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Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

Duelo ibérico en Dallas. Sigue en Infobae el minuto a minuto del choque de octavos de final

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Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal
Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal durante el Mundial 2026.

Portugal y España se disputan este lunes los octavos de final del Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. El estadio de Dallas es el escenario de este duelo ibérico, que tiene como protagonista a Cristiano Ronaldo. La estrella, de 41 años, disputa su último torneo con su selección y se reconoce muy motivado por las críticas que está recibiendo, comparado con Leo Messi, Erling Haaland, Harry Kane, con Kylian Mbappé. El cinco veces Balón de Oro y máximo goleador histórico quiere reivindicarse, pero se las verá con Rodri, con Pedri, con Mikel Oyarzabal, con Lamine Yamal. En el último enfrentamiento, Portugal arrebató a España la Nations League desde el punto de penalti.

Todo apunta a que Luis de la Fuente repetirá el once que mejor le ha resultado, el mismo que ganó con solvencia a Arabia Saudí en la fase de grupos y a Austria en dieciseisavos. Es el formado por Unai Simón; línea de cuatro en defensa con Laporte y Cubarsí de centrales, con Porro y Cucurella en las alas; centro del campo con Rodri y Pedri, con Olmo de enganche con el ataque, donde estarán Baena, Lamine y en punta, Oyarzabal. Eso que apenas han tenido cuatro días para recuperar del 3-0 en Los Ángeles el pasado lunes. pero no se esperan sorpresas. Yamal, ya plenamente recuperado y rodado, tiene ganas de firmar su primer gran partido, pero Nuno Mendes no se lo va a poner fácil en la banda.

El ganador del Portugal-España se enfrentará en los cuartos de final a quien logre pasar en el Estados Unidos-Bélgica, que se juega en Seattle la madrugada de este martes, a partir de las 2:00 horas.

En pocas líneas:

10:30 hsHoy

Rodri y Pedri contra Vitinha y João Neves: el duelo del medio del campo por el que pasa el billete a cuartos del Mundial 2026

España busca la revancha ante Portugal cuatro años después de la final de Nations League 2025

João Neves y Vitinha en Portugal. (Henry Romero/Reuters)
João Neves y Vitinha en Portugal. (Henry Romero/Reuters)

Ni Cristiano Ronaldo contra Lamine Yamal, ni Luis de la Fuente contra Roberto Martínez. España y Portugal se citan este lunes en los octavos de final del Mundial 2026. Y el duelo se decidirá un poco por detrás de los delanteros. En aquellos llamados a prolongar la idea del entrenador sobre el césped. Es decir, en Pedri y Rodri por parte de España; en Vitinha y João Neves por la de Portugal.

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10:30 hsHoy

La desconocida vida de Erling Haaland: quién es la mujer que conquistó al héroe de Noruega y cómo ha formado una familia lejos del foco

El delantero, que acaba de clasificar a Noruega para los cuartos de final del Mundial, comparte su vida desde hace años con Isabel Haugseng Johansen, madre de su hijo y una de las parejas más discretas del fútbol europeo

Erling Haaland e Isabel Haugseng en una imagen de redes sociales. (Instagram @isabellaa)
Erling Haaland e Isabel Haugseng en una imagen de redes sociales. (Instagram @isabellaa)

Erling Haaland vuelve a acaparar titulares gracias a su rendimiento sobre el terreno de juego. El delantero firmó un doblete decisivo en la victoria de Noruega frente a Brasil, clasificando a su selección para los cuartos de final del Mundial de 2026 y confirmando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

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10:03 hsHoy

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 6 de julio, partidos, fixture, resultados y el minuto a minuto de la jornada

Los octavos de final continúan este lunes con dos partidazos. En cuartos, ya esperan Francia, Marruecos, Noruega e Inglaterra

Los jugadores ingleses festejan la victoria y el pase a cuartos de final, que se contrasta con la desazón mexicana (REUTERS/Paul Childs)
Los jugadores ingleses festejan la victoria y el pase a cuartos de final, que se contrasta con la desazón mexicana (REUTERS/Paul Childs)

El Mundial 2026 comienza a ponerse más estrecho. Poco a poco, las 48 selecciones van quedando en el camino y la carrera para saber quiénes llegarán a la gran final del próximo 19 de julio se acorta en un listado de ocho candidatos, de los cuales cuatro de ellos ya están confirmados: Francia, Marruecos, Noruega e Inglaterra.

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09:31 hsHoy

Horario del partido en los distintos países de América

El Portuga-España se juega cuando sean las 15:00 horas en Dallas, las 21:00 horas en España y las 20:00 en Portugal. Además:

En México, el partido arranca a las 13:00; en Colombia, Perú y Ecuador, a las 14:00. Los aficionados de Chile, Venezuela y Bolivia podrán seguirlo desde las 15:00, al igual que quienes estén en la costa este de Estados Unidos, donde la franja horaria del Pacífico sitúa el inicio a las 12:00. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el encuentro comienza a las 16:00.

