madrid está dos temporadas sin ganar un título es para preocuparse”, escribió el exguardameta.

Sin embargo, mientras las palabras de Kroos apenas generaron ruido, Casillas recibió una avalancha de críticas en redes sociales. Y respondió: “Es curioso porque solo he intentado reflejar la opinión de un fenómeno que ha sido compañero mío: Toni Kroos. Mi opinión, copia al 99% de la suya, es atacada por cierto sector de un madridismo ‘oscuro’”, reflexionó.

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