España Deportes

Luis de la Fuente se rinde a Cristiano Ronaldo tras su eliminación del Mundial 2026: “Es un ejemplo para los jóvenes”

Lamine Yamal no ocultó que quería enfrentarse al capitán luso en octavos de final

Guardar
Google icon
Luis de la Fuente se rinde Cristiano Ronaldo. (EFE/ Mariscal)
Luis de la Fuente se rinde Cristiano Ronaldo. (EFE/ Mariscal)

España es equipo de cuartos del Mundial 2026. La Selección avanza tras derrotar a Portugal en uno de los mejores partidos de los chicos de Luis de la Fuente. Pero entre toda la alegría, hay algo que no puede hacer cambiar las lágrimas de alegría por las de tristeza: es el último partido de Cristiano Ronaldo en un Mundial.

Y es que después del pitido final, Luis de la Fuente volvió a dejar claro el profundo respeto y admiración que tiene por el 7 luso. “Hemos hablado en alguna ocasión y soy un gran admirador de él, de sus valores, de lo que representa, de cómo vive el deporte y me parece un ejemplo para los jóvenes. Cuando tenemos oportunidad de estar juntos nos reconocemos la admiración y el orgullo de conocerle”. El capitán portugués, antes del comienzo del partido, se acercó al seleccionador español y se dieron un abrazo.

PUBLICIDAD

Pero no fue el único. También Lamine Yamal se acercó a ‘El Bicho’ tras su eliminación. Otra vez, otro abrazo. “Sería un honor jugar contra Cristiano”, dijo el ‘crack’ del FC Barcelona tras el partido contra Austria.

El abrazo entre Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo. (Reuters/Maria Lysaker)
El abrazo entre Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo. (Reuters/Maria Lysaker)

“Un admirador de Cristiano”

Pero antes del propio partido, en la rueda de prensa previa al partido, De la Fuente ya dejó claro su visión del portugués. “Soy un declarado admirador de Cristiano, de personas como él. Con carácter, incansable. Un ejemplo de valores. Me rindo ante él. No es el legado que deja, sino el que va a dejar”, aseguró.

PUBLICIDAD

El seleccionador también dejó claro que seguía considerando al portugués una amenaza constante sobre el terreno de juego. “Hay que estar pendiente de él en cualquier circunstancia. No es que haya que hacerle un marcaje individual, pero sí hay que estar pendiente en cualquier parte del campo. Prefiero que no juegue, pero va a jugar. Disfrutaremos viendo a uno de los mejores de la historia en el campo”.

Y Cristiano jugó, pero no tuvo el día. La zaga española supo sujetarlo. En esa misma comparecencia también fue preguntado por el marcaje de Pau Cubarsí sobre Cristiano. Su respuesta volvió a reflejar el respeto que despierta el delantero: “Con Cristiano nunca puedes estar tranquilo, como con Lamine u Oyarzabal. Pero tengo absoluta confianza en mis jugadores. Ese es el juego, superar al rival, sobre todo cerca de las áreas. Han demostrado tanto Pau como Laporte absoluta solvencia. Son excepcionales y pueden superar a cualquier rival. Es una pelea y a ver quién puede más. Pienso que podremos controlar esas situaciones”.

El último partido en mundiales de Cristiano Ronaldo en mundiales
Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales. (Stacy Revere/AFP)

Las lágrimas de Cristiano

Y sin duda, el otro lado de la manera es ver las lágrimas de Cristiano Ronaldo. El 7 se despide de los Mundiales en octavos de final, pero habiendo marcado una época. Es el único jugador en marcar en seis mundiales seguidos. Una Eurocopa y una Nations League en su palmarés que han devuelto a Portugal a la cima del fútbol. Una vez encaminó el túnel, se le vio cabizbajo y despidiéndose de aquellos fans que lo saludaban.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección española Mundial 2026Selección Portugal Mundial 2026España-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así te hemos contado el España-Portugal: Mikel Merino da el pase a cuartos de final a La Roja en un partido agónico

