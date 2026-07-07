El abogado al que Bárcenas acusa de intentar comprar su silencio coordina ahora la venta de las viviendas y parcelas de Paco Correa: una misteriosa empresa ofrece 8,1 millones

Paco Correa y el abogado Javier Iglesias y de fondo el resort en Puerto Banús donde el líder de la Gürtel tiene una vivienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

La venta de las propiedades inmobiliarias de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, se está convirtiendo en toda una novela con extraños protagonistas. Una misteriosa empresa, Vertex NPL Funding, constituida en octubre de 2025, acaba de presentar una oferta de 8.179.000 euros por los 44 bienes de Correa embargados por la Audiencia Nacional. Y lo ha hecho después de ponerse en contacto con el nuevo abogado de Correa, Javier Iglesias Redondo, un letrado muy conocido en el sector jurídico. Luis Bárcenas, extesorero del PP, le acusó en sede judicial de amenazarle en nombre de los populares y de intentar comprar su silencio a cambio de 500.000 euros. Iglesias también ha ejercido la defensa de la mujer del comisario Villarejo.

La Audiencia Nacional quiere desprenderse de las 44 propiedades a nombre de Paco Correa: chalés, terrenos, garajes e incluso atraques para barcos, para que el líder de la Gürtel pueda responder así a la responsabilidad civil que conllevan sus múltiples condenas. En un principio estaba previsto que la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia subastase las 44 propiedades al mejor postor. Pero Correa recurrió. Antes había informado a la Audiencia de que Inversiones Aralmar, una inmobiliaria aragonesa, había hecho una oferta para la compra de los inmuebles. Aralmar, que pertenece al Grupo Inmobiliario AC, propiedad de Alberto Calvo del Río, ofreció 6,1 millones de euros por las 44 propiedades.

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Al conocer esta información publicada en exclusiva por Infobae, otras siete empresas de varios puntos del país se pusieron en contacto con la Audiencia para comunicarle que ellos también estaban interesados por estas propiedades. Pero en una extraña decisión, el Servicio Común de Ejecutorias, dependiente de la Sala de lo Penal, decidió que fuese Correa quien coordinase la venta de las propiedades. En una resolución fechada el pasado 18 de junio, el tribunal acordaba suspender el mandato que tenía la ORGA y “requerir a la representación procesal de Francisco Correa para que, en el plazo de 10 días, presente convenio de realización de bienes” con las empresas que habían manifestado su interés.

El chalé que Francisco Correa se quiso construir en Ibiza

Ahora, el 2 de julio, esta misteriosa empresa con sede en la calle Velázquez de Madrid, Vertex NPL, acaba de presentar una oferta ligeramente superior a la de Inversiones Aralmar. Vertex no tiene página web ni teléfono donde contactar. La administra Ricardo Christen Rosen Gómez, que aparece en el registro mercantil con cargos en otra decena de sociedades. “Hemos tenido conocimiento del proceso de liquidación de activos que se está llevando a cabo en estos autos. Puestos en contacto con la representación procesal del titular, Javier Iglesias Redondo, nos ha facilitado el listado de bienes sujetos a liquidación con el fin de que presentemos una oferta vinculante por cada uno de los activos pendientes de enajenación", reza el escrito que Rosen Gómez ha enviado a la Audiencia.

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1,5 millones de euros en cargas

Rosen Gómez, interesado en las 44 propiedades de Correa, reconoce que se ha tenido que poner en contacto con el letrado Javier Iglesias. Tras tener acceso al listado de los bienes, Vertex está dispuesta a ofrecer 8.179.000 euros por todos, ya que ha hecho un trabajo previo de análisis en registros de la propiedad para conocer que todas estas propiedades tienen actualmente unas cargas (impuestos, deudas con comunidades de propietarios) que suman 1,5 millones de euros. “Esto es una chapuza”, explica un empresario que también quiere presentar su oferta por estos bienes. “Lo suyo es que la ORGA gestionara la subasta de forma transparente. Pero ahora estamos obligados a ponernos en contacto con el abogado de Correa, que si quiere te atiende, y si no quiere, no te atiende”. Otra empresa interesada en algunas de las propiedades embargadas a Correa explica que lo que se ha hecho “es poner al zorro a cuidar al gallinero”.

