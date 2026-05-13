España

El portavoz del Gobierno de Ayuso asegura que la presidenta pasó “tres días tratando de volver” a España tras el “boicot” de Sheinbaum y Sánchez

Miguel Ángel García responde así a las preguntas sobre qué hizo la presidenta madrileña entre el viernes y el lunes, después de cancelar parte de su agenda institucional en México

Guardar
Google icon
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Isa Saiz / Europa Press)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Isa Saiz / Europa Press)

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha asegurado este miércoles que Isabel Díaz Ayuso pasó “tres días tratando de volver” a España tras el “boicot” que, según sostiene el Ejecutivo madrileño, sufrió durante su viaje institucional a México tanto por parte del Gobierno de Claudia Sheinbaum como del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La afirmación ha llegado al ser preguntado por qué hizo la presidenta madrileña entre el viernes y el lunes, después de cancelar parte de su agenda prevista en el país.

“Después de ese boicot que se ha producido en ese viaje a México por parte del Gobierno de México, pero alentado por el gobierno de nuestro país y por la propia izquierda y ultraizquierda de nuestra región, pues tratar de volver una vez se había puesto fin a esa última etapa”, ha respondido García durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. El portavoz ha situado el origen de la polémica en los últimos actos de la visita oficial, que culminaban con la presencia de Ayuso en los Premios Platino, patrocinados por la Comunidad de Madrid y celebrados este año en territorio mexicano.

PUBLICIDAD

El portavoz ha insistido en la tesis mantenida en las últimas horas por Ayuso, quien sostiene que existió una operación de hostilidad política e institucional durante su estancia en el país latinoamericano. García ha asegurado además que las “pruebas” a las que hizo referencia la presidenta madrileña están “a ojos de todo el que no quiere ver”, aunque no ha concretado documentación o hechos adicionales que respaldasen esas afirmaciones.

(Noticia en ampliación)

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Isabel Díaz AyusoComunidad de MadridGobierno de EspañaPedro SánchezMéxicoClaudia SheinbaumPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Adiós al síndrome de ovario poliquístico: científicos quieren adoptar un nuevo nombre que refleje la realidad de la enfermedad y evitar ideas “inexactas y engañosas”

Esta condición médica afecta a entre el 10 % y el 13 % de las mujeres, pero el 70 % que padecen esta afección ni siquiera están diagnosticadas

Adiós al síndrome de ovario poliquístico: científicos quieren adoptar un nuevo nombre que refleje la realidad de la enfermedad y evitar ideas “inexactas y engañosas”

La película de animación del director de ‘Enredados’ que ha batido un récord histórico de audiencia en Netflix: “Diversión veraniega dulce y tierna”

La cinta, desarrollada parcialmente en Madrid, se ha convertido en la película de animación más vista en una sola semana en la historia de la plataforma

La película de animación del director de ‘Enredados’ que ha batido un récord histórico de audiencia en Netflix: “Diversión veraniega dulce y tierna”

Tres formas de incluir el “egoísmo saludable” en tus relaciones para que funcionen mejor, según un psicólogo

Priorizarse a uno mismo de vez en cuando también puede ser saludable

Tres formas de incluir el “egoísmo saludable” en tus relaciones para que funcionen mejor, según un psicólogo

Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 14 de mayo: José Luis intentará frenar a Rafael y don Hernando expulsará a Leonor y Rosalía de la Casa Grande

Luisa tratará de impedir que Bárbara cometa una locura al buscar al niño que las parteras podrían ocultar en la ficción diaria de La 1

Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 14 de mayo: José Luis intentará frenar a Rafael y don Hernando expulsará a Leonor y Rosalía de la Casa Grande

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | Francia está evaluando si el virus ha mutado y descarta el uso de mascarilla por el momento

El crucero MV Hondius continúa su viaje hacia Países Bajos, a donde llegará entre el domingo y el lunes de la semana que viene

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | Francia está evaluando si el virus ha mutado y descarta el uso de mascarilla por el momento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso suspende de manera indefinida las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo

El Congreso suspende de manera indefinida las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo

España eleva su relación con Arabia Saudí y anuncia la creación de un consejo para multiplicar contactos económicos y militares

Juanma Moreno sigue los pasos de Mazón y se suma a la lista de artistas del PP: así han hecho de la música una de las grandes señas de identidad del partido

Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México, un país “sumido en la violencia” y en el que “muchos estados son controlados por el narco”

La Justicia declara como accidente laboral la afonía que sufrió una mujer por su trabajo como gestora telefónica

ECONOMÍA

Los jubilados tienen derecho a solicitar un complemento para subir sus pensiones en 2026: quién puede cobrarlo y cómo acceder a él

Los jubilados tienen derecho a solicitar un complemento para subir sus pensiones en 2026: quién puede cobrarlo y cómo acceder a él

España vive un boom empresarial histórico: más de 14.000 compañías se crearon en marzo, el mejor dato en 19 años

La construcción de edificios se desploma un 37,5% en España y agrava la crisis inmobiliaria

El plan de España para reconvertir sus embalses en megabaterías: una central de Granada podrá almacenar 1.000 GWh al año

España vivirá el verano con más empleo de su historia: casi 800.000 contratos en solo cuatro meses, un 12% más que el año pasado

DEPORTES

Suiza y Austria, las protagonistas del partido con más goles de la historia de los Mundiales: doce tantos, dos ‘hat-tricks’ y una épica remontada

Suiza y Austria, las protagonistas del partido con más goles de la historia de los Mundiales: doce tantos, dos ‘hat-tricks’ y una épica remontada

El duro ataque del presidente del Barça a Florentino: “Sus palabras son patéticas y llenas de falsedades”

Iker Casillas se niega a que Mourinho sea el nuevo entrenador del Real Madrid: “Otros están mejor capacitados”

La ley anti-Piqué y cómo afecta a Sergio Ramos después de que comprara el Sevilla

Carlo Ancelotti y la situación en el Real Madrid: “Da la impresión de que los jugadores hacen lo que quieren. Es una completa tontería”