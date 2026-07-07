Bélgica vence a Estados Unidos y se enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Mundial 2026 - Estados Unidos 1 - Bélgica 4 - ES

Bélgica se ha impuesto a Estados Unidos por 1-4 y se cita así con España en los cuartos de final del Mundial 2026, después de su partido más sólido del torneo, una reacción que ha llegado tras cuatro encuentros irregulares y que deja además la duda sobre el estado físico de Amadou Onana antes del cruce del viernes en Los Ángeles.

La selección belga ha resuelto el partido con dos goles de Charles De Ketelaere, otro de Hans Vanaken y un cuarto de Romelu Lukaku en el minuto 93, en un encuentro que ya ganaba a los ocho minutos y medio y que volvió a controlar apenas dos minutos después del empate provisional de Estados Unidos.

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El resultado ha supuesto una reafirmación para un equipo que había transitado el campeonato entre la especulación, la falta de gol y la amenaza de la eliminación. Esta vez, el conjunto de Rudi García ha asumido más riesgos desde el inicio y ha encontrado en la presión alta la base de su victoria.

Ni Kevin De Bruyne ni Jérémy Doku han entrado en el once. El seleccionador ha optado por una alineación de máximos para sostener la remontada competitiva de su equipo, con piezas como Dodi Lukebakio o Nicolas Raskin en un plan que ha desactivado a Estados Unidos desde el arranque.

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Inicio fulminante y presión total

El 0-1 ha llegado muy pronto. Raskin ha intervenido con peso en la jugada y De Ketelaere, atacante del Atalanta de 25 años, ha aprovechado la fragilidad defensiva estadounidense para adelantar a Bélgica cuando ni siquiera Balogun había entrado aún en contacto con el balón.

Charles De Ketelaere celebra su primer gol (IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Wayrynen)

El delantero belga, hasta entonces sin goles en este Mundial, ha respondido a la confianza de su técnico con el partido más productivo del torneo. Su segundo tanto ha llegado en el minuto 32:29, con un cabezazo a centro de Leandro Trossard, superior a sus marcadores en el desborde.

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La clave táctica ha estado en la presión. Bélgica ha adelantado líneas más de lo habitual, convencida de que repetir los partidos anteriores la llevaba a ningún sitio, en un ajuste que ha alterado por completo la jerarquía del encuentro.

Estados Unidos quedó desbordado desde el comienzo. Cualquier explicación extradeportiva por el foco sobre Folarin Balogun, incluida la llamada confirmada de Donald Trump a Gianni Infantino por la sanción del delantero, queda en segundo plano ante una razón más simple: el equipo de Mauricio Pochettino fue superado en el juego.

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Charles De Ketelaere marcó un doblete (IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Wayrynen)

La única fase en la que el partido ha ofrecido una grieta para Bélgica ha coincidido con la lesión de Amadou Onana. El centrocampista ha tenido que retirarse en el minuto 20 por un problema en la rodilla derecha que, al menos, presenta aspecto de esguince, aunque no se descarta algo más, y su presencia en las próximas rondas, sobre todo ante España, queda muy en duda.

Reacción inmediata y sentencia belga

Malik Tillman volvió a anotar de falta (IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin)

El empate de Estados Unidos ha sido fortuito. Malik Tillman ha lanzado una falta cometida sobre Balogun y Thibaut Courtois, cuando se movía para atraparla, ha visto cómo el balón se desviaba en la cabeza de Vanaken y trazaba una parábola imposible de detener.

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Ese 1-1, registrado en el minuto 30 y 30 segundos, apenas ha alterado el pulso del choque. Bélgica ha reaccionado de inmediato y ha recuperado la ventaja menos de dos minutos después, una respuesta que ha consolidado la impresión de autoridad que no había mostrado en sus jornadas precedentes.

Hans Vanaken marcó tras un error de Freese (REUTERS/Lee Smith)

El enfado de Mauricio Pochettino se ha hecho visible en el banquillo y al descanso ha retirado a Sergiño Dest para dar entrada a Reyna. Antes del intermedio, Balogun solo ha dispuesto de una ocasión, la única de verdadero alcance en toda su noche.

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La sentencia definitiva ha llegado en el minuto 56 y ha nacido de un error de Matt Freese. El portero se ha adelantado a un balón largo, ha controlado con el pecho, no ha despejado, ha perdido la posesión ante De Ketelaere y ha dejado la pelota a Vanaken, que ha firmado el 1-3.

A partir de ahí, el impulso estadounidense tras la vuelta del vestuario se ha apagado. Christian Pulisic, además, ha tenido que retirarse lesionado poco después, en otro golpe para un equipo que ya había perdido el control del partido.

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En la segunda mitad también se ha dado el regreso de Axel Witsel, sin minutos hasta los compases finales del torneo y considerado fundamental en el funcionamiento colectivo en los últimos años de un equipo que ha cambiado de registro.

Romelu Lukaku celebra el último gol ante Estados Unidos (REUTERS/Lee Smith)

Bélgica ha cerrado el marcador con el 1-4 de Romelu Lukaku, que ha alcanzado 93 goles con su selección y se lo ha dedicado a Onana. De esta forma llegan al enfrentamiento de cuartos ante España del próximo viernes.

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