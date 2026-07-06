La historia se repite 16 años después: España vuelve a eliminar a Portugal en octavos de final de un Mundial

Los jugadores de la selección española celebrando el gol de Mikel Merino ante Portugal (REUTERS/Issei Kato)

España volvía a verse las caras en octavos de final de un Mundial con Portugal. La historia volvía a reunirles en la misma ronda 16 años después. El duelo se presentaba como una final anticipada entre dos titanes luchando por un mismo objetivo: el pase a cuartos de final. Sin embargo, la balanza volvió inclinarse hacia el lado española. En el descuento, justo cuando parecía que el partido se encaminaba a la prórroga, Mikel Merino aparecía para hacer el tanto de la victoria de La Roja y sellar su pase a cuartos. La historia volvía a repetirse y España acababa con Portugal en octavos de final de un Mundial.

España consiguió el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse a Portugal en un partido muy disputado en Dallas. El equipo dirigido por Luis de la Fuente recuperó su mejor versión ante un rival que planteó un partido igualado y que, durante varios tramos, logró jugar de igual a igual frente a La Roja. A pesar del empuje inicial de Portugal, con el paso de los minutos fue España la que fue ganando terreno y confianza, instalándose en las inmediaciones del área rival.

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El conjunto español apostó por una circulación paciente del balón, moviéndolo de un lado a otro en busca de espacios que le permitieran generar peligro. La defensa lusa se mantuvo firme y evitó que las aproximaciones españolas terminaran en gol durante la mayor parte del encuentro. España insistió una y otra vez, mostrando carácter y perseverancia, pero sin encontrar la manera de romper la igualdad en el marcador durante los noventa minutos reglamentarios.

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1 - ES

Todo cambió en el tiempo de descuento. Fue entonces cuando Mikel Merino apareció para marcar el gol que definió la eliminatoria. El tanto desató la celebración en el banquillo español y dejó sin respuesta a Portugal, que apuró sus opciones hasta el último momento. El equipo portugués buscó el empate en los instantes finales y estuvo cerca de lograrlo, pero la defensa española y el portero lograron mantener la ventaja. Con el pitido final, España confirmó su presencia en los cuartos de final, consolidando la labor colectiva y la mejora mostrada en el tramo más decisivo del torneo. El equipo de Luis de la Fuente avanza con paso firme en el Mundial 2026 tras superar una dura prueba frente a Portugal.

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El partido del Mundial de 2010 entre España y Portugal

El 29 de junio de 2010 permanece como una fecha emblemática en la historia del fútbol español. En el estadio de Ciudad del Cabo, España se enfrentó a Portugal en los octavos de final del Mundial de Sudáfrica. El encuentro se resolvió con un gol de David Villa pasados los sesenta minutos de juego, un tanto que permitió a La Roja avanzar en el torneo. Aquella victoria por la mínima no solo significó eliminar a una selección potente como la portuguesa, sino que también marcó el inicio del camino hacia la primera estrella mundialista de España, un logro que quedó grabado en la memoria colectiva del país.

El partido entre España y Portugal en el Mundial de 2010 (EFE)

Ahora, 16 años después, la historia volvía a repetirse. España y Portugal se encontraba en los octavos de final de un Mundial el resultado volvía a ser el mismo. Con un solitario gol, esta vez de Mikel Merino, La Roja eliminaba a los lusos y sellaba el pase a cuartos de final. Mismo duelo, mismo resultado. Queda por ver si los de Luis de la Fuente consiguen firmar el mismo final de fiesta y alzarse con la Copa del Mundo.

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