Más de 424.000 agricultores podrán cobrar desde ahora la ayuda para fertilizantes: así pueden obtener hasta 92,5 € por hectárea

Un agricultor esparce fertilizantes en un campo de trigo. REUTERS/Alice Sacco

Más de 424.000 agricultores españoles ya pueden consultar si figuran entre los beneficiarios de la nueva ayuda para la compra de fertilizantes impulsada por el Gobierno. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este lunes el primer listado con 424.593 perceptores, que recibirán un total de 607,18 millones de euros para compensar el fuerte encarecimiento de estos productos esenciales para la actividad agrícola.

La medida forma parte del paquete extraordinario de apoyo aprobado por el Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Medio, que ha provocado un incremento de los costes de producción en el sector agrario y un aumento de la presión sobre la rentabilidad de las explotaciones.

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Los agricultores incluidos en esta primera resolución deberán realizar ahora un trámite imprescindible para poder percibir la ayuda: presentar una declaración responsable aceptando expresamente la subvención.

Plazo abierto hasta el 27 de julio

El ministerio ha informado de que el plazo para formalizar la aceptación comienza este martes y permanecerá abierto hasta el próximo 27 de julio, ambos inclusive. El procedimiento deberá realizarse de forma telemática mediante el formulario habilitado en la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), organismo encargado de gestionar estas ayudas.

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Desde Agricultura recuerdan que este trámite resulta obligatorio para que los beneficiarios puedan acceder al pago correspondiente, por lo que recomiendan no esperar a los últimos días para completar la gestión.

La publicación de este primer listado supone uno de los mayores desembolsos directos destinados al sector agrícola en los últimos años y busca aliviar el impacto que ha tenido el incremento del precio de los fertilizantes sobre miles de explotaciones.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)

Las ayudas aumentan tras la ampliación del presupuesto

Inicialmente, el programa contaba con una dotación de 500 millones de euros, aprobada el pasado mes de marzo dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio. Sin embargo, el Gobierno decidió ampliar recientemente esa partida con otros 165 millones de euros, elevando el presupuesto total hasta los 665 millones, después de constatar el fuerte impacto que continúa teniendo el aumento de los costes de producción en el campo español.

Gracias a este incremento presupuestario también han aumentado las cuantías que percibirán los agricultores. Las ayudas alcanzan ahora 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y 38,33 euros por hectárea para las explotaciones de secano, importes utilizados para calcular los pagos recogidos en el listado publicado este lunes.

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El objetivo: contener los costes y evitar que suban los alimentos

El Ministerio de Agricultura recuerda que los fertilizantes han sido uno de los insumos agrícolas más afectados por las tensiones internacionales y el encarecimiento de las materias primas. La subida de precios ha incrementado notablemente los costes de producción de las explotaciones, obligando en muchos casos a reducir las aplicaciones o asumir importantes pérdidas económicas.

Con estas ayudas, el Ejecutivo pretende que los agricultores mantengan unos niveles adecuados de fertilización sin que ello suponga un sobrecoste inasumible, contribuyendo además a sostener la producción agrícola y evitar un mayor encarecimiento de los alimentos para los consumidores.

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El Gobierno considera que garantizar la rentabilidad del sector primario resulta clave para preservar el abastecimiento alimentario y la estabilidad de los precios.

Carga de fertilizantes en barcos para su transporte.

Más de 1.100 millones para el campo y la pesca

Las ayudas para fertilizantes se integran dentro del conjunto de medidas extraordinarias aprobadas por el Ejecutivo para apoyar al sector primario. Entre los dos paquetes de actuaciones aprobados en marzo y junio, el presupuesto destinado específicamente a agricultura y pesca alcanza ya los 1.107 millones de euros, de los que 877 millones corresponden al primer plan y otros 230 millones al segundo paquete de medidas.

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La publicación de las ayudas coincide con la presentación, por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del futuro Plan Estatal de Fertilizantes, una estrategia que estará lista durante el primer trimestre de 2027.

El plan busca aumentar la capacidad de producción nacional, reducir la dependencia del exterior y reforzar la seguridad alimentaria mediante una hoja de ruta con calendario, financiación y medidas concretas.

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Entre sus principales ejes destacan el impulso de la agricultura de precisión para reducir costes y mejorar la rentabilidad de las explotaciones, el fortalecimiento de la autonomía estratégica en la producción de fertilizantes y una mayor transparencia en la formación de los precios.

El sector de fertilizantes “agradece” al Gobierno la medida

Por su parte, los representantes de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (Anffe) han “agradecido” este lunes la iniciativa gubernamental de “apoyo a los fertilizantes”, un programa que, además, “está alineado con el plan de acción de la Unión Europea”.

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Fuentes de la patronal de fertilizantes con actividad en España han apuntado a Efeagro tras la presentación del Plan Estatal de Fertilizantes por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estos insumos agrícolas son “clave para garantizar la soberanía alimentaria y la autonomía estratégica” del país. A su juicio, el plan que Sánchez ha presentado tiene como objetivo “el desarrollo de una agricultura más sostenible, más eficiente, más competitiva y menos dependiente del exterior”.

Desde Anffe, han destacado la importancia de optimizar el uso de los fertilizantes en el campo y de la innovación para adoptar prácticas agrarias que mejoren el aprovechamiento de los nutrientes del suelo.