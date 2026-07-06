Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal durante el Mundial 2026.

Portugal y España se disputan este lunes los octavos de final del Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. El estadio de Dallas es el escenario de este duelo ibérico, que tiene como protagonista a Cristiano Ronaldo. La estrella, de 41 años, disputa su último torneo con su selección y se reconoce muy motivado por las críticas que está recibiendo, comparado con Leo Messi, Erling Haaland, Harry Kane, con Kylian Mbappé. El cinco veces Balón de Oro y máximo goleador histórico quiere reivindicarse, pero se las verá con Rodri, con Pedri, con Mikel Oyarzabal, con Lamine Yamal. En el último enfrentamiento, Portugal arrebató a España la Nations League desde el punto de penalti.

Todo apunta a que Luis de la Fuente repetirá el once que mejor le ha resultado, el mismo que ganó con solvencia a Arabia Saudí en la fase de grupos y a Austria en dieciseisavos. Es el formado por Unai Simón; línea de cuatro en defensa con Laporte y Cubarsí de centrales, con Porro y Cucurella en las alas; centro del campo con Rodri y Pedri, con Olmo de enganche con el ataque, donde estarán Baena, Lamine y en punta, Oyarzabal. Eso que apenas han tenido cuatro días para recuperar del 3-0 en Los Ángeles el pasado lunes. pero no se esperan sorpresas. Yamal, ya plenamente recuperado y rodado, tiene ganas de firmar su primer gran partido, pero Nuno Mendes no se lo va a poner fácil en la banda.

El ganador del Portugal-España se enfrentará en los cuartos de final a quien logre pasar en el Estados Unidos-Bélgica, que se juega en Seattle la madrugada de este martes, a partir de las 2:00 horas.