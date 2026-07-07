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Las primeras críticas sobre ‘La Odisea’ son rotundas: “Un logro asombroso y un festín cinematográfico”

La epopeya de Christopher Nolan se ha presentado ante la prensa especializada y las primeras reacciones han sido unánimes y apabullantes

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Descubre las primeras imágenes de la superproducción que reúne a Matt Damon y Christopher Nolan en una adaptación clásica rodada sin efectos digitales, marcada por la acción real y el desafío físico.

El director Christopher Nolan ha presentado su esperada La Odisea ante la prensa especializada y las primeras reacciones la sitúan ya como uno de los grandes estrenos de año: una adaptación de Homero descrita como épica, descomunal y técnicamente irreprochable, con el aliciente de ser el primer largometraje de ficción rodado por completo con cámaras IMAX.

La película se rodó durante 91 días y Nolan ha revelado, que utilizó más de 600.000 metros de película. El filme, distribuido por Universal Pictures, llega a las salas el 17 de julio.

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Según Variety, varios periodistas y críticos que ya la han visto coinciden en presentar la película como otro gran éxito del director británico. La publicación recoge calificativos como “logro asombroso”, “triunfo absoluto” o “cine impecable”, con elogios tanto a la escala visual como al reparto encabezado por Matt Damon.

Mitología griega como gran espectáculo

Peri Nemiroff, de Collider, la ha definido como “un festín cinematográfico” y “una versión grandiosa y absorbente” del poema épico de Homero. Andrew J. Salazar, director editorial de Discussing Film, la ha calificado como un “logro apabullante”, mientras David Ehrlich, de IndieWire, ha apuntado una nota más matizada al señalar que el acto final “recompensa el viaje” pese a cierta tosquedad en el trayecto.

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El patrón común en las reacciones reunidas giran en torno a dos ideas centrales: la ambición formal de la película y su voluntad de llevar la mitología griega al terreno del gran espectáculo contemporáneo. La cinta narra el regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya, en un viaje prolongado y fantástico para reunirse con Penélope, interpretada por Anne Hathaway, y su hijo Telémaco, al que da vida Tom Holland.

Christopher Nolan y La Odisea (NYT)
Una escena de “La Odisea”, con Matt Damon interpretando al héroe imperfecto, Odiseo (Crédito: Melinda Sue Gordon / Universal Pictures / The New York Times)

La publicación estadounidense subraya además que Universal ha manejado de forma distinta el arranque del boca a boca. En lugar de priorizar proyecciones para creadores de contenido y perfiles centrados en redes sociales, la primera oleada de reacciones ha incluido a periodistas profesionales y a asistentes al estreno londinense, además de algunos participantes en encuentros promocionales.

Entre los comentarios más elogiosos figura el de Simon Thompson, que ha escrito que la película es “cine impecable, tan épico en cada centímetro como cabría esperar”. En esa misma valoración destaca el trabajo de Damon como Odiseo, al que atribuye “una interpretación poderosa, la mejor de su carrera”, y resalta también a Robert Pattinson como Antínoo y a John Leguizamo como Eumeo.

Jazz Tangcay, en Variety, ha descrito la cinta como “un logro asombroso” y una “epopeya triunfal y espectacular”. Clayton Davis, también en el medio, ha destacado que Damon lidera “con dureza” y que Holland aporta “sensibilidad y corazón”, al tiempo que presenta el proyecto como otro éxito llamado a alimentar durante años la conversación entre los seguidores de Nolan.

Christopher Nolan y La Odisea (NYT)
Nolan quería mostrar cómo podría funcionar el caballo de Troya en la práctica (Crédito: Melinda Sue Gordon / Universal Pictures / The New York Times)

Las reacciones recogidas por The Hollywood Reporter amplían ese consenso y añaden algunos matices sobre el tono del filme. Time Out habla de una obra “densa pero accesible”, sostenida por interpretaciones de primer nivel y por una mezcla de artesanía y espectáculo concebida para perdurar, con mención específica a Samantha Morton, a la que considera extraordinaria.

Novedades en el cine de Christopher Nolan

El mismo medio recoge una observación de Aaron Couch, editor de cine de The Hollywood Reporter, que subraya un elemento poco habitual en la filmografía del director: “Después de 25 años viendo sus películas en salas, La Odisea aporta una novedad: una secuencia de terror plenamente desarrollada dirigida por Christopher Nolan”. Esa idea aparece reforzada en otros comentarios que destacan cómo el cineasta abraza los aspectos más oscuros y terroríficos de la mitología griega.

Digital Spy afirma que la película está “repleta de secuencias intensas y espectaculares” y que desemboca en un acto final “tan bueno como cualquier cosa que haya hecho Nolan”. The Independent la describe como la película “más grande” de su carrera, con aproximadamente el triple de grandes escenas de impacto que sus trabajos anteriores y un reparto coral en el que, a su juicio, todos cumplen.

Robert Pattinson La Odisea
Robert Pattinson en 'La Odisea'

Eric Davis también incide en ese punto al asegurar que la escala “no se parece a nada” de lo que Nolan había hecho antes. En su valoración, Pattinson “robó la función”, mientras Hathaway resulta “increíble”, Damon “excelente” y Holland vuelve a demostrar, según sus palabras, que puede hacer “casi cualquier cosa”.

La historia incluye a Calipso, interpretada por Charlize Theron; a Antínoo, el pretendiente de Penélope encarnado por Pattinson; a Eumeo, a cargo de Leguizamo; y a Menelao, rey de Esparta, al que interpreta Jon Bernthal. Nolan explicó a Empire que eligió adaptar la epopeya griega porque veía un vacío en la cultura cinematográfica: nunca había visto ese material tratado con el “peso y la credibilidad” que puede aportar una gran producción de Hollywood rodada en IMAX.

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