La próxima película de Denzel Washington después de que Netflix haya cancelado ‘Hannibal’: un thriller de atracos con Robert Pattinson

Tráiler oficial de 'Gladiator II'.

Hace unas semanas se conoció la noticia de que Netflix había detenido la ‘preproducción’ de Hannibal, la película sobre el general cartaginés que iba a dirigir Antoine Fuqua y a protagonizar Denzel Washington por desacuerdos presupuestarios, dejando en suspenso el arranque del rodaje mientras la plataforma redefine el alcance financiero de uno de sus proyectos históricos más ambiciosos.

Era la película que el intérprete iba a rodar este verano en Italia y que se centraba en los enfrentamientos decisivos de Aníbal contra Roma durante la Segunda Guerra Púnica. También iba a ser la sexta colaboración entre el actor y el director tras Training Day (Día de entrenamiento), Los siete magníficos y la saga The Equalizer, por lo que la confianza en el tándem estaba asegurada.

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Mientras que también se perfilan otros proyectos todavía sin determinar, como una posible cuarta entrega de The Equalizer o la participación de Washington en Black Panther 3, el actor tiene lista una nueva película, precisamente también de Netflix, que además se perfila como una de las posibles candidatas para participar en el próximo Festival de cine de Venecia.

La nueva película de Denzel Washington

Se trata de Here Comes the Flood, un thriller de acción criminal escrito por Simon Kinberg (creador de la serie Satisfacción garantizada y guionista, por ejemplo, de Sr. y Sr. Smith) y dirigido por Fernando Meirelles, responsable de títulos como Los dos papas o El jardinero fiel.

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La película gira en torno a un atraco no convencional centrado en tres personajes: un guardia de banco, una cajera y un ladrón experto, que quedarán atrapados en un juego mortal de engaños y dobles traiciones. La historia, además, se desarrollará con una estructura no lineal.

Denzel Washington en una de sus últimas películas, 'Del cielo al infierno'

Netflix compró el guion original en 2020 tras una puja de siete cifras, en una etapa marcada por la expansión agresiva del streaming. Cinco años después, el proyecto logró reunir a un reparto de primer nivel compuesto por Denzel Washington, Robert Pattinson y Daisy Edgar-Jones, junto a Moises Arias, Justin Kirk, Sean Harris y Danai Gurira.

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Ese contraste, entre la cancelación de Hannibal y la puja millonaria de Netflix hace cinco años de este proyecto, certifica la cautela presupuestaria actual en un momento más delicado económicamente.

Un actor querido por el público y la taquilla

En cualquier caso, Denzel Washington siempre ha sido un activo potente para cualquier producción. El actor cuenta con 10 nominaciones a los Oscar, y ha ganado dos estatuillas, por Tiempos de gloria y Training Day (Día de entrenamiento).

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Antoine Fuqua y Denzel Washington en el rodaje de 'The Equalizer 3'

En los Globos de Oro de 2025 estuvo nominado por su interpretación en Gladiator II y, de alguna manera, sus seguidores quería volver a verlo en una película histórica. Por otro lado, Antoine Fuqua viene de triunfar en la taquilla con el biopic de Michael Jackson, que se ha convertido en una de las biografías más rentables de los últimos tiempos y que ya se perfila como posible contendiente para la próxima temporada de premios.

En cuanto al filme de Meirelles, su prestigio también está certificado, y su participación en la Mostra de Venecia sería fundamental para la consolidación de la película en su camino hacia los Oscar.

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