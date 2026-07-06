Luis de la Fuente se rinde a Cristiano Ronaldo tras su eliminación del Mundial 2026: “Es un ejemplo para los jóvenes”

Luis de la Fuente se rinde Cristiano Ronaldo. (EFE/ Mariscal)

España es equipo de cuartos del Mundial 2026. La Selección avanza tras derrotar a Portugal en uno de los mejores partidos de los chicos de Luis de la Fuente. Pero entre toda la alegría, hay algo que no puede hacer cambiar las lágrimas de alegría por las de tristeza: es el último partido de Cristiano Ronaldo en un Mundial.

Y es que después del pitido final, Luis de la Fuente volvió a dejar claro el profundo respeto y admiración que tiene por el 7 luso. “Hemos hablado en alguna ocasión y soy un gran admirador de él, de sus valores, de lo que representa, de cómo vive el deporte y me parece un ejemplo para los jóvenes. Cuando tenemos oportunidad de estar juntos nos reconocemos la admiración y el orgullo de conocerle”. El capitán portugués, antes del comienzo del partido, se acercó al seleccionador español y se dieron un abrazo.

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Pero no fue el único. También Lamine Yamal se acercó a ‘El Bicho’ tras su eliminación. Otra vez, otro abrazo. “Sería un honor jugar contra Cristiano”, dijo el ‘crack’ del FC Barcelona tras el partido contra Austria.

El abrazo entre Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo. (Reuters/Maria Lysaker)

“Un admirador de Cristiano”

Pero antes del propio partido, en la rueda de prensa previa al partido, De la Fuente ya dejó claro su visión del portugués. “Soy un declarado admirador de Cristiano, de personas como él. Con carácter, incansable. Un ejemplo de valores. Me rindo ante él. No es el legado que deja, sino el que va a dejar”, aseguró.

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El seleccionador también dejó claro que seguía considerando al portugués una amenaza constante sobre el terreno de juego. “Hay que estar pendiente de él en cualquier circunstancia. No es que haya que hacerle un marcaje individual, pero sí hay que estar pendiente en cualquier parte del campo. Prefiero que no juegue, pero va a jugar. Disfrutaremos viendo a uno de los mejores de la historia en el campo”.

Y Cristiano jugó, pero no tuvo el día. La zaga española supo sujetarlo. En esa misma comparecencia también fue preguntado por el marcaje de Pau Cubarsí sobre Cristiano. Su respuesta volvió a reflejar el respeto que despierta el delantero: “Con Cristiano nunca puedes estar tranquilo, como con Lamine u Oyarzabal. Pero tengo absoluta confianza en mis jugadores. Ese es el juego, superar al rival, sobre todo cerca de las áreas. Han demostrado tanto Pau como Laporte absoluta solvencia. Son excepcionales y pueden superar a cualquier rival. Es una pelea y a ver quién puede más. Pienso que podremos controlar esas situaciones”.

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Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales. (Stacy Revere/AFP)

Las lágrimas de Cristiano

Y sin duda, el otro lado de la manera es ver las lágrimas de Cristiano Ronaldo. El 7 se despide de los Mundiales en octavos de final, pero habiendo marcado una época. Es el único jugador en marcar en seis mundiales seguidos. Una Eurocopa y una Nations League en su palmarés que han devuelto a Portugal a la cima del fútbol. Una vez encaminó el túnel, se le vio cabizbajo y despidiéndose de aquellos fans que lo saludaban.