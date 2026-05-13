El portavoz del Gobierno de Ayuso asegura que la presidenta pasó “tres días tratando de volver” a España tras el “boicot” de Sheinbaum y Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Isa Saiz / Europa Press)

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha asegurado este miércoles que Isabel Díaz Ayuso pasó “tres días tratando de volver” a España tras el “boicot” que, según sostiene el Ejecutivo madrileño, sufrió durante su viaje institucional a México tanto por parte del Gobierno de Claudia Sheinbaum como del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La afirmación ha llegado al ser preguntado por qué hizo la presidenta madrileña entre el viernes y el lunes, después de cancelar parte de su agenda prevista en el país.

“Después de ese boicot que se ha producido en ese viaje a México por parte del Gobierno de México, pero alentado por el gobierno de nuestro país y por la propia izquierda y ultraizquierda de nuestra región, pues tratar de volver una vez se había puesto fin a esa última etapa”, ha respondido García durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. El portavoz ha situado el origen de la polémica en los últimos actos de la visita oficial, que culminaban con la presencia de Ayuso en los Premios Platino, patrocinados por la Comunidad de Madrid y celebrados este año en territorio mexicano.

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El portavoz ha insistido en la tesis mantenida en las últimas horas por Ayuso, quien sostiene que existió una operación de hostilidad política e institucional durante su estancia en el país latinoamericano. García ha asegurado además que las “pruebas” a las que hizo referencia la presidenta madrileña están “a ojos de todo el que no quiere ver”, aunque no ha concretado documentación o hechos adicionales que respaldasen esas afirmaciones.

(Noticia en ampliación)

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