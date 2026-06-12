Después de ‘La Odisea’, Matt Damon quiere una nueva entrega de esta saga de acción: “Intentaremos hacer otra porque todos la amamos”

Matt Damon en 'La Odisea'

Después de protagonizar La Odisea, que llegará a los cines el 17 de julio Matt Damon ha confirmado su interés en regresar a la saga de acción que marcó su carrera: Bourne. Diez años después del estreno de la última entrega, el actor anunció que él y su equipo buscan activamente ideas para una nueva película. “Intentaremos hacer otra porque todos la amamos”, expresó Damon en una entrevista con Parade. La declaración reaviva las expectativas de los seguidores y reactiva la discusión sobre el futuro de la franquicia.

El intérprete de Jason Bourne detalló que nunca han dejado de explorar caminos para retomar la historia. “Siempre estamos intentando conseguir otra de esas porque nos encantó, a todos los que trabajamos en ellas. Siempre hay algún intento de escribir o de encontrar una nueva historia. Si tienes alguna idea, háznosla saber”, dijo Damon al medio estadounidense. Con esto, el actor deja claro que el entusiasmo y la disposición para volver al personaje siguen intactos, aunque el proceso creativo sigue abierto.

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El regreso de Bourne no ha dependido únicamente de la voluntad de su protagonista. En la última década, Universal Pictures ha impulsado diferentes iniciativas para mantener viva la marca. En 2023, Entertainment Weekly reportó que el director suizo-austriaco Edward Berger, responsable de la premiada Sin novedad en el frente, fue convocado para liderar un nuevo proyecto relacionado con la saga. Sin embargo, el proyecto carecía entonces de guion y tampoco tenía a Damon confirmado en el reparto. La información publicada en Deadline Hollywood indicaba que los productores buscarían contar con Damon una vez que existiera un guion, pero no especificaba qué sucedería si el actor rechazaba participar. Universal ya había demostrado antes su disposición para expandir el universo Bourne sin depender exclusivamente de él, una señal de que la franquicia podría evolucionar, aunque la presencia de Damon siga siendo un factor de peso para la audiencia.

Matt Damon en 'El ultimátum de Bourne'

Una espina clavada por su relevo

Durante la ausencia de nuevas películas protagonizadas por Damon, Universal experimentó con alternativas. En 2012, Jeremy Renner encabezó El legado de Bourne en el papel de Aaron Cross, un agente vinculado a la organización central de la saga, Treadstone. Esta extensión del universo narrativo buscó mantener la atención del público, aunque no contó con la participación de Damon ni del director Paul Greengrass, quien había dirigido las entregas más celebradas por la crítica. El estudio también intentó llevar la franquicia a la televisión con la serie Treadstone en USA Network, protagonizada por Jeremy Irvine como John Randolph Bentley, otro agente de la CIA. La serie solo tuvo una temporada, pero evidenció el interés de Universal por explotar nuevas vías narrativas para la saga.

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El vínculo entre Damon y los directores de la saga ha influido en la evolución de Bourne. En 2012, el actor se ausentó de El legado de Bourne porque Paul Greengrass, director de la segunda y tercera película, no estaba involucrado. Tony Gilroy asumió la dirección de esa entrega, pero Greengrass regresó junto a Damon para Jason Bourne en 2016. Desde entonces, Greengrass ha dirigido otros proyectos y, según declaraciones en 2024, descartó su regreso a la serie, incluso tras una solicitud del príncipe William: “No es para mí, necesitan a alguien más joven, yo ya hice mi parte. Pero espero que encuentren a alguien bueno y joven para hacerlo, creo que están en el proceso”.

El lapso de diez años sin una nueva película de Bourne no responde a falta de interés, sino a la búsqueda de una historia que justifique el regreso del personaje. Damon insiste en que el equipo mantiene la motivación y la conexión con el público, lo que podría allanar el camino para un eventual sexto episodio. Universal, por su parte, ha dejado clara su voluntad de mantener viva la franquicia, con o sin su protagonista original. El futuro de Bourne queda así abierto, pendiente de encontrar la historia adecuada que permita a Damon volver a la acción. La expectativa de los seguidores y la disposición del actor sugieren que el regreso del agente podría ser solo cuestión de tiempo, siempre que la inspiración acompañe al equipo creativo.

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