09:27 hsHoy

Dallas Stadium, así es el estadio del Portugal-España que medirá a Cristiano y Lamine Yamal: 80.000 espectadores con climatización y pantallas por todos lados

La casa de los Dallas Cowboys ha cambiado de nombre o de césped para acoger el torneo. La Selección regresará si logra llegar a semifinales

Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo. De fondo, el estadio de Dallas, donde se juega el España-Portugal.
Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo. De fondo, el estadio de Dallas, donde se juega el España-Portugal.

El Mundial 2026 está deslumbrando por los estadios, imponentes recintos que están sorprendiendo a los propios protagonistas, los jugadores. En el caso de Estados Unidos, por su modernidad y tecnología, pero si se trata de templos del fútbol, el mayor de todos en el torneo es el Azteca de Ciudad de México. España ha jugado ya en tres, dos veces en el de Atlanta, una en el de Guadalajara y este jueves frente a Austria en Los Ángeles, donde regresará si logra superar a Portugal en los octavos de final.

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09:15 hsHoy

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

La selección española y la portuguesa se vuelven a ver las caras este lunes por el pase a cuartos de final del Mundial

La final de la Nations League entre España y Portugal (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
La final de la Nations League entre España y Portugal (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

España y Portugal vuelven a verse las caras en un gran torneo internacional, esta vez en los octavos de final del Mundial 2026, en un enfrentamiento que se ha convertido en uno de los duelos más esperados de la ronda. El antecedente más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 8 de junio de 2025, cuando se midieron en la final de la Nations League, un partido que se resolvió en la tanda de penaltis y que supuso uno de los momentos más dolorosos para el conjunto de Luis de la Fuente desde su llegada al banquillo de La Roja.

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09:03 hsHoy

Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO: sigue en tiempo real el partido de octavos de final por el Mundial 2026

El conjunto de las Barras y las Estrellas se enfrentan a los Diablos Rojos en el Estadio Seattle por el boleto a cuartos de final

Estados Unidos y Bélgica lucharán por un lugar en los cuartos de final (Imagen Ilustrativa Infobae)
Estados Unidos y Bélgica lucharán por un lugar en los cuartos de final (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos y Bélgica se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin desde Seattle. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino busca aprovechar su condición de anfitrión para dar un paso más en la Copa del Mundo, mientras que los europeos intentan hacer valer la experiencia de una generación acostumbrada a competir en las instancias decisivas.

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08:55 hsHoy

De la Fuente, un “admirador” de Cristiano

El seleccionador de España cree que Cristiano Ronaldo es un ejemplo: "Carácter, ambición, es incansable"

Luis de la Fuente se declaró “admirador” de Cristiano Ronaldo en el que puede ser su último partido como internacional. Eso será si España logra vencer a Portugal.

08:54 hsHoy

Las alineaciones más probables del Portugal-España

Jugadores de Portugal en uno de los entrenamientos, con Vitinha entre ellos. (Reuters/Kevin Sousa)
Jugadores de Portugal en uno de los entrenamientos, con Vitinha entre ellos. (Reuters/Kevin Sousa)

Salvo sorpresa, los onces de Roberto Martínez y Luis de la Fuente están ya bien pulidos. Estos son los que se esperan esta noche en el estadio de Dallas:

Portugal apostará por un 4-2-3-1 con Diogo Costa bajo palos, una defensa formada por João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes, y un doble pivote de João Neves y Vitinha. En la línea de tres apoyos, Bruno Fernandes actuaría como mediapunta flanqueado por Francisco Conceição y Rafael Leão, con Cristiano Ronaldo como referencia en punta.

Por España, De la Fuente mantendrá el esquema 4-2-3-1 que le ha dado resultados en el torneo. Unai Simón repetiría en portería, con Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa. Rodri y Pedri formarían la dupla en el centro del campo, mientras que Dani Olmo ocuparía la posición de mediapunta. Lamine Yamal y Álex Baena completarían el tridente ofensivo, con Mikel Oyarzabal como delantero centro.

08:54 hsHoy

España jugará con su equipación más aplaudida

Rodri celebra la victoria frente a Uruguay en el tercer y definitivo partido de la fase de grupos. (Reuters/Daniel Becerril)
Rodri celebra la victoria frente a Uruguay en el tercer y definitivo partido de la fase de grupos. (Reuters/Daniel Becerril)

Portugal ejerce de local en este partido, por lo que, al vestir de rojo, como la Selección, España tendrá que recurrir a su segunda equipación. Se trata sin embargo de la más aplaudida y vista en las calles. La camiseta blanca de Adidas está agotada, pese a costar 150 euros. Hoy, los de Luis de la Fuente saltarán con ella al terreno de juego en Dallas.

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