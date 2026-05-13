España vive un boom empresarial histórico: más de 14.000 compañías se crearon en marzo, el mejor dato en 19 años

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. REUTERS/Yves Herman

El tejido empresarial español arranca la primavera al alza al crearse en marzo 14.307 nuevas sociedades mercantiles, lo que supone un incremento del 35% respecto al mismo mes del año anterior y el mejor registro en un mes de marzo desde 2007, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este fuerte repunte consolida tres meses consecutivos de crecimiento en la creación de empresas y refleja el dinamismo del emprendimiento en España en un contexto económico de relativa estabilidad. Sin embargo, el buen dato convive con otro menos optimista: también aumentan las disoluciones, lo que dibuja un escenario de elevada rotación empresarial.

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El capital suscrito para la creación de nuevas sociedades también se disparó, multiplicándose por más de dos hasta alcanzar los 848 millones de euros, lo que evidencia una mayor ambición inversora en los proyectos empresariales que nacen en el país.

El emprendimiento se acelera y marca récord desde 2007

El ritmo de creación de empresas no solo es elevado, sino que se ha convertido en una tendencia sostenida. Con el dato de marzo, ya son tres meses consecutivos de crecimiento interanual en la constitución de sociedades mercantiles, lo que confirma una recuperación sólida del dinamismo empresarial.

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Uno de los indicadores más llamativos es el aumento del capital medio suscrito, que se situó en 59.271 euros, un 68,6% más que hace un año. Este incremento sugiere que los nuevos proyectos empresariales están naciendo con mayor músculo financiero y mayor capacidad de inversión inicial.

Los sectores que concentran mayor actividad en la creación de empresas son los vinculados a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros, seguidos muy de cerca por la construcción. En conjunto, estos ámbitos representan más de un tercio de las nuevas sociedades constituidas en marzo.

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal han enviado una carta a la Comisión Europea solicitando la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas tras el conflicto en Oriente Próximo. "Los ministros Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti y yo preguntamos la Comisión Europea explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes", ha publicado el ministro Cuerpo a través de su red social 'X' este sábado. (Fuente: Comisión Europea/La Moncloa/DPA/Europa Press)

También crece la mortalidad empresarial: 75 cierres al día

El impulso emprendedor convive con una realidad más compleja: el aumento de las disoluciones empresariales. En marzo desaparecieron 2.342 sociedades, un 17,9% más que en el mismo mes del año anterior, lo que equivale a una media de 75 empresas cerradas cada día.

La mayoría de estas disoluciones fueron voluntarias, con 1.992 casos, mientras que el resto se repartió entre fusiones y otras causas. Este aumento refleja la continua reestructuración del tejido empresarial y la dificultad de algunos negocios para consolidarse en el mercado.

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Por sectores, el comercio fue el más afectado por los cierres, seguido de la construcción y de las actividades inmobiliarias y financieras. Estas áreas coinciden en gran medida con las que también lideran la creación de nuevas sociedades, lo que evidencia una alta rotación en determinados segmentos económicos.

Una mujer pasa por delante de una tienda en liquidación por cierre. REUTERS/Agustín Marcarian

Más ampliaciones de capital, pero con menor importe medio

Junto a la creación y disolución de empresas, el INE también destaca el comportamiento de las ampliaciones de capital. En marzo, 3.006 sociedades ampliaron recursos, un 15% más que un año antes, lo que refleja una estrategia de refuerzo financiero por parte de empresas ya existentes.

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Sin embargo, el capital total suscrito en estas ampliaciones descendió un 7,2%, hasta los 1.709 millones de euros. El capital medio por operación también cayó un 19,4%, situándose en 568.611 euros, lo que apunta a movimientos más frecuentes pero de menor volumen individual.

En términos mensuales, la creación de empresas creció un 12,8% respecto a febrero, mientras que las disoluciones bajaron un 7,9%, lo que refuerza la percepción de un mes especialmente dinámico para el emprendimiento en España.

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Todas las comunidades autónomas registran más empresas

El crecimiento empresarial no ha sido homogéneo en intensidad, pero sí generalizado en todo el territorio. Todas las comunidades autónomas registraron más constituciones de empresas que en marzo del año anterior.

Los mayores incrementos se dieron en Castilla-La Mancha (+70,6%), Extremadura (+54%), Cataluña (+49%), Galicia (+46,5%) y la Comunidad Valenciana (+39%), regiones que lideraron el impulso emprendedor del mes.

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En el extremo opuesto, los crecimientos más moderados se registraron en Baleares (+3,1%), Navarra (+4,8%), Aragón (+11%) y Cantabria (+13,5%), aunque todas ellas mantuvieron igualmente una evolución positiva.