Con un polémico arbitraje, Inglaterra venció 3-2 a México y jugará frente a Noruega los cuartos de final del Mundial: todos los goles

Inglaterra venció 3-2 a México en el Estadio Azteca en un partido del Mundial 2026 marcado por la polémica arbitral, con un penal que inclinó la balanza a favor de los europeos y que dejaron al Tri fuera de los cuartos de final. Los Tres Leones enfrentarán a Noruega en la siguiente ronda.

El partido comenzó con México como dueño de la pelota y del ritmo. Durante los primeros 35 minutos, el Tri circuló el balón con paciencia en el mediocampo, generó peligro y obligó a Jordan Pickford a emplearse a fondo: el arquero inglés le negó un cabezazo al ángulo inferior derecho a Raúl Jiménez en el minuto 15 con una intervención que evitó el primer gol azteca. La defensa inglesa apenas salía de su zona, Declan Rice recibió una amonestación antes del primer minuto de juego tras golpear en la cabeza a Romo, y Harry Kane ya discutía con el árbitro desde temprano.

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Todo cambió en el minuto 36. En su primera jugada de peligro real, Inglaterra sorprendió al Tri con una combinación que terminó en Jude Bellingham, quien fusiló a Memo Rangel ante la tardía llegada de Lira. Apenas dos minutos después, en el 38, los ingleses repitieron la fórmula casi de manera idéntica por la banda de Gallardo, y Bellingham volvió a aparecer en la misma zona para convertir el 2-0. México reaccionó en el 42: tras una jugada a balón parado y una serie de rebotes, Johan Quiñones aprovechó el caos en el área para marcar su cuarto gol en el Mundial 2026 y descontar. En los minutos de adición del primer tiempo, Pickford le arrebató otros dos goles a Jiménez y Bellingham sacó el balón de manera salvadora cuando César Montes quedó solo frente al arco. El marcador al descanso fue 2-1.

El complemento arrancó con México con un hombre menos en el banco: Montes salió para el ingreso de Álvarez. En el 48, O’Reilly reventó el poste inglés y, en el 51, Sánchez bajó a Kane para generar una nueva oportunidad para Inglaterra. La polémica llegó en el 52: Quansah recibió la expulsión tras una entrada sobre Gallardo, y Inglaterra quedó con diez hombres. Con ese escenario, en el 57, Rangel derribó a Gordon dentro del área y el árbitro cobró penal. Kane no perdonó en el 59 y puso el 3-1 con un disparo al que el portero mexicano le adivinó el destino pero no pudo alcanzar por la potencia del remate.

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El partido no terminó ahí en cuanto a polémicas. En el 66, Kane derribó a Gutiérrez y el árbitro, tras revisión, determinó que el contacto del capitán inglés fue tardío y concedió un nuevo penal para México. Raúl Jiménez tomó el balón y convirtió desde los doce pasos en el 68, aunque el descuento no alteró el marcador final de 3-2. Con este resultado, México quedó eliminado del Mundial 2026 e Inglaterra avanzó a los cuartos de final, donde medirá fuerzas con Noruega.