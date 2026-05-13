La construcción de edificios se desploma un 37,5% en España y agrava la crisis inmobiliaria

Albañiles trabajan en la construcción de un edificio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad de la construcción vuelve a mostrar signos de debilidad en España. El Índice General de Producción de la Construcción (IPCO) registró en marzo una caída interanual del 4,3%, encadenando así tres meses consecutivos de retrocesos, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aunque el descenso es menos pronunciado que el registrado en febrero, cuando la caída alcanzó el 14,9%, el dato confirma la ralentización que atraviesa uno de los sectores clave de la economía española. La principal causa del retroceso se encuentra en el fuerte desplome de la construcción de edificios, que se hundió un 37,5% en marzo respecto al mismo mes del año anterior.

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El comportamiento desigual de las distintas ramas de actividad refleja además un mercado cada vez más fragmentado. Mientras la edificación residencial y no residencial pierde fuerza, otras áreas vinculadas a infraestructuras y servicios especializados mantienen una evolución positiva.

La caída de la edificación frena al sector

La construcción de edificios fue el gran lastre del sector durante el mes de marzo. La caída del 37,5% interanual supone uno de los descensos más intensos de los últimos meses y evidencia el enfriamiento que atraviesa parte del mercado inmobiliario.

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El encarecimiento de los costes y las dificultades de financiación derivadas de los altos tipos de interés están afectando especialmente a la promoción de nuevas viviendas y proyectos inmobiliarios. A ello se suma la incertidumbre económica y la ralentización de algunas inversiones privadas.

Sin embargo, no todas las áreas de la construcción evolucionan de la misma manera. Frente al desplome de la edificación, la ingeniería civil registró un crecimiento del 19,4% interanual, impulsada por proyectos de infraestructuras, obra pública y ejecución de fondos europeos.

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anuncia que el nuevo Plan Estatal de Vivienda incorporará la financiación de obras de urbanización y se centrará en promover la vivienda protegida.

Las actividades de construcción especializada también mantuvieron una evolución positiva, con un incremento del 3,6% respecto a marzo del año pasado. Este segmento incluye trabajos de instalaciones, acabados y reformas, áreas que siguen mostrando resistencia gracias a la rehabilitación de edificios y la mejora de infraestructuras existentes.

El crecimiento de la ingeniería civil se ha convertido en uno de los principales soportes del sector en los últimos meses. Carreteras, infraestructuras ferroviarias, obras hidráulicas y proyectos energéticos continúan impulsando la actividad constructora pese al frenazo de la vivienda.

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La producción de la construcción sube en tasa mensual un 1,9%

En términos mensuales, la producción de la construcción aumentó un 1,9% en marzo respecto a febrero, una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario. Se trata de la mayor subida mensual desde octubre del año pasado y supone una ligera señal de estabilización tras varios meses de debilidad.

Dentro de las distintas divisiones analizadas por el INE, la ingeniería civil fue precisamente la que mostró el mayor avance mensual, con un crecimiento del 33,6%, muy por encima del resto de actividades del sector.

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Pese a esta mejora puntual, los expertos siguen observando con cautela la evolución del mercado inmobiliario y de la actividad edificadora, especialmente en un contexto marcado por la moderación del crédito y el aumento de costes de construcción acumulados en los últimos años.

Un nuevo indicador para medir la construcción

El IPCO, publicado por primera vez este año, sustituye a la antigua Encuesta de Índices de Producción de la Industria de la Construcción (EIPIC), elaborada hasta diciembre de 2025 por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

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El nuevo indicador tiene como objetivo medir de manera más precisa la evolución mensual de la actividad de las empresas constructoras en España a partir de su valor añadido y siguiendo criterios homologados a nivel europeo.

Según explica el INE, el índice elimina el efecto de los precios sobre la cifra de negocio para calcular la producción real del sector, un sistema similar al utilizado en el sector servicios y que permite comparar la evolución española con la del resto de países de la Unión Europea.

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Además, el organismo estadístico destaca que el nuevo método busca reducir la carga administrativa para las empresas, solicitando únicamente información relacionada con la cifra de negocio en lugar de exigir datos más complejos sobre ventas o componentes internos de producción.