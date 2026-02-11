Fin del sueño de Florentino: la Superliga se vacía y el Real Madrid pone fin al proyecto tras un acuerdo con la UEFA

La Superliga se vacía y el Real Madrid pone fin al proyecto tras un acuerdo con la UEFA. (REUTERS/Vincent West)

Se acabó el sueño de Florentino Pérez. El proyecto de la Superliga Europea, concebido como una competición cerrada y elitista destinada a revolucionar el fútbol continental, ha llegado oficialmente a su fin. El Real Madrid, último superviviente y gran bastión de la iniciativa, ha anunciado su retirada tras alcanzar un acuerdo con la UEFA y la European Football Clubs (EFC), sellando así una de las mayores crisis deportivas entre competiciones y clubes europeos.

El pasado 7 de febrero, el FC Barcelona anunció su salida del proyecto tras un escueto comunicado donde notificaba formalmente a la European Super League Company y a los clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea”. Era el último eslabón de los grandes clubes que permanecía junto a Florentino desde 2021.

La Superliga, concebida como alternativa a la Champions League, fue creada el 18 de abril de 2021 y prometía unos ingresos cercanos a los 400 millones de euros al año. Así, para el entonces presidente blaugrana, Joan Laporta, había llegado “el momento de que los clubes tengan un mayor control sobre su destino, su futuro y su sostenibilidad”, dijo en un comunicado difundido por el club en el nacimiento de la competición.

A su lado, Florentino Pérez, defendió su proyecto como una oportunidad histórica: “Igual que hace casi setenta años dimos un paso fundamental en la historia del fútbol con la creación de la Copa de Europa, hoy nuevamente tenemos el deber y la responsabilidad de dar al fútbol europeo el nuevo impulso que tanto necesita”.

Un abandono en cadena

No obstante, las protestas de los aficionados acabaron por decantar la balanza en muchos de los grandes clubes de Europa. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham fueron los primeros en anunciar su abandono tras la fuerte contestación social e institucional en Inglaterra. Posteriormente, en los años siguientes, el Atlético de Madrid, Milán, Inter y Juventus siguieron el mismo camino.

En mitad del abandono, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que la UEFA abusó de una “posición dominante” frente a la Superliga, pero que tampoco debería ser “necesariamente autorizada”. Con la marcha del Barcelona, culminó un proceso paulatino de abandono por los clubes que impulsaron la competición después del Covid-19.

Desde el otro lado, clubes como el París Saint-Germain o Bayern de Múnich han estado siempre en contra del proyecto de Florentino. El presidente del club parisino, Nasser Al-Khelaifi, llegó a definir la Superliga como un “proyecto separatista” que había perdido cualquier “unidad en tiempos de fragmentación global”.

La UEFA, los clubes europeos y el Real Madrid anuncian acuerdo que acaba con la Superliga. (EFE/LAURENT GILLIERON)

Acuerdo final

Al comunicado de la baja del FC Barcelona, llega ahora la respuesta del Real Madrid. Tras meses de conversaciones con la UEFA y la EFC, el club blanco ha decidido abandonar el sueño de su presidente a beneficio del fútbol europeo. Así, en su mensaje, buscan respetar el principio del mérito deportivo y hacen hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología.