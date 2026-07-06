España

La maternidad penaliza a largo plazo: el 38% de las madres pausan su trayectoria laboral más de medio año, mientras que los hombres se reincorporan tras la baja

Un nuevo informe de Funcas señala que el 82% de los padres mantiene intactas sus condiciones laborales después de tener hijos, mientras que ellas concentran las reducciones de jornada y las excedencias pese a enfrentarse a las mismas barreras dentro de las empresas

Guardar
Google icon
Ilustración acuarela de una mujer con auriculares trabajando en laptop, revolviendo una olla en una estufa, y meciendo la cuna de un bebé con su pie. Un hombre trabaja en el fondo.
Una mujer con auriculares trabaja en su laptop, cocina y mece la cuna de su bebé con el pie, mientras un hombre estresado trabaja en el fondo, ilustrando la complejidad del teletrabajo y la conciliación familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque sobre el papel parezca que ya hemos alcanzado la igualdad real en los cuidados, aún nos queda mucho camino por recorrer como sociedad. Así lo destaca un reciente estudio de Funcas, basado en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025, que desmiente que sean las empresas las que penalizan a las mujeres por ser madres, lo que no implica que haya equidad. Porque, aunque tanto hombres como mujeres se enfrentan exactamente a los mismos obstáculos dentro de la oficina, siguen siendo ellas quienes acaban sacrificando su carrera profesional y sus ingresos a largo plazo por encargarse de los cuidados.

En un principio, parece que la equiparación legal de los permisos de paternidad y maternidad impulsada en los últimos años ha sido todo un éxito, ya que lo disfrutan el 58% de los padres y el 57% de las madres. La brecha de género resurge al analizar cuánto tiempo deciden realmente apartarse los progenitores del mercado laboral después de la baja.

PUBLICIDAD

Mientras que el 59% de los hombres se reincorpora a su puesto de trabajo en un máximo de dos meses tras el nacimiento, apenas el 7% de las mujeres opta por permisos más cortos. Y, en el otro extremo, son el 38% de las madres las que pausan su trayectoria laboral durante más de medio año, pero solo el 7% de los padres son quienes lo hacen. Y algo similar ocurre con las excedencias no remuneradas, ya que, según los datos del informe, estas interrupciones son solicitadas por un 8% de las mujeres ocupadas, frente a un ínfimo 1% de los varones.

El mito de que la crianza “no cambia nada”

A simple vista, puede parecer que formar una familia ya no pasa factura profesional. Los datos de Funcas detallan que un 75% de los trabajadores asegura que sus condiciones laborales no se han visto modificadas por motivos de conciliación. Pero la realidad es un poco más distinta. Un 82% de los varones confirma que su vida laboral no ha sufrido el más mínimo cambio tras tener hijos, una afirmación que baja catorce puntos en el caso de las mujeres, hasta el 68%.

PUBLICIDAD

Así son las empresas que redujeron la jornada laboral a cuatro días: “Funciona tanto la productividad como la conciliación, vivimos mejor”.

Y es que, cuando las exigencias familiares aprietan y no queda más remedio que hacer malabares con los horarios, el golpe lo asumen ellas. Un 8% de las trabajadoras se ve abocada a recortar su tiempo de trabajo, asumiendo jornadas parciales y su consiguiente precariedad económica, una decisión drástica que solo toma el 1% de los hombres. Por su parte, la opción más equitativa, que consiste en adaptar la jornada sin perder horas de trabajo (como cambiar los turnos o el horario de entrada), apenas alcanza el 10% de los ocupados con responsabilidades familiares, sin grandes diferencias entre géneros.

El problema no es tu jefe, es la inercia social

Llegados a este punto, lo lógico es pensar que los trabajos de las mujeres son más hostiles con la maternidad, obligándolas a ser ellas quienes den un paso atrás. Pero la EPA de 2025 lo desmiente categóricamente, ya que destaca que las barreras impuestas por los empleadores son idénticas para ambos.

