‘El laberinto del fauno’ volverá a los cines en su 20 aniversario: un reestreno con una copia en 4K supervisada por Guillermo del Toro

Ofelia es una niña solitaria que conoce a un fauno en un antiguo laberinto. El fauno, una extraña criatura, le dice que ella es princesa.

El director Guillermo del Toro traerá de vuelta su mítica El laberinto del fauno a las salas por su 20 aniversario con un reestreno en 4K supervisado por él mismo, una nueva narración grabada para el tráiler y, por primera vez, versiones en 3D y HDR que buscan convertir el regreso en una experiencia distinta a la de 2006.

La película volverá a los cines el 9 de octubre, en una edición impulsada por Cineverse y Fathom Entertainment que incluirá proyección en 2D HDR y, en salas seleccionadas, formato HDR de Barco y conversión estereoscópica a 3D realizada por SDFX Studios, antes Stereo D.

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SDFX Studios ha trabajado con Del Toro para adaptar el título a 3D estereoscópico. Esa combinación de restauración en 4K, ampliación de rango dinámico y conversión tridimensional es la principal baza de un relanzamiento que, en este caso, sí promete una forma nueva de ‘revisitar’ un clásico.

Un clásico que merecía un reestreno

Según IndieWire, la restauración se ha hecho bajo la supervisión directa del cineasta mexicano, que además recita en el avance las primeras líneas del guion: “Dicen que hace mucho tiempo, en un reino subterráneo, donde no existen las mentiras ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo humano”.

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El reestreno se sitúa dos décadas después de la primera exhibición del filme, ambientado en 1944, tras la Guerra Civil española, y centrado en Ofelia, la niña de 11 años que se enfrenta a la violencia de su padrastro, el capitán Vidal, mientras descubre un laberinto oculto en el bosque y conoce a un fauno que le asegura que procede de un reino encantado.

"El laberinto del fauno"

La historia mantiene intacto el núcleo que convirtió a la película en una referencia del fantástico contemporáneo: la convivencia entre la brutalidad histórica y la fábula oscura. En ese cruce aparecen el Hombre Pálido y el fauno, ambos interpretados por Doug Jones, figuras que sostienen la ambigüedad central del relato sobre qué ocurrió realmente en el universo que atraviesa la protagonista.

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El reparto está encabezado por la entonces pequeña Ivana Baquero como Ofelia, Maribel Verdú como Mercedes y Sergi López como el malvado capitán Vidal. Escrita y dirigida por Del Toro, la película obtuvo seis nominaciones al Óscar y ganó tres premios: mejor fotografía para Guillermo Navarro, mejor dirección artística para Eugenio Caballero y mejor maquillaje para David Martí y Montse Ribé.

La dimensión del filme ya quedó fijada en su estreno. En Festival de Cannes de 2006 recibió una ovación de 22 minutos, un récord que todavía no ha sido superado.

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La mirada infantil frente a la adulta

Del Toro ha explicado el sentido del reestreno con una declaración difundida con motivo del aniversario: “El laberinto del fauno cumple 20 años, y en Cineverse hemos encontrado al socio perfecto para hacerlo vivir de nuevo en la gran pantalla y en nuevas y mejoradas presentaciones domésticas. Cineverse es una compañía comprometida y valiente, y su trayectoria para llegar al público más amplio es magnífica. Juntos volveremos a conectar a las generaciones que han compartido la película a lo largo de los años y desean experimentarla de nuevo en cines”.

Ivana Baquero a las puertas del reino mágico

La vigencia de la obra sigue apoyándose en la tensión entre la memoria infantil de Ofelia y la mirada adulta sobre la violencia, el sacrificio y la nobleza. Esa ambivalencia, más que cualquier lectura cerrada sobre si la niña descubrió de verdad un reino mágico o lo imaginó como refugio, es la pieza que sostiene que la película continúe siendo, 20 años después, una de las obras más reconocibles de la filmografía de Guillermo del Toro.

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