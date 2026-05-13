El plan de España para reconvertir sus embalses en megabaterías: una central de Granada podrá almacenar 1.000 GWh al año

Presa de Rules. (Ayuntamiento de Almuñécar/Europa Press/Imagen de archivo)

España genera ya cerca de la mitad de su electricidad a partir de viento y sol, pero ninguna de las dos fuentes produce energía cuando el sistema lo necesita, sino cuando la naturaleza lo permite. Esta brecha entre producción y demanda es uno de los talones de Aquiles de la transición energética en nuestro país, y resolverla exige una capacidad de almacenamiento que el país aún no tiene.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fija el objetivo de llegar a 20 GW de almacenamiento instalado para 2030, frente a los poco más de 3.300 MW actuales de bombeo puro. Para cubrir esa distancia, el Gobierno movilizó en 2025 un programa de 700 millones de euros cofinanciado por la Unión Europea, que cubrirá hasta el 85% del coste de nuevas plantas. Casi la mitad de esos fondos irá a Andalucía, la comunidad con mayor irradiación solar del país y, ahora, el territorio donde se debate uno de los proyectos de almacenamiento más ambiciosos de la península ibérica: una central de bombeo junto al embalse de Rules, en Granada.

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¿Qué es una central de bombeo reversible?

La central de bombeo junto al embalse de Rules, en Granada, será una central de bombeo reversible, que son, en esencia, baterías de agua a escala industrial. Cuando la red tiene más electricidad de la que puede consumir (en horas de viento fuerte o sol intenso), la planta usa ese excedente para bombear agua desde un embalse inferior hasta una balsa construida en lo alto de una ladera. Cuando la demanda sube, el agua desciende por tuberías hasta unas turbinas que generan corriente limpia.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, nos explica los efectos de la guerra en Oriente Medio en el bolsillo de los españoles.

La tecnología es madura, fiable y capaz de almacenar cantidades de energía que las baterías de litio todavía no pueden igualar. Según los cálculos de Econolistas en Acción, sin este tipo de instalaciones, España solo podría instalar de forma razonable unos 50 GW de energía solar. Con ellas, ese techo subiría hasta los 70 o 72 GW.

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Solo en octubre de 2024, las centrales de bombeo españolas generaron 4.747 GWh, un 10% más que en el mismo mes de 2022, aunque la potencia instalada lleva 15 años prácticamente estancada. La presión para desbloquear nuevos proyectos es, por tanto, creciente.

El proyecto del embalse de Rules, en marcha tras casi una década

En ese contexto llegó, en el verano de 2025, la aprobación del proyecto que Villar Mir Energía lleva tramitando desde 2017 junto al embalse de Rules, en la provincia de Granada. El Ministerio para la Transición Ecológica publicó en el Boletín Oficial del Estado la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable, el trámite más complejo que le quedaba por superar al promotor. La concesión de agua de la Junta de Andalucía había llegado cinco años antes.

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Un estudio revela que el auge de las renovables en España transformará la gestión de embalses, convirtiéndolos en baterías de verano para complementar la energía solar nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La central se ubicará en el municipio de Vélez de Benaudalla, junto a la Sierra de los Guájares, y contará con dos balsas separadas por un desnivel de algo más de 500 metros. El agua del propio pantano de Rules, que se alimenta del río Guadalfeo y de la lluvia, circulará en un circuito cerrado entre ambas balsas. A pleno rendimiento, la instalación moverá 60 metros cúbicos de agua por segundo, y las pérdidas por evaporación se estiman en apenas entre el 0,5% y el 1% del volumen anual, lo que descarta el riesgo de merma en el caudal disponible para el riego agrícola de la zona.

Con 356 MW de potencia y una producción anual estimada de 1.022 GWh, la planta se convertiría en una de las mayores instalaciones de este tipo en España. Las obras, que requerirán excavar más de 246.000 metros cúbicos de material y tender algo más de 1,5 kilómetros de tuberías, se calculan en un plazo de cinco años.

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