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‘La Odisea’ tendrá una clasificación R (contenido restringido para menores) en Estados Unidos, al igual que ‘Oppenheimer’

La nueva película de Christopher Nolan, a pesar de entrar en esta categoría, se prevé como uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del verano

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La producción, filmada con cámaras IMAX, lleva la saga de Homero a la pantalla. (Universal Pictures)

La Motion Picture Association (MPA), que se encarga de regular el sistema de catalogación de edades de las películas, ha otorgado la calificación R a La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, lo que implicará restricciones de acceso para menores en los cines. La clasificación no detalla el motivo específico detrás de la decisión.

En Estados Unidos, una clasificación R (Contenido Restringido), significa que la película introduce material solo para adultos, y los menores de 17 años solo pueden verla si están acompañados por sus progenitores o por un tutor legal.

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Suele asignarse por ‘violencia intensa o explícita’ (suponemos que este será el caso), ‘lenguaje soez o agresivo’, ‘desnudez o contenido sexual’ y ‘consumo de drogas o alcohol’.

La clasificación R en España

En España, esta categoría correspondería a “No recomendada para menores de 16 años, aunque puede ampliarse a 18 años si el caso es muy extremo.

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El filme llegará a salas el 17 de julio con Universal como distribuidora. La compañía ya trabajó con Nolan en Oppenheimer, que también recibió calificación R y se estrenó en pleno verano, convirtiéndose en uno de los éxitos de la temporada y ganadora indiscutible de los Oscar.

Oppenheimer
Una imagen de Cillian Murphy en 'Oppenheimer', de Christopher Nolan.

La Odisea ha contado con un presupuesto de 250 millones de dólares, una escala que eleva la presión comercial sobre el estreno. Variety ha señalado que el proyecto se ubica entre las producciones R más costosas, por encima de títulos como Joker: Folie à Deux y Deadpool & Lobezno.

Los exhibidores esperan que la película figure entre las más exitosas del verano por la gran envergadura del proyecto y por toda la maquinaria publicitaria que ha llevado consigo desde el inicio de su rodaje. Las entradas para pases en IMAX 70mm salieron a la venta el año pasado en Estados Unidos y se agotaron rápidamente, y una nueva tanda de tickets generó largas esperas en plataformas de venta online.

Otras películas de Nolan como Origen, Dunkirk, Tenet y la trilogía de El caballero oscuro recibieron calificación PG-13.

La película con más envergadura de Nolan

Está claro que una película bélica de estas características estaba llamada a tener ese tipo de calificación, lo que no quiere decir que no se convierta en un acontecimiento en la taquilla este verano.

La Odisea
Matt Damon y Zendaya en 'La Odisea' (Universal Pictures)

La Odisea adapta el poema épico de Homero sobre el viaje de Odiseo a su tierra después de la Guerra de Troya. Su reparto es uno de los más impresionantes del cine de Hollywood de los últimos tiempos, encabezado por Matt Damon, junto a Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya o Charlize Theron.

Desde los inicios de su producción, no han parado de salir noticias, en los últimos tiempos alrededor de si se trataba de una versión ‘woke’ por utilizar a Lupita Nyon’o como Helena de Troya o a Elliot Page como el guerrero Aquiles. Además, el propio director, ha tenido que hablar sobre si su adaptación iba o no a ser fiel con la novela y al periodo histórico que retrata, y otras muchas más polémicas que sin duda han constituido el mayor ‘salseo’ cinematográfico del año.

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