Duelo ibérico en Dallas en el Mundial 2026. Sigue en Infobae el minuto a minuto del choque de octavos de final

Así te hemos contado el España-Portugal: Mikel Merino da el pase a cuartos de final a La Roja en un partido agónico

La historia se repite 16 años después: España vuelve a eliminar a Portugal en octavos de final de un Mundial

La selección española ya se impuso a los lusos en el Mundial 2010 gracias a un solitario gol de David Villa

La historia se repite 16 años después: España vuelve a eliminar a Portugal en octavos de final de un Mundial

La nueva generación se carga a la vieja: Lamine Yamal elimina a Cristiano Ronaldo y Haaland a Neymar Jr

Messi se verá las caras en una hipotética semifinal con Haaland y una posible final contra España o Francia

La nueva generación se carga a la vieja: Lamine Yamal elimina a Cristiano Ronaldo y Haaland a Neymar Jr

Los memes más graciosos del partido de Portugal contra España: de las caras de Cristiano Ronaldo al hermano de Lamine Yamal

Las redes han vuelto a ser las protagonistas de un partido en el que La Roja no ha logrado la victoria hasta el último minuto

Los memes más graciosos del partido de Portugal contra España: de las caras de Cristiano Ronaldo al hermano de Lamine Yamal

Rodri brilla ante Portugal y se lleva el MVP de los octavos de final del Mundial 2026

El centrocampista lidera a España con una gran actuación y es reconocido como el mejor jugador del encuentro

Rodri brilla ante Portugal y se lleva el MVP de los octavos de final del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia obliga a Extranjería a conceder la residencia permanente a un británico al concluir que ignoró las pruebas de que vivía en España desde antes del Brexit

La Justicia obliga a Extranjería a conceder la residencia permanente a un británico al concluir que ignoró las pruebas de que vivía en España desde antes del Brexit

La Guardia Civil detona una granada de mortero de la Guerra Civil en el Pirineo aragonés: es el tercer explosivo que se encuentra desde 2023 en la misma zona

El juez de guardia permite a Begoña Gómez viajar a Londres para la graduación de su hija, pero le impide acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía

La nieta del último presidente de la República renuncia a recuperar la nacionalidad española a través de la ley de nietos por coherencia con el legado de su abuelo

La Justicia multa a una empresa por emplear en una finca agrícola a dos trabajadores en situación irregular que habían suplantado la identidad de otras personas

ECONOMÍA

Cuánto cobrarán los jugadores españoles si pasan los cuartos de final y ganan el Mundial: se repartirán primas históricas

Cuánto cobrarán los jugadores españoles si pasan los cuartos de final y ganan el Mundial: se repartirán primas históricas

Más de 424.000 agricultores podrán cobrar desde ahora la ayuda para fertilizantes: así pueden obtener hasta 92,5 € por hectárea

La maternidad penaliza a largo plazo: el 38% de las madres pausan su trayectoria laboral más de medio año, mientras que los hombres se reincorporan tras la baja

Choque frontal entre el Gobierno y las autonomías del PP por el déficit del 0,1%: rechazan el plan de Hacienda y piden más margen de gasto

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

DEPORTES

Así te hemos contado el España-Portugal: Mikel Merino da el pase a cuartos de final a La Roja en un partido agónico

Así te hemos contado el España-Portugal: Mikel Merino da el pase a cuartos de final a La Roja en un partido agónico

Luis de la Fuente se rinde Cristiano Ronaldo tras su eliminación del Mundial 2026: “Es un ejemplo para los jóvenes”

La historia se repite 16 años después: España vuelve a eliminar a Portugal en octavos de final de un Mundial

La nueva generación se carga a la vieja: Lamine Yamal elimina a Cristiano Ronaldo y Haaland a Neymar Jr

Vídeo resumen del partido del Mundial 2026 entre Portugal y España: La Roja logra pasar a cuartos en el tiempo de descuento