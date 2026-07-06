La Guardia Civil detona una granada de mortero de la Guerra Civil en el Pirineo aragonés: es el tercer explosivo que se encuentra desde 2023 en la misma zona

La Guardia Civil detona una granada de mortero de la Guerra Civil en el Pirineo aragonés (@guardiacivil_zaragoza)

La Colladeta del Ibón de Plan (Huesca) es una zona de senderismo ampliamente conocida. Aunque su fama debería deberse a ser una de las zonas más accesibles del Pirineo aragonés para hacer senderismo, lo cierto es que en los últimos años se han encontrado diferentes explosivos procedentes de la Guerra Civil en la zona. El último lo halló el pasado 27 de junio un senderista a 2.351 metros de altitud.

Según ha confirmado la Guardia Civil, se trata de una granada de mortero de 50 milímetros sin detonar. Por eso, “ante el riesgo que suponía, se activó un operativo conjunto en el que participaron especialistas del GEDEX de la Comandancia de Zaragoza, el GREIM de Boltaña y la Unidad Aérea de la Zona de Aragón”, han afirmado las autoridades. Pese a que el evento ocurrió hace más de una semana, han decidido hacerlo público hoy con un video en exclusiva del momento en el que hacen una “explosión controlada” del proyectil.

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El lugar del hallazgo, la Colladeta del ibón de Plan, es un paso estratégico que conecta el conocido ibón de Plan con el valle de Chistau y la sierra de Chía. Aunque “el acceso a tierra era muy complicado”, los agentes lograron retirarlo con éxito y destruirlo, “garantizando la seguridad de todos”, aseguran en sus redes sociales. Asimismo, destaca que, a pesar de haber pasado décadas del evento histórico, “este tipo de hallazgos siguen siendo relativamente habituales en zonas de montaña”.

Los antecedentes de Colladeta del Ibón

Como bien recalcan los cuerpos de seguridad, el sendero de alta montaña que recorre la Colladeta del Ibón de Plan se ha convertido en un escenario recurrente de hallazgos de artefactos explosivos. Uno de los últimos descubrimientos tuvo lugar el 19 de julio de 2023, cuando un montañero que realizaba una travesía por la senda GR-15, concretamente en el paraje de la colladeta del Ibón de Plan a una elevada altitud de 2.340 metros, se topó de manera fortuita con material bélico, como recogía El Diario de Huesca.

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El excursionista notificó de inmediato el hallazgo a la Guardia Civil, facilitando imágenes del objeto y sus coordenadas geográficas exactas. La extrema cercanía del proyectil al paso peatonal obligó al Grupo de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil de Zaragoza (GEDEX) a coordinar un operativo de urgencia, dado el tránsito de personas en esa época del año.

Al día siguiente, un helicóptero de la Unidad Aérea de Huesca trasladó a los técnicos de desactivación junto a un especialista del Grupo de Rescates e Intervención en Montaña (GREIM) de Boltaña hasta la abrupta ladera de difícil acceso. Allí verificaron que se trataba de una granada de mortero de calibre 50 milímetros completamente cargada y activa, similar al que se encontró hace una semana. Además, se hallaron los restos de la cola de otra granada similar, pero desprovista de carga explosiva. Ambos elementos fueron destruidos con éxito mediante una detonación controlada en una zona segura cercana.

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Menos de un año después, el 23 de junio de 2024, la historia volvió a repetirse casi de manera idéntica en el mismo paraje montañoso. En esta ocasión, otro transeúnte detectó la presencia de un peligroso artefacto a escasos cuatro metros de distancia del camino principal de la Colladeta del Ibón de Plan, en el término de Bielsa. Tras recibir el aviso de urgencia en el puesto de la Guardia Civil de Bielsa, se activó nuevamente a los especialistas de la comandancia de Zaragoza.

30/03/2026 Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. POLITICA GUARDIA CIVIL

Las extremas dificultades de acceso por vía terrestre a esta zona de gran altitud volvieron a requerir la movilización del helicóptero de la Unidad Aérea de Huesca, que en esta oportunidad trasladó al equipo de desactivadores apoyado por dos rescatistas del GREIM de Boltaña. Al llegar al sitio, los técnicos identificaron que el artefacto era una granada de mano de la Guerra Civil. Para neutralizar el peligro, los miembros del GEDEX ejecutaron una detonación controlada utilizando una carga mínima de explosivo y destruyendo el proyectil por completo de forma segura.

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¿Qué hacer si encuentro un proyectil de la guerra civil?

Estas dos actuaciones consecutivas en el mismo sendero reflejan la persistencia del peligro armamentístico en el Pirineo aragonés. De hecho, cuando se descubrió el explosivo de 2024, la Guardia Civil ya había destruido en la provincia de Huesca un total de diez artefactos históricos procedentes del conflicto bélico: tres granadas de mano, seis proyectiles de artillería y una granada de mortero.

Por ello, las autoridades continúan recordando a la población civil la extrema importancia de no manipular jamás estos restos y contactar rápidamente al número telefónico de emergencias 062 aportando su geolocalización precisa. Concretamente, los agentes han dado cuatro pautas de actuación:

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No manipular ni tocar el artefacto bajo ninguna circunstancia.

Señalizar el lugar de manera visible sin acercarse a él.

Alejarse de la zona de peligro de forma segura.

Dar aviso inmediato a los servicios de emergencia llamando al 062 ( Guardia Civil ) o al 112.