Un mayoritario 68% de los ocupados con hijos no percibe ninguna dificultad especial en su empleo para conciliar, una percepción que comparten por igual los trabajadores (67%) y las trabajadoras (68%). Y quienes sí denuncian obstáculos, señalan exactamente a los mismos culpables, independientemente de su género: lidiar con horarios de trabajo impredecibles o difíciles (10%) y soportar jornadas laborales demasiado largas (10%).

Al final, si los jefes y las barreras de las empresas son exactamente las mismas para padres y madres, pero las renuncias laborales recaen casi exclusivamente sobre ellas, la desigualdad no viene exclusivamente del entorno laboral. La penalización profesional femenina responde a preferencias familiares profundamente arraigadas y a unas expectativas sociales que siguen dictando que, a la hora de cuidar, la responsabilidad sigue teniendo nombre de mujer.

Temas Relacionados

FamiliasDesigualdad SocialEmpleoÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El azúcar alto en sangre nos envejece el cerebro más rápido: un estudio lo asocia al Alzheimer o el Parkinson, entre otros

Los científicos han entrenado algoritmos de aprendizaje automático para predecir la edad del cerebro de más de 4.000 participantes

El azúcar alto en sangre nos envejece el cerebro más rápido: un estudio lo asocia al Alzheimer o el Parkinson, entre otros

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4

Incendios en España, en directo| Dos nuevos incendios en Sentmenat (Barcelona) y Vilademuls (Girona) tensan el trabajo de los bomberos en Cataluña

Más de 43.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego este 2026 en España

Incendios en España, en directo| Dos nuevos incendios en Sentmenat (Barcelona) y Vilademuls (Girona) tensan el trabajo de los bomberos en Cataluña

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La Justicia multa a una empresa por emplear en una finca agrícola a dos trabajadores en situación irregular que habían suplantado la identidad de otras personas

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón concluye que la empresa no comprobó con la diligencia exigible que las personas que trabajaban en la finca fueran realmente las titulares de la documentación con la que habían sido contratadas

La Justicia multa a una empresa por emplear en una finca agrícola a dos trabajadores en situación irregular que habían suplantado la identidad de otras personas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia multa a una empresa por emplear en una finca agrícola a dos trabajadores en situación irregular que habían suplantado la identidad de otras personas

La Justicia multa a una empresa por emplear en una finca agrícola a dos trabajadores en situación irregular que habían suplantado la identidad de otras personas

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

La democracia sigue convenciendo en España, pero la Justicia no: 9 de cada 10 españoles creen que no es imparcial con los políticos ni los trata como a los demás

Delcy Rodríguez reclama a Aldama que rectifique sus acusaciones sobre un supuesto sobre vinculado a la petrolera venezolana PDVSA y a la financiación del PSOE

Feijóo promete aplicar la ley del concebido no nacido de Ayuso en toda España si llega al Gobierno

ECONOMÍA

Choque frontal entre el Gobierno y las autonomías del PP por el déficit del 0,1%: rechazan el plan de Hacienda y piden más margen de gasto

Choque frontal entre el Gobierno y las autonomías del PP por el déficit del 0,1%: rechazan el plan de Hacienda y piden más margen de gasto

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

Cómo vender la vivienda de un familiar con Alzheimer avanzado, según los expertos: requisitos y procedimiento legal

Las comunidades de vecinos solo podrán reclamar a los propietarios las cuotas impagadas de los últimos cinco años

Cuentas remuneradas para rentabilizar tus ahorros este verano: qué tener en cuenta antes de contratar una y las tres mejores opciones

DEPORTES

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

El día que la FIFA indultó a Cristiano Ronaldo: el jugador de Portugal se habría perdido los dos primeros partidos del Mundial 2026

El once de Portugal, analizado por su propio seleccionador: “Cuando Cristiano está dentro del área, se abren espacios en otras zonas”

A qué hora se juega el Portugal-España y dónde ver el partido: Cristiano y Lamine Yamal se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, desde la mirada de jugadores que entrenaron bajo sus órdenes: “Siempre le ha gustado tener protagonismo con la pelota”