El puerto de Valgrande, en Cádiz, donde Paco Correa tiene varios atraques

Luis Bárcenas acusó a Javier Iglesias, al que apodan ‘el largo’ y ‘el capillas’, de trabajar para el PP de Mariano Rajoy y que en el despacho del letrado este le ofreció 500.000 euros en metálico a cambio de que fabricara una contabilidad distinta (los famosos papeles de Bárcenas) que en su día publicó el diario El País. Javier Iglesias también ha sido abogado de la mujer del comisario Villarejo y ha sido citado como testigo en el juicio del ‘caso Kitchen’. También ejerció la defensa del extesorero del PP Álvaro Lapuerta, ya fallecido. Iglesias ha estado en muchas ‘salsas judiciales’. También fue el letrado que reunió en su despacho a Villarejo y a Josep Pujol Ferrusola, hijo del expresident Jordi Pujol, una reunión en la que se ofreció echar tierra sobre los procedimientos judiciales en curso contra miembros del clan Puyol a cambio de “colaborar” con la Policía aportando información comprometedora contra Esquerra.

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Javier Iglesias también fue abogado defensor del teniente general Javier Calderón, antiguo director del CESID (los servicios secretos españoles) por las escuchas ilegales del servicio de inteligencia español a la sede de Herri Batasuna en Vitoria. Calderón y su antecesor, Emilio Alonso Manglano, fueron condenados por la Audiencia de Álava y absueltos después por el Tribunal Supremo.

El puerto de Valgrande, en Cádiz, donde Paco Correa tiene varios atraques

Ahora ha sido elegido por Correa para coordinar la venta de sus bienes. Por ejemplo, la empresa Vertex ofrece 400.000 euros por una de las propiedades más lujosas que se quieren subastar: el chalé que Correa se estaba construyendo y no terminó en Punta Grossa, en el noroeste de Ibiza, en el municipio de Sant Joan de Labritja. Estamos hablando de una parcela de 4.000 metros cuadrados. Sobre estos terrenos hoy se levanta una vivienda de 400 metros cuadrados y tres plantas a medio terminar. En Marbella, Correa tenía 12 propiedades: 10 garajes y dos viviendas. Destaca un ático en la urbanización Embrujo Playa, en Puerto Banús. La tasación real del inmueble puede llegar a 1,6 millones de euros. Vertex ofrece 700.000 euros por el ático y 600.000 euros por la otra vivienda.

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Casa y atraques en Sotogrande

Luego está Sotogrande, en Cádiz. Correa tenía uno de los 164 apartamentos de la elitista urbanización Valgrande en esta localidad gaditana. Allí se despertó el 6 de febrero de 2009, cuando la Policía Nacional lo detuvo por primera vez. Vertex ofrece 800.000 euros por la casa. Allí las empresas de la trama tienen siete parcelas. También en Sotogrande hay cuatro atraques en el puerto, cuatro garajes y otra finca rústica con vivienda situada en la Ribera del Emperador, otro complejo residencial situado a pie de playa.

El tesoro de Correa lo completan dos fincas en la Hacienda La Conejera, en Algeciras, en un paraje de alto valor ecológico; una casa en una urbanización de Las Matas, en Las Rozas (por la que se ofrecen 600.000 euros); y seis fincas rústicas en Tarifa (Cádiz) que suman 168.000 metros cuadrados. Correa ha tenido muchas condenas que suman decenas de años de prisión, pero solo puede cumplir un máximo de 18 años entre rejas. Tras pasar casi 10 años encarcelado, en junio de 2023 obtuvo el tercer grado (semilibertad) tras abonar también unos 21 millones de euros. Dinero que tenía en el extranjero, pero que no es suficiente para satisfacer las cantidades de responsabilidad civil a las que ha sido condenado.

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