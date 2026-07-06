Choque frontal entre el Gobierno y las autonomías del PP por el déficit del 0,1%: rechazan el plan de Hacienda y piden más margen de gasto

Arcadi España, ministro de Hacienda.

El enfrentamiento entre el Gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ha vuelto a escenificarse este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Las autonomías del PP han rechazado la propuesta del Ministerio de Hacienda para fijar un objetivo de déficit del 0,1% del PIB y un techo de gasto del 4% para 2027, al considerar que las condiciones planteadas son inviables con el actual sistema de financiación.

La reunión, presidida por el ministro de Hacienda, Arcadi España, constituye uno de los pasos previos para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del próximo ejercicio. Sin embargo, el encuentro ha vuelto a evidenciar la profunda división entre el Ejecutivo y la mayoría de gobiernos autonómicos sobre la política fiscal y la financiación territorial.

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Las comunidades gobernadas por el PP sostienen que los objetivos presentados por el Gobierno carecen de relevancia práctica porque, a su juicio, el principal problema sigue siendo la insuficiencia de recursos para afrontar el incremento del gasto en sanidad, educación y servicios sociales.

Durante el encuentro, Hacienda ha traslado la senda de estabilidad 2027-2029 para las comunidades autónomas, que se mantiene en el 0,1% del PIB, el mismo objetivo propuesto el año pasado y que ya rechazó el Congreso de los Diputados. Esta senda de estabilidad supone dotar a las regiones de un margen fiscal que alcanza los 5.849 millones. “Votar en contra de los objetivos implicaría que las comunidades deberían realizar un ajuste de 5.849 millones”, ha advertido Hacienda.

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Las comunidades del PP, en contra

Tras la reunión, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert López-Ibor, explicó que prácticamente todas las autonomías gobernadas por el PP votaron en contra de la propuesta del Ejecutivo. Según indicó, únicamente Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha, todas ellas gobernadas por el PSOE, respaldaron la senda de estabilidad planteada por el Ministerio de Hacienda.

Albert aseguró que los objetivos de déficit y deuda planteados por el Ejecutivo son “completamente irrelevantes” mientras no se reforme el actual modelo de financiación autonómica, una reivindicación que las comunidades populares consideran prioritaria desde hace años.

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Las críticas también se centraron en el techo de gasto del 4% fijado para 2027. Los representantes del PP consideran que ese límite resulta incompatible con las obligaciones económicas que, afirman, el propio Estado traslada a las comunidades autónomas.

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves con los votos de PP, Vox, Junts y UPN los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, que es el paso preliminar a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026. (Fuente: Congreso)

“No tenemos recursos suficientes”

Una de las intervenciones más contundentes fue la de la consejera de Hacienda de Extremadura, Elena Manzano, quien aseguró que las comunidades no disponen de financiación suficiente para cumplir con los objetivos marcados por el Ejecutivo. La responsable extremeña reclamó un nuevo sistema de financiación que garantice la igualdad entre territorios y permita atender los servicios públicos en condiciones similares en toda España.

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Las autonomías populares consideran que antes de exigir nuevos compromisos fiscales resulta imprescindible revisar el reparto de recursos entre el Estado y las comunidades, una negociación que continúa pendiente desde hace años.

Más allá del contenido de la propuesta, varios consejeros populares restaron importancia a la votación al considerar que el Gobierno difícilmente logrará sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

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Desde la Comunidad de Madrid se calificó el proceso como una maniobra política sin recorrido parlamentario. Rocío Albert recordó que el Ejecutivo ya presentó objetivos similares en ejercicios anteriores sin conseguir aprobar unas nuevas cuentas públicas.

La consejera madrileña fue especialmente crítica al afirmar que la propuesta presentada para 2027 constituye una “cortina de humo” destinada, en su opinión, a desviar la atención del debate político nacional.

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Las comunidades socialistas respaldan el inicio de la negociación

Frente al rechazo de las autonomías populares, las comunidades gobernadas por el PSOE mantuvieron una posición más favorable a la propuesta del Ministerio de Hacienda. El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, hizo un llamamiento al Partido Popular para que respalde la senda de estabilidad y facilite la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Por su parte, el consejero de Hacienda del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, defendió la necesidad de reformar la regla de gasto, aunque mostró una actitud constructiva respecto al proceso iniciado por el Gobierno.

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También la consellera de Economía y Finanzas de Cataluña, Alicia Romero, valoró positivamente que el Ejecutivo haya iniciado la negociación presupuestaria mediante la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina. Carlos Luján - Europa Press

La propuesta de un déficit asimétrico divide a las autonomías

Durante la reunión también surgió un nuevo punto de fricción entre las comunidades. La representante catalana planteó estudiar para futuros ejercicios la posibilidad de implantar un sistema de déficit asimétrico que permita fijar objetivos diferentes para cada comunidad autónoma en función de sus circunstancias económicas.

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La propuesta fue rechazada por varios consejeros del Partido Popular, que defendieron la necesidad de mantener criterios homogéneos para todos los territorios y evitar diferencias en el tratamiento fiscal de las autonomías.

El debate sobre un posible déficit diferenciado vuelve así a situarse sobre la mesa en un momento en el que la reforma del modelo de financiación sigue bloqueada.

Hacienda defiende que habrá los mayores recursos de la historia

Pese a las críticas, el Ministerio de Hacienda defendió su propuesta y aseguró que las comunidades autónomas dispondrán del mayor volumen de financiación de su historia durante el próximo ejercicio.

Según fuentes del departamento dirigido por Arcadi España, el objetivo de déficit del 0,1% para 2027, 2028 y 2029 permitirá que las autonomías no tengan que realizar esfuerzos fiscales adicionales durante ese periodo. El Gobierno sostiene que el incremento de recursos facilitará la prestación de los servicios públicos esenciales y permitirá compatibilizar el crecimiento económico con la estabilidad de las cuentas públicas.

El objetivo de déficit se aprueba este martes

A pesar de los desacuerdos, el Consejo de Ministros aprobará este martes el objetivo de déficit público del 1,8% del PIB para el próximo año, el mismo que preveía el plan fiscal y estructural 2025-2029, según ha avanzado el ministro de Hacienda, Arcadi España.

En rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el ministro ha explicado que la mayor parte de este déficit corresponderá a la administración central (1,5 % del PIB), aunque ha matizado que buena parte (1,2 % del PIB) corresponde transferencias en favor de la Seguridad Social y otra décima, a recaudación del impuesto bancario que se cede a las comunidades autónomas.

La senda prevé un déficit del 0,2% del PIB para la Seguridad Social, un 0,1% del PIB para las comunidades autónomas -aprobado este lunes en el propio CPFF- y equilibrio para las entidades locales. El ministro ha añadido que negociará con todos los grupos con el objetivo de aprobar esta senda de estabilidad en el Congreso a pesar de que Junts ya ha advertido de que votará en contra si recoge el mismo déficit autonómico que el pasado año, como ha está previsto.

Calendario

La previsión es que Congreso de los Diputados vote en el Pleno del próximo 14 de julio los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas.

En caso de que se rechacen ese día, como ya ha ocurrido otras veces en la legislatura, se prevé una segunda votación en un pleno el día 23 de julio. Tanto el Pleno del 14 de julio como el del día 23 serán extraordinarios al realizarse fuera del plazo de sesiones ordinarias del Congreso, que concluye el 30 de junio.

El objetivo del Gobierno es comenzar las negociaciones sobre los Presupuestos de 2027 con los grupos parlamentarios una vez los tenga atados en el seno del Ejecutivo, con el foco en poder presentar el proyecto a la vuelta del verano.